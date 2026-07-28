Netanjahu přijel na schůzku s Trumpem. Toho rozladilo prozrazení témat dopředu

Americký prezident Donald Trump se v Bílém domě sesšel s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který do země přiletěl na pohřeb republikánského senátora Lindseyho Grahama. Hlavním tématem jejich schůzky má být podle médií situace v Hormuzském průlivu i konflikt s Íránem. Spojené státy o víkendu sérii leteckých úderů na islámskou republiku pozastavily.
Agentura Reuters zmínila jako obsah rozhovoru rovněž budoucnost íránského jaderného programu, včetně například opevněného zařízení (Pickaxe Mountain) hluboko pod zemí u Teheránu.
„Vím přesně, co se tam děje. Není to žádný velký problém. Zničili jsme jejich jaderná zařízení a budeme muset zničit i toto, pokud se nedohodneme. Pokud se nedohodneme, zničíme ho velmi snadno,“ řekl na otázky novinářů Trump.
Trumpa rozladilo, že Netanjahu předem mluvil o tématech jednání
Trump v úterý v rozhovoru se stanicí Fox News vyjádřil rozladění ohledně toho, že Netanjahu zveřejnil podrobnosti témat jejich nadcházejícího jednání. Podle agentury Reuters je to další známka napětí mezi oběma politiky.
Bulvární deník New York Post v pondělí s odvoláním na izraelský zdroj napsal, že Netanjahu chce Trumpovi předat zpravodajské informace tvrdící, že Írán rozšiřuje jaderná zařízení v oblasti hory Pickaxe Mountain (persky Kúh-e Kolang Gáz Lá) a že lže ohledně svého zájmu uzavřít s USA mírovou dohodu.
„Nepotřebuji, aby to Bibi (Netanjahu – pozn. redakce) říkal,“ odpověděl prezident USA na otázku Fox News týkající se informace, že Netanjahu s ním chce hovořit o opevněném podzemním komplexu, o němž Trump několikrát prohlásil, že je připraven na něj zaútočit. „Proč mi to zkrátka neřekneš? Proč to musíš oznamovat do celého světa?“ podivoval se prezident.
Válka s Íránem trvá od února
Spojené státy a Írán jsou ve válce od února, kdy USA a Izrael provedly údery, při nichž zahynuli vysoce postavení íránští představitelé, včetně tehdejšího íránského nejvyššího duchovního.
Teherán na tyto akce reagoval odvetnými útoky na některé země Blízkého východu, které podporují USA, případně v nich mají své Američané své základny.
Konflikt mezi Washingtonem a Teheránem v minulých měsících utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění. Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu. Tento měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní útoky, kdy USA prováděly údery především na jihu Íránu a Teherán v odvetě opět útočil na arabské spojence Spojených států v regionu.