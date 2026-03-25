Sněmovna má schvalovat snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň

Poslanci mají na programu koaliční návrh na snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň. V závěrečném kole je rovněž ministerská novela o přerozdělení asi 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mezi menší zdravotní pojišťovny. Poslanci budou opět volit posledního místopředsedu dolní komory. Jediný nominant, předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan, patrně ani počtvrté neuspěje.
Koaliční novela o odvodech živnostníků předpokládá, že vyměřovací základ klesne z letošních čtyřiceti procent průměrné mzdy na loňských 35 procent. Minimální záloha by se měla snížit z 5720 korun na 5005 korun. Živnostník by tak měsíčně ušetřil 715 korun, a to už od letošního ledna. Přeplatek by se měl živnostníkům započítávat jako záloha na další měsíc. Mohli by ale také žádat o vrácení peněz.
Navrhované přerozdělení asi 7,9 miliardy korun z peněz VZP mezi menší zdravotní pojišťovny má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zajistit stabilizaci a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce. Převod je podle něho reakcí na rozkolísání systému v posledních čtyřech letech zejména kvůli schodkovým úhradovým vyhláškám i na příliv ukrajinských uprchlíků.
K Rakušanově nominaci na pozici místopředsedy sněmovny se koalice ANO, SPD a Motoristů staví odmítavě, byť by ji měl obsadit kandidát STAN. Poslanci budou opět volit také například předsedy některých sněmovních komisí a část členů správní rady VZP. Na programu schůze jsou také předlohy v prvním čtení.