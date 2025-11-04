Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. Úterní rozhodnutí Evropské komise potvrdilo ČTK několik zdrojů. Klement byl dosud náměstkem evropské nejvyšší žalobkyně. Jde o historicky první případ, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce Česka.
Klement uvedl, že chce v čele úřadu OLAF vyjasnit pravomoci a vztahy s Úřadem evropského veřejného žalobce EPPO, kde nyní působí. Očekává, že nastoupí v řádu měsíců.
„Mám velkou radost, že se Petr Klement stane generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Je to obrovské uznání jeho práce i důkaz, že Češi patří mezi evropskou špičku,“ uvedl na sociální síti X odcházející ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
Klement má podle ministerstva spravedlnosti pověst nezávislého profesionála, který do čela úřadu OLAF přinese zkušenosti z ochrany finančních zájmů EU. Šéfka žalobců Lenka Bradáčová vnímá jeho jmenování jako mimořádnou prestiž jak pro tuzemské státní zastupitelství, tak pro celé Česko. Premiér Petr Fiala (ODS) vnímá schválení Klementa do čela úřadu jako ocenění vlády a dosavadního úsilí o posílení postavení Česka jako moderní proevropské země.
Slyšení se čtyřmi kandidáty na šéfa úřadu OLAF se uskutečnilo již v polovině července ve výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) z frakce Evropské lidové strany (EPP) výbor tehdy vyhodnotil jako nejlepšího kandidáta právě Klementa, Evropské komisi pak byla poslána jen tři jména možných kandidátů na funkci v abecedním pořadí.
Dalšími dvěma byli dlouholetý šéf unijní agentury pro justiční spolupráci Eurojust, Slovák Ladislav Hamran, a také Polka Joanna Krzeminska-Vamvakaová. Ta už v minulosti v OLAF pracovala, poslední rok ale byla zaměstnána v unijní diplomatické službě.
Údajné tlaky na Komisi
Podle informací ČTK mělo rozhodnutí dlouho ležet na stole kabinetu předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové a existovaly tlaky, aby se šéfem OLAF nestal český kandidát, ale zástupce Polska či Slovenska. Kandidaturu Klementa podle zdrojů ČTK při jednání s unijními představiteli opakovaně podpořil český premiér Fiala i prezident Petr Pavel.
Generálním ředitelem OLAF byl od roku 2018 Fin Ville Itälä. Na konci července úřad oznámil, že Itälä ukončil své sedmileté funkční období. „Za jeho působení ve funkci OLAF uzavřel 1588 vyšetřování, doporučil zpětné získání více než čtyř miliard eur ze zneužitých finančních prostředků EU a zabránil neoprávněnému vynaložení více než 810 milionů eur,“ uvedl úřad.
Od 1. srpna se role úřadujícího generálního ředitele ujala jeho dosavadní zástupkyně Salla Saastamoinenová, od té doby se čekalo právě na výsledek výběrového řízení.
Úřad OLAF vyšetřuje podvody, korupci a jiná pochybení, která poškozují finanční zájmy Evropské unie. Jde například o vyšetřování podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropské unie.
