Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky

Kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky na období do roku 2029, který kritizovaly profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Po jednání vlády to oznámil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). K novele o asistentech pedagoga na základních školách se kabinet podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátí za týden po jednání koalice. Některé věci je třeba vydiskutovat, řekl předseda vlády.
Mezi hlavní směry státní kulturní politiky podle ministerstva patří ochrana a obnova kulturního dědictví, prosazení spravedlivějšího odměňování pracovníků v kultuře a modernizace muzeí, galerií a knihoven.
Dokument dále slibuje prosazení moderní legislativy pro kulturu, podporu digitalizace, výzkumu a využití umělé inteligence v kultuře, posílení kulturního cestovního ruchu, zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize a kreativních odvětví a posílení exportu české kultury. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího Akčního plánu, který bude vládě předložen do 30. listopadu.
Státní kulturní politiku kritizují například Piráti, podle kterých zcela ignoruje odbornou veřejnost a klíčové zástupce kulturního sektoru. V prohlášení Kulturní a kreativní federace se píše, že ministerstvo sice odbornou veřejnost dvakrát vyzvalo k připomínkám, odvedenou práci ale podle nich následně hodilo do koše.
Spory ohledně asistentů pedagogů trvají
K novele zákona se změnou financování asistentů pedagoga na základních školách z dílny ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se vláda vrátí podle premiéra za týden po jednání koalice. Návrh byl odložen kvůli stanovisku Motoristů a ministrů SPD. Podle nich by znamenal zakonzervování systému, vysvětlil Babiš.
Písemné výhrady k návrhu mají menší koaliční strany dodat v pátek. Koaliční rada se věcí bude zabývat v pondělí ráno. Zásadní změny v takzvané inkluzi či její úplné zrušení požadují menší partneři ANO s odvoláním na finanční náročnost systému. Plaga před jednáním kabinetu novinářům řekl, že jeho rolí jako ministra školství je koaliční partnery o potřebě inkluze edukovat.
Podle návrhu by mohli být asistenti financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Plaga zdůraznil, že novela má vést i k profesionalizaci této pozice. Cílem změn je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy.
Větší kompetence by měl dostat ředitel školy. Nyní je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, které může žák mít na základě vyšetření a doporučení poradny. Nový systém by měl určit, kolik peněz škola na asistenty pedagoga dostane podle daných parametrů, například na základě počtu tříd a žáků v nich a míry znevýhodnění dětí. Ředitel školy by podle návrhu měl povinnost potřebné asistenty pro školu zajistit.
Vláda odmítla pirátský návrh dávat krajům a obcím část DPH za byty
Premiér taky sdělil, že kabinet nesouhlasí s návrhem Pirátů, aby kraje a města dostávaly část peněz z vybrané daně z přidané hodnoty, a to podle plochy dokončených a užívaných bytů v daném místě.
Vládě vadí hlavně výrazný výpadek příjmů do státního rozpočtu, který by změna přinesla, podle Babiše by stát přišel až o deset miliard korun. V připomínkovém řízení mělo výhrady hlavně ministerstvo financí, ale i Český statistický úřad, který by měl podle předlohy poskytovat důvěrné údaje.
Současný systém rozpočtového určení daní podle Pirátů postrádá motivaci k bytové výstavbě. Jejich návrh předpokládá, že by šlo o jednorázovou platbu za dokončený a užívaný byt, nikoli o každoroční příjem. Částku, jakou kraj nebo obec dostane, by stanovil přímo zákon. Šlo by o součin součtu započitatelných obytných ploch dokončených bytů v dané obci a sazby za jeden metr čtvereční.