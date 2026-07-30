Americký soud shledal muže, jenž pobodal Rushdieho, vinným z terorismu

Americký soud ve středu shledal muže, který v roce 2022 ve státu New Yorku pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, vinným ze zapojení do terorismu a z podpory libanonského šíitského militantního hnutí Hizballáh. Informovala o tom agentura AFP. Jiný soud už loni Hadiho Matara, který má americké a libanonské občanství, poslal za útok na Rushdieho na 25 let do vězení.
Současný proces se konal u federálního soudu a Matarovi hrozí až doživotní trest odnětí svobody. K rozhodnutí poroty, která ho shledala vinným ve všech bodech obžaloby, se nevyjádřil.
Hadi Matar na známého autora zaútočil nožem v srpnu 2022 v neziskovém vzdělávacím centru na západě amerického státu New York a před publikem mu zasadil více než deset ran. Rushdie v důsledku útoku oslepl na jedno oko a utrpěl četná další poranění.
Podle federální obžaloby Matarova snaha zavraždit Rushdieho souvisela s projevem někdejšího vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha z roku 2006. V něm Nasralláh podpořil fatvu (výzvu) k zabití Rushdieho, kterou v roce 1989 vydal íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní za román Satanské verše, který část muslimů považuje za rouhačský.
Rushdie, který se narodil v Indii a v mládí se přestěhoval do Británie, předloni o Matarovu útoku napsal knihu Nůž: Přemítání po pokusu o vraždu.