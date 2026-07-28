Ukrajina udeřila na Moskevskou oblast, Rusko cílí na přístavy

Ukrajina v noci zaútočila na Moskevskou oblast. V Čechově jižně od ruského hlavního města zasáhly trosky dronu i bytový dům. Podle místních úředníků nebyl nikdo zraněn. Terčem se stal také ocelový závod Hydrostalkonstrukcija v Čechově, píše server Kyiv Independent. Okupovaný Krym hlásí výpadky proudu. Rusko pokračovalo v úderech na ukrajinské přístavy.
V noci mířilo na Moskevskou oblast přes 390 ukrajinských dronů, oznámil na telegramu starosta Moskvy Sergej Sobjanin s tím, že většinu jich obrana zničila. Tvrzení nelze nezávisle ověřit. Gubernátor oblasti Andrej Vorobjov zveřejnil snímek výškového bytového domu, na kterém je v horních patrech patrné poškození.
Média zmiňují i další zasažené objekty. „Zatímco zpravodajský web Astra uvádí, že hořel regenerační závod v Čechově, telegramový kanál Exilenova+ tvrdí, že byl zasažen sousední závod Hydrostalkonstrukcija. Ani jednu z těchto verzí nelze v tuto chvíli nezávisle ověřit,“ informovala zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová.
Podle Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila 81 dronů mířících přímo k hlavnímu městu. Provoz na letištích Vnukovo, Domodědovo a Žukovskij byl dočasně omezen, doplnila Stomatová.
Wildberries opět cílem
Při útoku začal hořet také sklad externího logistického partnera, který v obci Koledino, nacházející se pouhých dvacet kilometrů jižně od Moskvy, obsluhuje několik ruských společností, informoval telegramový kanál Supernova Plus, napsal Kyiv Independent.
Server připomněl, že s tím, jak Kyjev zintenzivňuje svou kampaň, čelí četným útokům na svá zařízení společnost Wildberries, často označovaná za ruskou verzi Amazonu. Tento internetový maloobchodní gigant nabízí na svých webových stránkách celou řadu vojenského vybavení, včetně komponentů pro drony a neprůstřelných vest.
Během noci byla ukrajinskými drony zasažena rovněž elektrická měnírna v okupovaném městě Feodosija na jihovýchodě okupovaného Krymu, což podle proukrajinského telegramového kanálu Krymskij veter zanechalo velkou část města bez proudu.
Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi a každodenním vzdušným útokům, v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské území. Zaměřuje se zejména na logistickou infrastrukturu a na ropná zařízení.
Chce tak ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů. V řadě ruských regionů ukrajinské útoky podle médií způsobily palivovou krizi.
Ruské útoky na ukrajinské přístavy
Válka nabírá na intenzitě také na moři. Ruská státní agentura TASS s odvoláním na ministerstvo obrany uvedla, že Rusko v úterý ráno v severozápadní části Černého moře drony zasáhlo nákladní loď s vojenským materiálem pro Ukrajinu. Podle ministerstva bylo zasaženo i pomocné technické plavidlo v ukrajinském přístavu Mykolajiv. Informace však nelze nezávisle ověřit.
Podobné útoky jsou v poslední době poměrně časté. V noci na pondělí ruská armáda podle svého tvrzení v Mykolajivu zasáhla dvě lodě s vojenským nákladem. Šéf vojenské správy Mykolajivské oblasti Heorhij Rešetilov pak oznámil, že při dronovém útoku na přístavní infrastrukturu zemřel 48letý muž.
V neděli se zase u přístavu v Oděse potopila nákladní loď Golden Leo převážející kukuřici, kterou podle Ukrajiny minulý týden zasáhly ruské síly. Podle prohlášení ukrajinské správy přístavů při útoku zemřelo devět námořníků a osm se podařilo evakuovat.
Konflikt stále více ohrožuje i sever Evropy. Finsko v úterý uzavřelo část svého vzdušného prostoru a omezilo námořní provoz u jižního pobřeží v blízkosti hranic s Ruskem kvůli riziku zbloudilých dronů, sdělila tamní armáda s tím, že podobná opatření umožní proti strojům zasáhnout.