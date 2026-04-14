Pospíšil svědčil v kauze Dozimetr. Nebyl si prý vědom ničeho nezákonného

Poslanec a bývalý náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) u úterního hlavního líčení v kauze Dozimetr uvedl, že si nebyl vědomý ničeho nezákonného. Dělal pouze politická rozhodnutí. Pospíšil, který se několikrát setkal s hlavním obžalovaným v případě rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP), zlínským podnikatelem Michalem Redlem, vystupuje u soudu jako svědek.
V hlavním líčení v kauze Dozimetr se nyní zpovídá šest mužů v čele s Redlem. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.
„V tak velkém městě jako Praha bylo nutné dohodnout se s ostatními stranami a obsadit různé funkce v městských firmách,“ prohlásil Pospíšil.
Politik podle médií dříve na policii vypovídal i o tom, proč pražští radní zvolili do pozice finančního ředitele dopravního podniku Mateje Augustína, který účast ve skupině, jejímž cílem bylo z firmy nelegálně vyvádět peníze z firmy, přiznal. „Pokud se vybírali nějací kandidáti, vždy to bylo kolektivní rozhodnutí,“ uvedl poslanec. Doplnil, že výpověď na policii podal na vlastní žádost.
Pospíšil také řekl, že se po komunálních volbách v roce 2018 ucházel o post pražského primátora, ale neuspěl. „Tak jsem z magistrátu poodstoupil a zůstal jsem europoslancem,“ uvedl. Dodal, že pak již na magistrátu neměl větší exekutivní pravomoci. Vyloučil také, že by financování kampaně TOP 09 před komunálními volbami mohlo být netransparentní.
Obžaloba klade v kauze Dozimetr mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Redlovi navrhl žalobce uložit desetiletý a Hlubučkovi osmiletý trest vězení. Oba vinu odmítají.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.