V částech Katalánska platí od víkendu nejvyšší stupeň výstrahy poté, co od soboty napršelo více než sto milimetrů srážek. Ty zvedly hladiny řek, které se vylily i ve městech jako Barcelona či Girona. Meteorologové dříve varovali, že by se nad zasaženou oblastí mohl vytvořit takzvaný minihurikán. Úřady i v pondělí varují před hrozícím nebezpečím a doporučují obyvatelům zůstat doma. Počasí narušilo nejen provoz na letišti, ale vedlo i k přerušení veškeré místní železniční dopravy. V souvislosti se záplavami zemřeli nejméně dva lidé.
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11:53před 41 mminutami
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Přívalové deště zaplavily ulice katalánských měst
V částech Katalánska platí od víkendu nejvyšší stupeň výstrahy poté, co od soboty napršelo více než sto milimetrů srážek. Ty zvedly hladiny řek, které se vylily i ve městech jako Barcelona či Girona. Meteorologové dříve varovali, že by se nad zasaženou oblastí mohl vytvořit takzvaný minihurikán. Úřady i v pondělí varují před hrozícím nebezpečím a doporučují obyvatelům zůstat doma. Počasí narušilo nejen provoz na letišti, ale vedlo i k přerušení veškeré místní železniční dopravy. V souvislosti se záplavami zemřeli nejméně dva lidé.
Nobelovu cenu za medicínu dostali vědci za objevy v oblasti optogenetiky
Objev optogenetiky natolik posunul lidské poznání, že za něj jeho autoři dostali Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Oznámil to v pondělí dopoledne Švédský Karolínský institut.
Německu hrozí násilný konflikt s Ruskem, varoval šéf rozvědky BND
Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem, a hrozba útoků na cíle v Německu zůstává reálná. Řekl to v pondělí šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger poslancům Spolkového sněmu. Právě Rusko v současnosti představuje pro Německo největší hrozbu, přičemž akce nízké intenzity namířené proti členským státům NATO už nejsou výjimkou, upozornil Jäger.
Španělsko čekají předčasné volby, oznámil premiér Sánchez
Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí ráno vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce Moncloa řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Předčasné volby žádala pravicová opozice i někteří provládní politici. „Konečně se opět ozve většina,“ reagoval šéf Lidové strany (PP) Alberto Núñez Feijóo, jehož strana má v parlamentu nejsilnější klub.
V Irkutsku panují obavy z moru. Vyvolala je smrt pracovnice výzkumného ústavu
Smrt osmadvacetileté pracovnice protimorového výzkumného ústavu v ruské Irkutské oblasti vyvolala obavy z možného výskytu moru, píše americká stanice CNN. Podle místních médií, na která odkazuje web Euronews, žena při práci rozbila zkumavku s bakterií způsobující toto onemocnění. Ruské úřady však nákazu morem nepotvrdily a uvádějí, že žena zemřela na zápal plic neznámého původu. Přesto uvalily karanténu na místní nemocnice, upozornil ruský list Moskovskij komsomolec.
Kopilot letu Flydubai chtěl dle médií vrazit letadlem do telavivského letiště
Kopilot letu FZ 1073 z Dubaje do Tel Avivu společnosti Flydubai, který se 30. září pokusil o havárii letadla se 182 lidmi na palubě, zamýšlel narazit do budov nebo jednoho ze stojících letadel na mezinárodním letišti Ben Guriona u izraelského hlavního města Tel Avivu, píší izraelská média Times of Israel či Jerusalem Post s odvoláním na vyšetřovatele incidentu.
Začíná týden Nobelových cen, kvůli Trumpovi poutá pozornost ta za mír
V pondělí začíná týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost médií i analytiků poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou. Ta později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala. Rozhodnutí nobelovských porot lze předem jen obtížně odhadnout, což obzvláště platí pro kategorie cen za mír a také literaturu.
Bosenskosrbský politik Dodik vyhlásil vítězství ve všeobecných volbách
Bývalý prezident Republiky srbské (RS) Milorad Dodik prohlásil, že jeho Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) ve všeobecných volbách udržel moc v této bosenské entitě a zároveň obhájil své křeslo v kolektivním předsednictvu Bosny a Hercegoviny. V povolebním projevu poděkoval americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a ruskému vládci Vladimiru Putinovi. V noci na pondělí o tom informovala agentura AFP.
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