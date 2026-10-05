Začíná týden Nobelových cen, kvůli Trumpovi poutá pozornost ta za mír

V pondělí začíná týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost médií i analytiků poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou. Ta později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala. Rozhodnutí nobelovských porot lze předem jen obtížně odhadnout, což obzvláště platí pro kategorie cen za mír a také literaturu.
Nobelovský týden zahájuje v pondělí cena za fyziologii a lékařství, poté budou následovat další ocenění – v úterý za fyziku, ve středu za chemii, ve čtvrtek za literaturu, v pátek za mír a pondělí 12. října za ekonomii. Vedle prestiže, kterou ceny přináší, laureáti obdrží za každou kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (bezmála 26 milionů korun).
Výběr laureátů za fyziologii a lékařství náleží stockholmskému Karolínskému institutu. Portál The Scientist po anketě mezi odborníky napsal, že institut by letos mohl ocenit vědce za pokrok v imunoterapii při léčbě nádorových onemocnění, genovou úpravu, optickou koherentní tomografii, výzkum spánku nebo léčiva ze skupiny GLP-1 agonistů pro boj s obezitou.
O cenách za fyziku, chemii a ekonomii rozhoduje švédská Královská akademie věd. Návrhy pro kategorie fyziky a chemie se neomezují jen na biomedicínskou oblast, ale zahrnují i výzkum optických a kvantových senzorů nebo takzvaných metamateriálů nabízejících nové elektrické, magnetické či optické vlastnosti – včetně neviditelnosti.
Laureáty Nobelovy ceny za literaturu vybírá Švédská akademie. Obzvláště tuto kategorii považují znalci za „střelbu naslepo“. „Je to čisté hádání z kávové sedliny, což musíme uznat vzhledem ke stovkám uvažovaných spisovatelů,“ řekl agentuře DPA literární kritik Denis Scheck.
Z vyznamenaných za literaturu si lze povšimnout, že akademie v posledních letech pravidelně střídá mužské a ženské laureáty. Loni ocenění získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Scheck se domnívá, že cenu by si letos zasloužily Kanaďanka Margaret Atwoodová, Američanka Siri Hustvedtová nebo Číňanka Cchan Süe. Z mužů by Scheck zvolil Salmana Rushdieho, a to i kvůli odporu k politickému a náboženskému totalitarismu, který Rushdie do svých děl vetkal. Rushdie je mimo jiné autorem knihy Satanské verše, kterou někteří muslimové považují za rouhačskou.
Do ceny za mír promlouvá politika
Největší zájem médií letos poutá Nobelova cena za mír. Když Nobelův výbor loni vybral Machadovou, netajil Trump své rozhořčení. Bílý dům tehdy výběr označil za politický, když výbor neupřednostnil amerického prezidenta.
Analytici v rozhovoru s Reuters sdělili, že i když ani letos dle nich Trump naději nemá, a to i vzhledem k americké válce proti Íránu, může rozhodnutí Nobelova výboru ovlivnit. Podle expertů by se mohl výbor Trumpovu tlaku vymezit výběrem nějaké silné osobnosti či instituce, jejichž hodnoty prezident USA kritizuje. Příkladem jsou papež Lev XIV., Mezinárodní trestní soud (ICC), Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) nebo zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesca Albaneseová.
Možné také je, že se výbor bude chtít případnému střetu s Trumpem naopak vyhnout výběrem nekontroverzního laureáta. To by mohlo znamenat ocenění Emergency Response Rooms (ERR), súdánské komunitní skupiny poskytující pomoc během občanské války, či nevládní organizace Save the Children zaměřující se na pomoc dětem během ozbrojených konfliktů. Odborníci podle agentury AP zmiňují i Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), která je příkladem mírové spolupráce.
DPA poukázala na to, že ve výčtu zhruba tisícovky laureátů Nobelových cen je jen 67 žen, v kategoriích fyziky a chemie je pak méně než deset laureátek. Za důvody agentura vidí mimo jiné historicky nízké zastoupení žen ve vědeckých oborech a také to, že nominováni dlouho bývali především muži.
Přinejmenším v jednom ohledu se ale Nobelovy ceny více otevírají ženám, poznamenala DPA. Od ledna totiž vede Královskou akademii věd Ellen Moonsová, která je první ženou v čele této instituce od jejího založení v roce 1739.