Sněmovna jedná o růstu rodičovského příspěvku

Poslanci budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun od příštího roku. V úvodním kole je čeká debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Pozměňovací návrhy budou poslanci moci předkládat k novele, jež mimo jiné mění státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou.
Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL při schvalování předlohy o růstu rodičovské pravděpodobně neprosadí žádnou ze čtveřice úprav na zavedení valorizace příspěvku.
Sněmovna naopak do novely patrně vloží úpravu takzvané superdávky. Podpora na bydlení se v ní bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do patnácti let věku místo do sedmi let.
Novela o veřejném zdravotním pojištění předpokládá zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví o celkem 21 miliard korun v příštím roce. Zvedá od ledna měsíční částku z 2188 korun na 2479 korun. Vláda navrhla, aby sněmovna předlohu schválila zrychleně už v úvodním kole. Opozice takový postup ale pravděpodobně zablokuje.
Současné znění zákona předpokládá automatickou valorizaci částky za státní pojištěnce podle vývoje ekonomiky. Příští rok by činil celkový růst asi 3,2 miliardy korun. Zvýšení platby za děti, důchodce nebo nezaměstnané je podle vlády nutné kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění po zásazích v minulém volebním období.
Dolní komora by se měla vrátit také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje mimo jiné před možným kolapsem stavebního řízení kvůli vzniku státní stavební správy. K hlasování o podobě stavební novely se ale poslanci ani ve středu nedostanou.