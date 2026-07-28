Morawiecki v souvislosti s rozkolem v PiS odstoupil z čela frakce ECR


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki v souvislosti s vyloučením z polské opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) rezignoval na funkci předsedy frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) v Evropském parlamentu. Na síti X to v úterý večer oznámil někdejší mluvčí Morawieckého kabinetu Piotr Müller. Rezignace souvisí s politickým rozkolem v PiS, napsala agentura PAP.

Morawiecki rozhodnutí odstoupit dle dopisu zveřejněného ECR zdůvodnil tím, že se chce plně soustředit na „výzvy v Polsku“. Polský expremiér stál v čele frakce Evropských konzervativců a reformistů od loňského ledna. Mluvčí PiS mezitím dle stanice TVN24 uvedl, že předseda strany Jaroslaw Kaczyński na tuto pozici doporučí nového kandidáta.

Frakce ECR, v níž zasedají mimo jiné zákonodárci zvolení za českou stranu ODS, na síti X uvedla, že rezignace Morawieckého lituje, jeho rozhodnutí ale plně respektuje a těší se na další spolupráci. Úřadujícím předsedou ECR je nyní podle ní europoslanec Carlo Fidanza ze strany Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové.

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Zdroj: ČT24

Rozkol v PiS

Největší polská opoziční strana PiS prožívá rozkol. Její předseda Kaczyński v pátek oznámil, že uskupení opustí více než třicet poslanců včetně Morawieckého. PiS s původně 186 zákonodárci měla největší poslanecký klub v Sejmu, dolní komoře polského parlamentu, napsala dříve agentura DPA. Rozkol, který následoval po vnitřním mocenském boji, podle ní pramení z konfliktu o budoucí směřování strany.

Kaczyński v březnu jako svého kandidáta na premiéra v příštích parlamentních volbách v roce 2027 nominoval Przemyslawa Czarnka, který je považován za ultrakonzervativního představitele tvrdé linie. Podle médií Kaczyński tento krok učinil v naději, že získá voliče krajní pravice.

Ekonomicky liberální místopředseda strany a expremiér Morawiecki se prý tímto rozhodnutím cítil být uražen. Spolu s dalšími umírněnými politiky PiS založil na jaře skupinu s názvem Rozvoj Plus (Rozwój Plus) a požadoval, aby se PiS opět stala významnou středopravou stranou oslovující podnikatele a mladé lidi.

Kaczyński reagoval ultimátem požadujícím, aby skupina Rozvoj Plus byla rozpuštěna a aby všichni členové podepsali prohlášení, že k této frakci nepatří. Morawiecki obojí odmítl.

Rozkol v PiS. Kaczyńského stranu opouští desítky poslanců včetně Morawieckého
Mateusz Morawiecki a Jarosław Kaczyński v polském Sejmu, snímek z prosince 2023

V úterý se sešel politický výbor strany, aby formálně vyloučil Morawieckého a lidi kolem něj. K vyloučení však zatím nedošlo, otázkou se bude zabývat disciplinární činitel, informoval server stanice TVP Info. Skupina v případě svého vyloučení z PiS plánuje vytvořit v Sejmu vlastní parlamentní klub.

PiS vládla Polsku v letech 2015 až 2023. Během této doby významně přeměnila soudní systém, což mimo jiné vedlo ke konfliktu s Evropskou komisí. V říjnu 2023 PiS prohrála parlamentní volby a od té doby byla největší opoziční stranou v zemi.

Hlavní polská opoziční strana ztrácí preference a řeší vnitřní spory
Předseda polské strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński na snímku z května 2024

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