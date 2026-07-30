Na Opavsku hoří les, na místě jsou i vrtulníky s bambivakem


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě zasahuje speciální technika. Zásah komplikují vysoké teploty a především vítr, kvůli kterému se oheň už rozšířil i na přilehlé strniště, informovali mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová a Miroslav Kučera ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR.

Osada Nové Vrbno je součástí Větřkovic, hasiči tam k požáru vyjížděli okolo 12:45. Na místě je už 26 jednotek a povolán byl také vrtulník Letecké služby Policie ČR s bambivakem o objemu 900 litrů a později také vrtulník BlackHawk z Mělníka s bambivakem o objemu 3450 litrů. Vrtulníky vodu nabírají z vodní plochy Vítkovský Balaton. Záchranný útvar na místo vyslal z Hlučína na Opavsku dvě speciální cisterny.

„Tyto cisterny disponují velkým objemem vodních nádrží, konkrétně 21 tisíci litry a 12 tisíci litry hasební vody,“ uvedl Kučera. S hašením pomáhají i dvě velkokapacitní cisterny z Hlučína. Celkem je na místě 27 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, sdělil redaktor ČT Pavel Habram.

S požárem bojují i na Pardubicku

S požárem bojují i hasiči na Svitavsku v Městečku Trnávce, kde hoří tři hektary lesa. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyřstupňové škály. Hasí v místní části Ludvíkov a je tam devět jednotek.

Letecká posila zatím není potřebná. „Hasičům se již podařilo lokalizovat část požárem zasažené plochy, v tuto chvíli pokračují v lokalizaci druhé části požářiště,“ řekla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Jeden hasič si poranil ruku, ale nejedná se o vážné poranění a hasič zůstává dál na místě zásahu.

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