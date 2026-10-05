Nobelovu cenu za medicínu dostali vědci za objevy v oblasti optogenetiky

Objev optogenetiky natolik posunul lidské poznání, že za něj jeho autoři dostali Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Oznámil to v pondělí dopoledne Švédský Karolínský institut.
Cena byla udělena Karlovi Deisserothovi, Peterovi Hegemannovi a Georgovi Nagelovi „za jejich objevy týkající se světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky“.
Optogenetika je metoda, která umožňuje zapínat a vypínat vybrané buňky, nejčastěji neurony, pomocí světla. Vědci do nich pomocí genetických úprav vloží gen pro světlocitlivý protein, například kanál rhodopsin původem z řas. Když takovou buňku osvítí světlem určité vlnové délky, protein změní svůj stav, otevře iontový kanál a neuron se aktivuje.
Díky tomu jde s naprostou přesností ovlivňovat jen konkrétní typ buněk, což klasické metody, jako elektrická stimulace nebo léky, neumožňují. Využívá se toho hlavně v základním výzkumu mozku, kde metoda pomáhá zjistit, které neurony a okruhy řídí například paměť, strach, pohyb, spánek nebo chuť k jídlu. Zkoumá se také jako možná léčba, třeba pro obnovení zraku u některých dědičných poruch sítnice (první klinické pokusy už proběhly), a do budoucna u epilepsie, Parkinsonovy nemoci nebo poruch srdečního rytmu.
Objev začal jedním proteinem
Optogenetika je – velmi zjednodušeně – metoda, která umožňuje ukázat, jak nervové buňky utvářejí vzpomínky, pocity a chování v živém mozku. Peter Hegemann a Georg Nagel objevili v jednobuněčné řase pozoruhodný protein a Karl Deisseroth tento protein přeměnil na světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. Laureáti podle Nobelovské komise položili základy úplně „nové éry v neurovědách“.
Způsob, jakým mozek řídí pocity, chování a tělesné funkce, byl pro vědce dlouhou dobu záhadou. Ve 20. století začali badatelé zkoumat, které oblasti mozku ovlivňují různé funkce, ale tehdejší metody jim neumožňovaly prokázat příčinné souvislosti. Obraz mozku, který vytvořili, připomínal spíš náčrt mapy – plný otazníků a neznámých. Trojice laureátů to zásadně změnila: z črty díky nim vzniklo detailní schéma.
Všechno to začalo zvědavostí Hegemanna. Zajímalo ho, jak je jednobuněčná zelená řasa Chlamydomonas schopná plavat směrem ke zdroji světla. Na počátku 21. století objevil společně s Nagelem řasový protein s jedinečnými vlastnostmi, který se nachází na povrchu buňky. Když se na něj posvítí modrým světlem, otevře se v proteinu kanál. Nabité ionty pak proudí do buňky a vytvářejí elektrický impuls. Zjistili, že bez ohledu na to, do které buňky tento protein vložili, staly se tyto buňky citlivými na světlo.
Deisseroth pak přenesl tyto objevy do praxe, když jako první vložil gen pro tento protein do nervových buněk krys. A když osvítil jejich buňky modrým světlem, dokázal tak vyvolat nervový signál. Tento průlom zveřejnil v roce 2005. Ve výzkumu pokračoval a o dva roky později se mu podařilo tento světlem ovládaný spínač pro nervové buňky zprovoznit v mozcích živých myší.
Tato metoda ovládání nervových signálů světlem se dnes nazývá optogenetika a rychle si získala celosvětový ohlas. Pomocí ní se výzkumníkům podařilo odhalit nervové obvody řídící konkrétní vzpomínky, pocity a chování související s neurologickými a psychiatrickými poruchami. V klinické medicíně už výzkumníci tuto metodu využívají například při pokusech o obnovení zraku u lidí se zrakovým postižením.
„Optogenetika zásadně změnila naše chápání fungování mozku. Každý den přináší nové objevy, které pomáhají odhalit jedno z velkých tajemství lidstva: jak funguje náš úžasný mozek,“ dodala Nobelovská komise.
Nobelovy ceny za medicínu
Loni cenu v kategorii fyziologie nebo lékařství získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie. Těmto vědcům se podařilo identifikovat a popsat regulační T-lymfocyty, tedy buňky, které brání imunitnímu systému v napadání vlastního těla. Díky jejich práci vznikl obor věnující se výzkumu takzvané periferní tolerance.
Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun – v přepočtu 25,9 milionu českých korun.