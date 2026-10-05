Marvanová u soudu v kauze Dozimetr mluvila o netransparentnosti, tlaku a bossingu

Senátorka a pražská zastupitelka Hana Kordová Marvanová (nestr., do Senátu zvolena za SPOLU) vypověděla při soudním jednání v kauze Dozimetr, že vnímala některé zakázky pražského dopravního podniku (DPP) jako netransparentní a pro hlavní město nevýhodné. Byl to zejména projekt Nové Holešovice. Ze strany tehdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka (dříve STAN) a jeho stranického kolegy Stanislava Polčáka cítila šikanu, bossing a tlak na to, aby v pražské radě hlasovala podle jejich přání.
V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku se nyní u soudu zpovídá šest lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i Hlubuček, který vinu od počátku odmítá. Skupina podle státního zástupce Adama Borguly přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.
Mezi zakázky, které se skupina snažila ovlivnit, patřil podle žalobce i projekt Nové Holešovice. Za rekonstrukci Nádraží Holešovice měla podle něj skupina přislíbeny desítky milionů korun. Marvanová vnímala dle své výpovědi tento projekt jako velmi nevýhodný pro Prahu.
Dopravní podnik v něm neměl dostatečný podíl na to, aby ho mohl kontrolovat. Přitom do něj vložil velmi lukrativní pozemky. „Vnímala jsem, že je tam tlak ten projekt přes všechny výhrady prosadit za každou cenu,“ řekla. Později se podmínky podle ní upravily, ale nedostatečně.
S Hlubučkem měla Marvanová podle své výpovědi zpočátku dobrý vztah, postupně se však zhoršoval. Měla s ním spory kvůli více smlouvám. Šlo například o dohody o externích právních službách. Velmi špatně zastupitelka vycházela i s Polčákem. „Pozvali si mě do kanceláře, křičeli na mě,“ prohlásila. Jejich nátlak a chování chtěla řešit s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem, neuspěla ale u něj. Odpověděl jí prý, že nejtěžší pro každého předsedu strany je přežít pražskou organizaci.
Hlubučka a Polčáka se prý bála
Marvanová v souvislosti s Hlubučkem a Polčákem použila i výraz mafie. Uvedla, že se jich bála. Ostatní obžalované z kauzy Dozimetr ale podle svých slov nezná. „Pokud jde o dopravní podnik, sdílela jsem všeobecný názor, že funguje netransparentně,“ řekla. Výpověď Marvanové naplánoval soud na pondělí a úterý, tento týden chce vyslechnout i další svědky. Předseda trestního senátu Jakub Kriebel v pondělí konstatoval, že hlavní líčení do konce roku neskončí.
Obžaloba v kauze Dozimetr klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.