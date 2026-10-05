Francouzští studenti znovu protestují, jednoho zranil granát

Stovky středních škol ve Francii v pondělí zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Na některých místech protesty stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti, v severofrancouzském městě Lens přišel o ruku patnáctiletý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát, píše agentura AFP.
Asi pět stovek středních škol v pondělí zůstalo ve Francii zavřených v očekávání dalších protestů, které se celou zemí rozšířily minulý týden. Středoškoláci si stěžují na zchátralé školy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů.
Na mnoha místech minulý týden protesty provázelo násilí, podle policie mnohdy účelově vyvolávané výtržníky. Policisté jen minulý týden zadrželi na pět tisíc lidí, většinou studentů, uvedla AFP.
Mladíka zranil policejní granát
V pondělí se podle AFP protesty konaly ve 413 vzdělávacích zařízeních, což je o čtvrtinu méně než v pátek. Na některých místech opět zasahovala policie. V Lens jeden ze zásahů skončil tragicky pro mladíka, který přišel o ruku, sdělil tamní policejní prefekt Francois-Xavier Lauch. Podle listu La Voix du Nord zvedl chlapec ze země granát, který policie používá ke krátkodobému ochromení demonstrantů.
Policie již dříve v některých případech na demonstrace reagovala použitím slzného plynu a gumových projektilů. Někteří z protestujících podle agentury Reuters utrpěli vážná zranění včetně poranění očí, vylámaných zubů a úderů do hlavy.
Výdaje na školství
Co se týče výdajů na školství, Francie se v žebříčku zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) drží přibližně uprostřed. Průměrné výdaje na středoškolského studenta se však za poslední dekádu téměř nezměnily. V roce 2024 činily 11 660 eur (asi 285 tisíc korun) v porovnání s částkou 11 910 eur (přibližně 291 tisíc korun) v roce 2010, vyplývá z údajů tamního ministerstva školství.
Celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu, kdy bylo požadavkem posílit financování, ve Francii naposledy vypukly v devacdesátých letech minulého století.