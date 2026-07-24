Kvůli možnému střetu zájmů Juchelkovy exporadkyně resort nepožádá EU o proplacení některých projektů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky (ANO) Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz. Financování zajistí ze státního rozpočtu. Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu, podle toho bude postupovat, sdělilo oddělení komunikace resortu práce.

Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil v březnu server Seznam Zprávy. Tehdy uvedl, že kvůli tomu hrozí ztráta 103 milionů korun z Národního plánu obnovy (NPO). Před pár dny napsal, že z něj Unie neproplatí čtyři projekty za 63,8 milionu korun. V pátek k tomu doplnil dalších 17,6 milionu korun z Operačního programu Zaměstnanost plus.

„Dotčené projekty jsou předmětem probíhajících administrativních a kontrolních postupů. V současné době probíhá jejich administrace v rámci Národního plánu obnovy a ministerstvo počítá s tím, že nebudou vykazovány vůči Evropské komisi,“ uvedlo oddělení komunikace.

Dodalo, že vedení resortu teď řeší jejich financování ze státního rozpočtu. Podotklo, že Evropská komise neposílá peníze z plánu obnovy na jednotlivé projekty, ale vždy po splnění stanovených milníků.

Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

Resort bude postupovat podle zákonů

Sumu, která by se měla hradit místo unijních peněz z rozpočtu, tiskové oddělení neupřesnilo. „Teprve po dokončení administrativních procesů a kontrol bude možné vyhodnotit, zda došlo k porušení podmínek financování, zda vznikla škoda, a případně stanovit její výši,“ sdělilo oddělení komunikace. Napsalo, že pokud se pochybení zjistí, bude ministerstvo postupovat podle zákonů. Odpovědělo tak na dotaz na vymáhání škody.

Server Seznam Zprávy v polovině března uvedl, že Semancová vlastní firmu Siptrade, která pomáhá žadatelům získat dotace z EU. Měla pro ně podle serveru nárokovat asi 103 milionů korun a měla za to mít provizi. Jako Juchelkova poradkyně měla vliv na rozdělování miliard korun z NPO.

Juchelka tehdy uvedl, že je Semancová jako jeho poradkyně člověk na svém místě. ČTK pak sdělil, že mu Semancovou jako expertku na fondy EU doporučila radnice Prahy 8 a její případný střet zájmů neošetřilo minulé vedení resortu, které ji jako zaměstnankyni přijalo. Juchelkův předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív pochybení odmítl.

Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru z opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková řekla, že ve čtvrtek podala k prošetření případu trestní oznámení. Podle serveru Seznam Zprávy působení bývalé Juchelkovy poradkyně zahrnul do neukončené kontroly Nejvyšší kontrolní úřad. Zajímal se mimo jiné i o to, zda se ministerští úředníci obrátili na policii.

Juchelkova poradkyně řeší dotace. A vlastní firmu, jež s nimi pomáhá, píší Seznam Zprávy
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

Výběr redakce

Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany Foldyny

Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany Foldyny

před 6 mminutami
Úřad vlády hájí úpravu jednacího řádu, pravomoci premiéra prý neposiluje

Úřad vlády hájí úpravu jednacího řádu, pravomoci premiéra prý neposiluje

před 19 mminutami
Kvůli možnému střetu zájmů Juchelkovy exporadkyně resort nepožádá EU o proplacení některých projektů

Kvůli možnému střetu zájmů Juchelkovy exporadkyně resort nepožádá EU o proplacení některých projektů

před 1 hhodinou
Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

před 2 hhodinami
Středomoří má za sebou historickou vlnu veder. Meteorologové se obávají bouří

Středomoří má za sebou historickou vlnu veder. Meteorologové se obávají bouří

před 2 hhodinami
Zákaz mobilů ve školách je třeba, míní část expertů. Ombudsman: Řeší jen následek

Zákaz mobilů ve školách je třeba, míní část expertů. Ombudsman: Řeší jen následek

před 5 hhodinami
Turecko zažívá pokles porodnosti, Erdogan mluví o největším bezpečnostním riziku

VideoTurecko zažívá pokles porodnosti, Erdogan mluví o největším bezpečnostním riziku

před 6 hhodinami
Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje

Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany Foldyny

Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany Jaroslava Foldyny (SPD), podle poslance ho prodloužil pravděpodobně o měsíc. O opatření požádala Foldynova manželka a policie poslance před dvěma týdny vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, kde společně žijí. Foldyna opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný.
před 6 mminutami

Úřad vlády hájí úpravu jednacího řádu, pravomoci premiéra prý neposiluje

Úřad vlády na sociálních sítích hájí přípravy změny jednacího řádu vlády zastaralostí dosavadního znění, které pochází z konce devadesátých let. Odvolává se také na to, že úpravu začal chystat už předchozí kabinet Petra Fialy (ODS). Podle návrhu, který ČTK získala, by se podávání připomínek mohlo od září omezit, rozhodování premiéra naopak posílit. Podle Úřadu vlády ale body týkající se připomínkového řízení aktuální návrh pouze přebírá, úpravy podle něj neposilují pravomoci předsedy vlády.
před 19 mminutami

Kvůli možnému střetu zájmů Juchelkovy exporadkyně resort nepožádá EU o proplacení některých projektů

Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky (ANO) Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz. Financování zajistí ze státního rozpočtu. Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu, podle toho bude postupovat, sdělilo oddělení komunikace resortu práce.
před 1 hhodinou

Soud osvobodil domobraneckou proruskou skupinu v kauze podpory terorismu

Soud osvobodil proruskou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu. Vedoucímu domobranců Ivanu Kratochvílovi uložil roční podmínku a pětiletý zákaz organizování spolků zaměřených na vojenský či polovojenský výcvik. Sympatizant spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku za nezákonné ozbrojování. Ostatní dva obžalované představitele domobranců soud zprostil viny. Verdikt není pravomocný. Státní zástupce se nejspíše odvolá.
před 2 hhodinami

Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X. Dodala, že zraněným i jejich rodinám poskytuje maximální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek po poledni při návratu z výcvikového letu, jedna vojačka zemřela a čtyři vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper.
před 2 hhodinami

Vlakem na letiště. Hosté 90’ ČT24 nastínili budoucnost dálnic a železnic v Česku

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) mluvil s prezidentem Petrem Pavlem o plánech na vysokorychlostní tratě i jeho vetu rozpočtové novely. Podle Bednárika je ale změna rozpočtových pravidel nezbytná pro financování klíčových projektů. V 90’ ČT24 šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl podotkl, že do roku 2033 chtějí dostavět základní dálniční síť. Ředitel Správy železnic Tomáš Tóth zase připomněl, že do roku 2042 plánují vybudovat páteřní vysokorychlostní tratě. Moderoval Jakub Musil.
před 3 hhodinami

Zákaz mobilů ve školách je třeba, míní část expertů. Ombudsman: Řeší jen následek

Vláda v pondělí schválila zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. V platnost má vejít v září příštího roku. Dosud školy rozhodovaly o zákazu dobrovolně samy. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se ukázalo, že nařízení přispívá k lepší komunikaci mezi žáky i lepší koncentraci. Někteří odborníci však vyjadřují pochybnosti, jak se plošný zákaz bude vymáhat. Návrh kritizuje i dětský ombudsman Martin Beneš, podle něhož se neřeší příčina, ale jen následek. K plošným restrikcím už přistoupila řada států EU.
před 5 hhodinami

Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

před 19 hhodinami
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

před 22 hhodinami
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026