Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Alexandra Semancová, u níž vzniklo podezření na střet zájmů, už nepracuje pro ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), sdělil poslancům šéf resortu Aleš Juchelka (ANO). Server Seznam Zprávy minulý měsíc napsal, že kvůli jejímu možnému střetu zájmů by Česko mohlo přijít o 103 milionů korun z evropských dotací. Juchelka tehdy prohlásil, že Semancová je jako jeho poradkyně člověk na svém místě.

„Paní Semancová po návratu z nemocenské ukončila svoje působení na MPSV. Samozřejmě by mohla dále pracovat v mém poradním týmu, soustředit se také na jinou agendu, přesto se rozhodla raději skončit a mě to velmi mrzí, protože byla skvělý odborník,“ oznámil ve sněmovně Juchelka. Semancová podle něho odešla po vzájemné dohodě, protože nechtěla riskovat ohrožení peněz z evropských fondů. „Bylo jí jasné, že by byla pořád terčem různých udání,“ dodal ministr.

Seznam Zprávy v březnu napsaly, že Semancová vlastní firmu Siptrade, která pomáhá žadatelům získat dotace z EU. Jako Juchelkova poradkyně měla podle serveru vliv na rozdělování miliard korun z Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie.

Juchelka zopakoval, že Semancová nastoupila na ministerstvo od loňského prosince za jeho předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). „Není práce ministra hlídat střety zájmů,“ podotkl k tomu Juchelka. Z pozice projektové manažerky v odboru Národního plánu obnovy ji ministr přesunul do svého kabinetu. Její rolí byla podle Juchelky zejména pomoc se záchranou Národního plánu obnovy, aby se stihly administrovat projekty.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Sněmovna ve čtvrtek po deseti hodinách debat přerušila mimořádné jednání, které vyvolala opozice mimo jiné kvůli růstu cen pohonných hmot či změně financování veřejnoprávních médií. Rozpravu ovládli zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, kteří ji využili ke kritice svých odpůrců, předchozího kabinetu a k pozitivnímu vylíčení svých dosavadních nebo chystaných kroků. Promluvit mohli pouze představitelé s přednostním řečnickým právem, na všechny se ale během vymezené doby nedostalo.
04:15Aktualizovánopřed 46 mminutami

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

V podzimních komunálních volbách nebudou obhajovat mandát primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ani primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Vaňková oznámila, že nebude znovu kandidovat ze zdravotních důvodů. Z ostravské komunální politiky zase odchází zastupitel a dřívější dlouholetý primátor města Tomáš Macura (nestr., dříve ANO), který mezi důvody zmiňuje deziluzi z politiky posledních let. Komunální volby se letos konají devátého a desátého října.
před 49 mminutami

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v Praze setkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. Předmětem jednání byly české alianční závazky a armáda. Česká vláda podle Babiše považuje obranyschopnost a závazky vůči NATO za prioritní. Udělá vše pro to, aby je splnila, prohlásil premiér. Kabinet přitom čelí kritice za výši výdajů na obranu. Babiš tvrdí, že obě strany mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na HDP, proto si je vymění. Podle Rutteho musí všichni alianční závazky plnit, zvyšování výdajů je klíčové.
17:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vydal přelomový verdikt, který se týká vnitrostátních únosů dětí jedním z rodičů. Případ se odehrál v tuzemsku. Rozvedený otec se na evropskou instanci obrátil proto, že mu tuzemská justice neumožnila styk s dětmi poté, co je exmanželka bez jeho vědomí a souhlasu přestěhovala z Brna do Prahy. Rozsudek by mohl mít vliv na posuzování podobných případů v budoucnu.
před 2 hhodinami

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
16:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Na summit NATO mají jet podle vládního usnesení Babiš, Macinka a Zůna

Armádní letadlo mířící na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře vyčlenila vláda pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministry zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Vyplývá to z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. O vedení delegace usiluje prezident Petr Pavel. Babiš v pondělí řekl, je nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací. Podle Pavla by mohl jet on i Babiš, sejde se s ním příští týden.
11:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Slovenská policie předala Čechům Američanku zadrženou kvůli útoku v Pardubicích

Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky byla ve čtvrtek předána do Česka, uvedla Policie ČR na sociálních sítích. ČT již dříve potvrdil mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, že se tak stane. Žena před dvěma dny s vydáním souhlasila. Krajský soud v Bratislavě ji nejprve poslal po jejím zadržení na Slovensku do předběžné vazby. Pardubický soud pak zřejmě bude rozhodovat o uvalení vazby v Česku, dosud v případu poslal do vazby pět lidí.
10:59Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...