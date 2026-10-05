Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla

Česko si v pondělí 5. října připomíná 90 let od narození Václava Havla - dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech.
Pamětní desku připomínající prvního českého prezidenta představí v Senátu i v Praze 6, kde v ulici U Dejvického rybníčku Havel žil v 70. letech se svou první manželkou Olgou. V 1. prezidentské knihovně začne týden kulturních a debatních akcí. V Pražské křižovatce udělí Havlovi in memoriam Cenu Vize 97. Havla a jeho odkaz připomínají také výstavy, například na ruzyňském letišti nebo na Pražském hradě.
V Praze i dalších městech se k výročí konají debaty, divadelní představení i další akce. Jejich výčet je na webu Havel90, stojí za ním Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a 1. prezidentská knihovna.
Spisovatel, dramatik, obhájce lidských práv a politik se narodil 5. října 1936. Do povědomí veřejnosti vstoupil v 60. letech minulého století díky působení v divadle, během normalizace patřil k nejvýraznějším představitelům disentu a po listopadu 1989 se stal prezidentem. V zahraničí se stal ikonou boje za svobodu a demokracii, v Česku čelil i kritice kvůli prosazování takzvané nepolitické politiky.
V čele československého a později českého státu stál celkem 12 let. Jeho jméno nesou pražské letiště, školy i ulice, jedna z budov Evropského parlamentu i cena Rady Evropy za lidská práva. Havel zemřel před 15 lety, 18. prosince 2011.