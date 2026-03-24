Poslanecká sněmovna v úterý zahájila svou 13. schůzi. Zákonodárci by mohli projednat koaliční novelu, podle níž by část důchodců mohla ukončit bez sankce penzijní spoření a další dostat náhradu ztrát. Pro nadbytečnost by měli poslanci zamítnout předlohu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), jež odkládá změny v částkách životního minima z května na červenec. V úvodu schůze složil slib nový poslanec SPD Josef Nerušil.
Nerušil v klubu SPD nahrazuje Markétu Šichtařovou (Svobodní), která na poslanecký mandát rezignovala. Nerušil je předsedou pražské organizace SPD a městským zastupitelem.
Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Už po loňských říjnových volbách se mandátu vzdala trojice politiků, kteří dali přednost krajské či komunální politice. V úvodu listopadové ustavující schůze oznámili z těchto důvodů rezignaci Richard Brabec, Petr Kubis a Roman Zarzycký (všichni ANO). Následující den složili slib jejich náhradníci Jana Demjanová, Jiří Penc a Vlastimil Hebr (všichni ANO). Pirátka Šárka Kučerová oznámila už těsně po volbách, že se mandátu vzdá z osobních důvodů. V polovině listopadu složil slib pirátský náhradník Martin Šmída.
V úvodu schůze se očekávají také opoziční návrhy na doplnění jejího programu. Jako první ovšem vystoupil ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), který poslance informoval o pátečním žhářském útoku v Pardubicích a krocích, které v reakci na událost činí jeho resort a bezpečnostní složky. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá následně mimo jiné navrhla, aby zákonodárci v úterý mohli jednat i po 21. hodině, což dolní komora schválila.
Všechny opoziční kluby již předem avizovaly, že navrhnou, aby se dolní komora na plénu zabývala návrhem koaličních poslanců na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas pro některé skupiny obyvatel.
Bezsankční ukončení penzijního spoření pro seniory
V průběhu jednání by se poslanci mohli dostat i ke koaliční novele, podle níž by část důchodců mohla ukončit bez sankce penzijní spoření. Bez pokuty by podle koaličního návrhu mohli ukončit penzijní spoření konkrétně ti důchodci, kteří si jej založili před rokem 2023. Penzisté, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají podle předlohy získat náhradu. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, které prosadila předchozí vláda Petra Fialy (ODS) v konsolidačním balíčku.
Na programu je i Juchelkova novela, kterou s navrhovaným posunem změn v částkách životního minima z května na červenec vrátil poslancům k opětovnému projednání Senát. Horní komora ji vetovala kvůli tomu, že ministr práce a sociálních věcí prosadil odložení v jiné, širší novele, která se týkala zejména posunu první výplaty superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor.
Na programu schůze jsou vedle novely o doplňkovém penzijním spoření i další předlohy v úvodním kole. Týkají se zejména převádění evropské legislativy do českého práva.
- Domácí
- Poslanecká sněmovna
- Poslanci
- Markéta Šichtařová
- Svobodní
- Aleš Juchelka
- ANO
- SPD
- Josef Nerušil
- Penzijní spoření
- ODS
- Petr Fiala
- Životní minimum
- Česká televize
- Český rozhlas
- Poslanci
- Dolní komora
- Poslanecký mandát
- Jednání
- Spoření
- Sněmovna
- Státní podpora
- Zákonodárci
- Piráti
- Roman Zarzycký
- Richard Brabec
- Petr Kubis
- Jana Demjanová
- Jiří Penc
- Vlastimil Hebr
- Šárka Kučerová
- Martin Šmída
- Lubomír Metnar
- Taťána Malá