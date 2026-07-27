Česko nepřijde o žádné finance, tvrdí Juchelka o kauze se střetem zájmů

Česko nepřijde o žádné peníze z evropských fondů, tvrdí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). V Interview ČT24, které moderoval Daniel Takáč, to uvedl v souvislosti s kauzou možného střetu zájmů své bývalé poradkyně Alexandry Semancové. Ministerstvo kvůli tomu nebude předkládat k proplacení Evropské unii šest projektů z Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).
Dotčené projekty se týkají zřizování dětských skupin. „V tuto chvíli jsou všude žádosti o platbu od všech starostů, kteří stavěli dětské skupiny,“ řekl Juchelka. Připustil, že neví, zda šest projektů, které ministerstvo z evropského financování vyjmulo, už peníze ze státního rozpočtu dostalo, tvrdí ale, že Česká republika o žádné finance nepřijde.
Na dětské skupiny jde dle Juchelky z tuzemského rozpočtu šest miliard korun a Evropská komise za ně zaplatí dalších sedm set milionů korun, pokud Česko splní slíbený milník – tedy vytvoří konkrétní počet dětských skupin.
„A tady o žádné prostředky nepřijdeme, nebudeme podle mě vůbec kráceni v žádné sankci, která se týká NPO a dětských skupin, protože dle mých informací ten milník splníme, opravdu se tomu blížíme,“ zdůraznil Juchelka.
Na dotaz moderátora, zda by v případě, že by šest projektů vyjmutých z proplacení ze strany EU už bylo proplaceno ze státního rozpočtu, tyto prostředky někde nechyběly, Juchelka reagoval, že v rámci NPO i OPZ+ je vždy k dispozici nadlimitní „zásobník“ projektů dětských skupin pro případy, že některé „z nějakého důvodu nevyjdou“.
„Vůbec nepřijdeme o žádné peníze z EU a vůbec nebude v dluhu státní rozpočet, protože ty peníze jsou alokovány tak, jak alokovány jsou. To proplacení určitě dojde, nikdo nepřijde o žádnou sociální službu, ať už dětskou skupinu, nebo nějaké pobytové zařízení,“ pokračoval ministr.
„Budeme se snažit ten milník splnit tak, abychom o žádné finance nepřišli, a nepřijdeme, ani kvůli žádnému střetu zájmů,“ uzavřel.
„Pokud se prokáže, že škoda vznikla, tak ji budeme samozřejmě vymáhat. Zatím nemáme jednoznačný závěr, že by škoda vznikla, ale vyžádali jsme si na to i externí posudek,“ prohlásil po pondělním jednání kabinetu Juchelka. Podle něj bude o škodě možné rozhodnout až po ukončení projektů.
Server Seznam Zprávy v polovině března uvedl, že Semancová vlastní firmu Siptrade, která pomáhá žadatelům získat dotace z EU. Měla za to mít provizi. Jako Juchelkova poradkyně měla vliv na rozdělování miliard korun z NPO. Juchelka tehdy uvedl, že je Semancová jako jeho poradkyně člověkem na svém místě. ČTK pak sdělil, že mu Semancovou jako expertku na fondy EU doporučila radnice Prahy 8 a její případný střet zájmů neošetřilo minulé vedení resortu.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Interview ČT24 také vysvětloval, proč se vláda stále nevrátila k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mezd místo nynější třetiny a proč dosud nezastropovala věk odchodu do důchodu, jak to slibovala před volbami. Celý rozhovor je ke zhlédnutí ve videu v úvodu článku.