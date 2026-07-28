Zelenskyj přiletěl do USA. Usiluje o nákup střel do patriotů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na úterý SELČ přiletěl do Spojených států, kde se mimo jiné setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenskyj avizoval, že s šéfem Bílého domu a s jeho týmem chce jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Ukrajinská hlava státu se v úterý také zúčastní pietního obřadu k uctění památky zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama.
Agentura Reuters před jednáním obou prezidentů napsala, že vztahy Bílého domu se Zelenským se v poslední době zlepšily. Hlavním cílem Ukrajiny je podle ní získat možnost koupit další protiraketové střely pro systémy Patriot, které východoevropská země potřebuje k ochraně Kyjeva a dalších měst, jež jsou častým terčem ruských útoků. Podle agentury AFP by obsahem jednání mohlo být i obnovení rozhovorů o ukončení ruské agrese.
„Náš program zahrnuje schůzky s prezidentem Trumpem, jeho týmem a těmi, kteří mohou podpořit naši obranu. Naší prioritou číslo jedna je protiraketová obrana a strategická spolupráce s Amerikou,“ napsal po příletu Zelenskyj, podle něhož je třeba, aby se přiblížil mír.
Schůzka s Trumpem má podle agentury AFP začít v 09:30 místního času (15:30 SELČ) a podle Reuters by se její část měla uskutečnit mezi čtyřma očima.
Analytik v oblasti mezinárodních vztahů Pavel Havlíček (TOP 09) neočekává, že by úterní setkání obou státníků mělo být pouze zdvořilostní. Zároveň připomněl, že Zelenskyj má v USA na programu celou řadu setkání.
V 18:00 místního času (o půlnoci SELČ) by se měl například sejít se senátory, přičemž web The Hill uvedl, že pozvání na schůzku obdrželo všech sto amerických senátorů. Server Ukrajinska pravda navíc upozornil, že setkání se koná v období, kdy Senát projednává legislativu, která by uvalila přísnější sankce na Rusko a jeho obchodní partnery.
Uctění památky Lindseyho Grahama
Podle Havlíčka prosazoval markantní utužení protiruských sankcí, o němž by se mělo hlasovat příští úterý, právě zesnulý senátor Graham. Havlíček zároveň připomněl, že Graham krátce před svou smrtí navštívil Kyjev. „Byl to opravdu jeden ze skalních podporovatelů Ukrajiny v americkém Kongresu a zároveň blízký spojenec Donalda Trumpa,“ sdělil.
„Samozřejmě jménem celé Ukrajiny uctíme památku senátora Lindseyho Grahama. Společně se všemi účastníky ceremonie ve Washingtonu si připomeneme jeho závazek vůči bezpečnosti a svobodě v celé transatlantické komunitě i po celém světě,“ napsal po příletu do USA Zelenskyj.
Graham, který patřil k nejvlivnějším členům Kongresu zejména v zahraniční politice, zemřel ve věku 71 let 11. července po prasknutí aorty. Stalo se tak pouze den po setkání se Zelenským v Kyjevě, který mu poděkoval za jeho dlouhodobou podporu bránící se země.
Grahamův pohřeb bude dvoudenní, první smuteční obřad pro zvané a za účasti Trumpa a Zelenského se uskuteční ve Washingtonské národní katedrále v úterý. Ve středu budou Grahamovy pozůstatky převezeny do jeho domovské Jižní Karolíny, kde se se senátorem bude v tamním kostele moci rozloučit veřejnost.