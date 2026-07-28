VideoReportéři ČT: Názory nejsou fakta. Všem měříme stejně


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Proč je nutné důsledně rozlišovat mezi názory a fakty? Jaké kritice musí Reportéři ČT často čelit? A kde mají kořeny některé dezinformace, které zaplavují veřejný prostor a mnozí s nimi pracují jako s fakty? Proč se tím vším je nutné zabývat? Jak vznikají Reportéři ČT a jak je tohle všechno ovlivňuje? Nejen na to se ptá Jana Neumannová. Jejími hosty jsou zástupkyně šéfredaktora pro reportážní publicistiku Aneta Snopová a vedoucí dramaturg Reportérů ČT Hanuš Hanslík. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme ty, kteří pro vás kauzy a reportáže připravují.

Podcast Reportéři ČT vychází každé úterý na iVysílání, YouTube a ve všech podcastových aplikacích.

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VideoReportéři ČT: Názory nejsou fakta. Všem měříme stejně

Proč je nutné důsledně rozlišovat mezi názory a fakty? Jaké kritice musí Reportéři ČT často čelit? A kde mají kořeny některé dezinformace, které zaplavují veřejný prostor a mnozí s nimi pracují jako s fakty? Proč se tím vším je nutné zabývat? Jak vznikají Reportéři ČT a jak je tohle všechno ovlivňuje? Nejen na to se ptá Jana Neumannová. Jejími hosty jsou zástupkyně šéfredaktora pro reportážní publicistiku Aneta Snopová a vedoucí dramaturg Reportérů ČT Hanuš Hanslík. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme ty, kteří pro vás kauzy a reportáže připravují.
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