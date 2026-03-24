ŽivěSněmovna zahájila další schůzi, Nerušil složil poslanecký slib


24. 3. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Jednání Poslanecké sněmovny
Poslanecká sněmovna v úterý zahájila svou 13. schůzi. Zákonodárci by mohli projednat koaliční novelu, podle níž by část důchodců mohla ukončit bez sankce penzijní spoření a další dostat náhradu ztrát. Pro nadbytečnost by měli poslanci zamítnout předlohu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), jež odkládá změny v částkách životního minima z května na červenec. V úvodu schůze složil slib nový poslanec SPD Josef Nerušil.

Nerušil v klubu SPD nahrazuje Markétu Šichtařovou (Svobodní), která na poslanecký mandát rezignovala. Nerušil je předsedou pražské organizace SPD a městským zastupitelem.

Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Už po loňských říjnových volbách se mandátu vzdala trojice politiků, kteří dali přednost krajské či komunální politice. V úvodu listopadové ustavující schůze oznámili z těchto důvodů rezignaci Richard Brabec, Petr Kubis a Roman Zarzycký (všichni ANO). Následující den složili slib jejich náhradníci Jana Demjanová, Jiří Penc a Vlastimil Hebr (všichni ANO). Pirátka Šárka Kučerová oznámila už těsně po volbách, že se mandátu vzdá z osobních důvodů. V polovině listopadu složil slib pirátský náhradník Martin Šmída.

Šichtařová nechala notářsky ověřit rezignační dopis, nesplňoval podmínky
Poslankyně Markéta Šichtařová (Svobodní)

V úvodu schůze se očekávají také opoziční návrhy na doplnění jejího programu. Jako první ovšem vystoupil ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), který poslance informoval o pátečním žhářském útoku v Pardubicích a krocích, které v reakci na událost činí jeho resort a bezpečnostní složky. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá následně mimo jiné navrhla, aby zákonodárci v úterý mohli jednat i po 21. hodině, což dolní komora schválila.

Koalice podle Okamury ve sněmovně navrhne zrušení části televizních a rozhlasových poplatků
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Všechny opoziční kluby již předem avizovaly, že navrhnou, aby se dolní komora na plénu zabývala návrhem koaličních poslanců na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas pro některé skupiny obyvatel.

Bezsankční ukončení penzijního spoření pro seniory

V průběhu jednání by se poslanci mohli dostat i ke koaliční novele, podle níž by část důchodců mohla ukončit bez sankce penzijní spoření. Bez pokuty by podle koaličního návrhu mohli ukončit penzijní spoření konkrétně ti důchodci, kteří si jej založili před rokem 2023. Penzisté, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají podle předlohy získat náhradu. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, které prosadila předchozí vláda Petra Fialy (ODS) v konsolidačním balíčku.

Na programu je i Juchelkova novela, kterou s navrhovaným posunem změn v částkách životního minima z května na červenec vrátil poslancům k opětovnému projednání Senát. Horní komora ji vetovala kvůli tomu, že ministr práce a sociálních věcí prosadil odložení v jiné, širší novele, která se týkala zejména posunu první výplaty superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor.

Na programu schůze jsou vedle novely o doplňkovém penzijním spoření i další předlohy v úvodním kole. Týkají se zejména převádění evropské legislativy do českého práva.

Senát schválil odklad superdávky
Jednání Senátu (ilustrační foto)

Volkswagen svolává sto tisíc elektroaut. Hrozí jim požár baterie

Policie v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích zadržela tři osoby

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Konflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

Frederiksenová sází na grónskou kartu, Dánové ale řeší prasata

Reportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

Policie v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích zadržela tři osoby

V souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích byly zadrženy tři podezřelé osoby. Jeden z lidí byl zadržen na Slovensku, další dvě osoby policie zadržela v tuzemsku. Podle policie jsou mezi zadrženými státní příslušní České republiky a Spojených států amerických. Na dopadení zbylých podezřelých policie pracuje. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.
Babiš trvá na zákonu o neziskových organizacích, ty potřebné podle něj určí ministři

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nerezignuje na přípravu zákona o „transparentnosti neziskových organizací,“ který by podle něj poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů. Neziskové organizace ale už nyní své financování včetně zahraničních zdrojů zveřejňují a existuje také registr lobbistů. Babiš dále připustil, že schodek státního rozpočtu příští rok přesáhne ten letošní.
Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale čtyřicet sedm řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, kterým zastavila činnost, nebo primátorem slezského města Janem Wolfem (nestr.). Informovala o tom prostřednictvím úřední desky. Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Předseda FAČR David Trunda uvedl, že fotbalová asociace byla iniciátorem zásahu policie kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami.
VideoVýborný žádá vládu o informace k řešení cen paliv. Šlachta vyzývá k obezřetnosti

Hosté Událostí, komentářů probrali nově schválený legislativní plán vlády Andreje Babiše (ANO), demonstraci na Letné a ekonomické dopady války na Blízkém východě. Pozvání přijali senátor Róbert Šlachta (Přísaha) a exministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Tato krize je dlouhodobá. Vláda by měla říct, co se stane, pokud ceny benzinu narostou až na 50 korun za litr. Veřejnost by měla vědět, co bude následovat,“ řekl Výborný. Šlachta zdůraznil, že kvůli současnému schodku státního rozpočtu je nutné, aby kabinet byl v přístupu ke snižování spotřební daně u pohonných hmot obezřetný. Hosté se shodli, že by měl stát zasáhnout například tím, že na státních čerpacích stanicích srazí z cen marži. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
VideoKonflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

Stavbaři avizují, že dlouhodobý konflikt na Blízkém východě a zvyšující se cena paliv se odrazí i v cenách stavebních prací. Podražit by mohly nejen nové silnice, ale i byty a kanceláře. „Stavebnictví je energeticky velmi náročné odvětví,“ varovala výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Váňová. Nedostatek ropy na světovém trhu se však může projevit i v poklesu produkce asfaltu, polystyrenu nebo některých izolačních hmot.
Tachograf bude muset být vedle kamionů i v některých dodávkách

Od 1. července budou muset být dodávky na zahraničních trasách vybaveny digitálním tachografem. Nařízení vycházející z evropského Balíčku mobility podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia ovlivní stovky firem. Povinnost dodržovat přestávky stejně jako řidiči nákladních aut by sice měla zvýšit bezpečnost, přinese ale také vyšší náklady. Běžných řidičů ani vnitrostátní přepravy se změna nedotkne.
VideoReportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

Ani dva roky nestačily policii k tomu, aby rozkryla, co přesně stálo za největším podvodem v historii České obce sokolské a kdo za něj nese odpovědnost. V lednu 2024 vyšlo najevo, že z účtu Sokola zmizelo bezmála 45 milionů korun. Krádeže se dopustila asistentka bývalé starostky Hany Moučkové, šestatřicetiletá Eliška Colding, která ve chvíli odhalení spáchala sebevraždu. Reportéři ČT zjistili, že nadále není zřejmé, zda bude někdo v souvislosti s krádeží obviněn. Dosavadní postup policie komplikuje situaci i samotné České obce sokolské. Její starosta už na jaře 2024 ujišťoval, že spolek brzy podá žalobu na náhradu škody vůči Moučkové a jednateli. Kvůli neuzavřenému vyšetřování ale Sokol žalobu dosud nepodal. Natáčel Dalibor Bártek.
