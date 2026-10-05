Francouzští studenti znovu protestují, jednoho zranil granát


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Stovky středních škol ve Francii v pondělí zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Na některých místech protesty stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti, v severofrancouzském městě Lens přišel o ruku patnáctiletý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát, píše agentura AFP.

Asi pět stovek středních škol v pondělí zůstalo ve Francii zavřených v očekávání dalších protestů, které se celou zemí rozšířily minulý týden. Středoškoláci si stěžují na zchátralé školy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů.

Na mnoha místech minulý týden protesty provázelo násilí, podle policie mnohdy účelově vyvolávané výtržníky. Policisté jen minulý týden zadrželi na pět tisíc lidí, většinou studentů, uvedla AFP.

Francouzské úřady vyšetřují útok na policistu při protestech
Ilustrační foto: Hasič likviduje požár vzniklý při střetech protestujících s policií v Pantin u Paříže (2. října 2026)

Mladíka zranil policejní granát

V pondělí se podle AFP protesty konaly ve 413 vzdělávacích zařízeních, což je o čtvrtinu méně než v pátek. Na některých místech opět zasahovala policie. V Lens jeden ze zásahů skončil tragicky pro mladíka, který přišel o ruku, sdělil tamní policejní prefekt Francois-Xavier Lauch. Podle listu La Voix du Nord zvedl chlapec ze země granát, který policie používá ke krátkodobému ochromení demonstrantů.

Policie již dříve v některých případech na demonstrace reagovala použitím slzného plynu a gumových projektilů. Někteří z protestujících podle agentury Reuters utrpěli vážná zranění včetně poranění očí, vylámaných zubů a úderů do hlavy.

Studentské protesty ve Francii provází násilnosti
Protesty ve Francii provázejí násilnosti, úřady hlásí desítky zraněných

Výdaje na školství

Co se týče výdajů na školství, Francie se v žebříčku zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) drží přibližně uprostřed. Průměrné výdaje na středoškolského studenta se však za poslední dekádu téměř nezměnily. V roce 2024 činily 11 660 eur (asi 285 tisíc korun) v porovnání s částkou 11 910 eur (přibližně 291 tisíc korun) v roce 2010, vyplývá z údajů tamního ministerstva školství.

Celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu, kdy bylo požadavkem posílit financování, ve Francii naposledy vypukly v devacdesátých letech minulého století.

Policie zadržela 600 lidí kvůli výtržnostem provázejícím studentské protesty ve Francii
Studenti s transparentem „Zastavte rozpočtové škrty“ během protestů v Lyonu

Výběr redakce

Francouzští studenti znovu protestují, jednoho zranil granát

Francouzští studenti znovu protestují, jednoho zranil granát

před 15 mminutami
Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky

Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky

14:39Aktualizovánopřed 18 mminutami
Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne

Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne

13:11Aktualizovánopřed 29 mminutami
Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla

Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla

04:28Aktualizovánopřed 58 mminutami
V Irkutsku panují obavy z moru. Vyvolala je smrt pracovnice výzkumného ústavu

V Irkutsku panují obavy z moru. Vyvolala je smrt pracovnice výzkumného ústavu

03:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Protihútíjská koalice tvrdí, že rozsáhle cílila na povstalce v Jemenu

Protihútíjská koalice tvrdí, že rozsáhle cílila na povstalce v Jemenu

před 1 hhodinou
Nobelovu cenu získali vědci za objevy umožňující ovládat buňky světlem

Nobelovu cenu získali vědci za objevy umožňující ovládat buňky světlem

11:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Španělsko čekají předčasné volby, oznámil premiér Sánchez

Španělsko čekají předčasné volby, oznámil premiér Sánchez

09:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Francouzští studenti znovu protestují, jednoho zranil granát

Stovky středních škol ve Francii v pondělí zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Na některých místech protesty stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti, v severofrancouzském městě Lens přišel o ruku patnáctiletý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát, píše agentura AFP.
před 15 mminutami

Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne

Slovenská vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má v roce 2027, kdy jsou v zemi plánovány příští parlamentní volby, stoupnout v přepočtu na 4,94 procenta výkonu ekonomiky.
13:11Aktualizovánopřed 29 mminutami

V Irkutsku panují obavy z moru. Vyvolala je smrt pracovnice výzkumného ústavu

Smrt osmadvacetileté pracovnice protimorového výzkumného ústavu v ruské Irkutské oblasti vyvolala obavy z možného výskytu moru, píše americká stanice CNN. Podle místních médií, na která odkazuje web Euronews, žena při práci rozbila zkumavku s bakterií způsobující toto onemocnění. Ruské úřady však nákazu morem nepotvrdily a uvádějí, že žena zemřela na zápal plic neznámého původu. Přesto uvalily karanténu na místní nemocnice, upozornil ruský list Moskovskij komsomolec.
03:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Invaze mývalů do japonských měst sílí, škody rostou

Napříč Japonskem rychle přibývá škod způsobených mývaly. Zatímco se invazní druh šíří do měst, škody v zemědělství se blíží k 700 milionům jenů (asi 95 milionů korun) ročně. Podle japonského ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu to je dvakrát víc než před deseti lety, napsala agentura Kjódó.
před 1 hhodinou

Protihútíjská koalice tvrdí, že rozsáhle cílila na povstalce v Jemenu

Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií tvrdí, že v pondělí ráno provedla rozsáhlé údery ze vzduchu proti hútíům s nasazením asi sta bojových letounů. Tvrdí rovněž, že zasáhla na tři stovky cílů, uvedly agentury. Provládní jednotky později oznámily strategickou ofenzivu na hlavní město Saná, které od roku 2014 drží hútíové. Koalice v neděli oznámila novou ofenzivu proti povstalcům.
před 1 hhodinou

Nobelovu cenu získali vědci za objevy umožňující ovládat buňky světlem

Objev optogenetiky natolik posunul lidské poznání, že za něj jeho autoři dostali Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Oznámil to v pondělí dopoledne Švédský Karolínský institut.
11:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Španělsko čekají předčasné volby, oznámil premiér Sánchez

Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí ráno vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce Moncloa řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Předčasné volby žádala pravicová opozice i někteří provládní politici. „Konečně se opět ozve většina,“ reagoval šéf Lidové strany (PP) Alberto Núñez Feijóo, jehož strana má v parlamentu nejsilnější klub.
09:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Přívalové deště zaplavily ulice katalánských měst

V částech Katalánska platí od víkendu nejvyšší stupeň výstrahy poté, co od soboty napršelo více než sto milimetrů srážek. Ty zvedly hladiny řek, které se vylily i ve městech jako Barcelona či Girona. Meteorologové dříve varovali, že by se nad zasaženou oblastí mohl vytvořit takzvaný minihurikán. Úřady i v pondělí varují před hrozícím nebezpečím a doporučují obyvatelům zůstat doma. Počasí narušilo nejen provoz na letišti, ale vedlo i k přerušení veškeré místní železniční dopravy. V souvislosti se záplavami zemřeli nejméně dva lidé.
před 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026