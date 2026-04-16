Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

Alexandra Semancová, u níž vzniklo podezření na střet zájmů, už nepracuje pro ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), sdělil poslancům šéf resortu Aleš Juchelka (ANO). Server Seznam Zprávy minulý měsíc napsal, že kvůli jejímu možnému střetu zájmů by Česko mohlo přijít o 103 milionů korun z evropských dotací. Juchelka tehdy prohlásil, že Semancová je jako jeho poradkyně člověk na svém místě.
„Paní Semancová po návratu z nemocenské ukončila svoje působení na MPSV. Samozřejmě by mohla dále pracovat v mém poradním týmu, soustředit se také na jinou agendu, přesto se rozhodla raději skončit a mě to velmi mrzí, protože byla skvělý odborník,“ oznámil ve sněmovně Juchelka. Semancová podle něho odešla po vzájemné dohodě, protože nechtěla riskovat ohrožení peněz z evropských fondů. „Bylo jí jasné, že by byla pořád terčem různých udání,“ dodal ministr.
Seznam Zprávy v březnu napsaly, že Semancová vlastní firmu Siptrade, která pomáhá žadatelům získat dotace z EU. Jako Juchelkova poradkyně měla podle serveru vliv na rozdělování miliard korun z Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie.
Juchelka zopakoval, že Semancová nastoupila na ministerstvo od loňského prosince za jeho předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). „Není práce ministra hlídat střety zájmů,“ podotkl k tomu Juchelka. Z pozice projektové manažerky v odboru Národního plánu obnovy ji ministr přesunul do svého kabinetu. Její rolí byla podle Juchelky zejména pomoc se záchranou Národního plánu obnovy, aby se stihly administrovat projekty.