Babiš trvá na zákonu o neziskových organizacích, ty potřebné podle něj určí ministři


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nerezignuje na přípravu zákona o „transparentnosti neziskových organizací,“ který by podle něj poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů. Neziskové organizace ale už nyní své financování včetně zahraničních zdrojů zveřejňují a existuje také registr lobbistů. Babiš dále připustil, že schodek státního rozpočtu příští rok přesáhne ten letošní.

Babiš tvrdí, že existuje „sílící šedá zóna mezi občanským aktivismem, lobbingem a zahraničně financovaným ovlivňováním státu“. „Chci, aby byl napsán precizně a aby platil pro všechny bez výjimky, ať peníze přicházejí z nadnárodních organizací, ze západu nebo je jedno odkud,“ uvedl premiér.

Každý ministr má za úkol definovat, které neziskové organizace potřebuje, a které ne, řekl ministerský předseda s tím, že věc si vyžádá delší čas a hlubší debatu. Dále uvedl, že je třeba definovat pravidla tak, aby co nejméně zatížila neziskové organizace poskytující například charitu či volnočasové aktivity mládeže.

Babiš tvrdí, že na některé neziskové organizace není vidět

Stejně jako v pondělí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) nyní Babiš tvrdí, že kabinet nechystá zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací, o němž by bylo možné hovořit jako o ruském.

Potvrdil také, že přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz zajistí vyhláška ministerstva financí. Tvrdí ale, že pak zbude okruh organizací, na jejichž financování nebude vidět, na což podle něj vláda nechce rezignovat.

Tejc v pondělí uvedl, že ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku či třeba USA. „My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá,“ uvedl Tejc.

Kabinet v programovém prohlášení slibuje zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, který bude zahrnovat nejen stát, ale i obce, kraje a svazky obcí. U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, slibuje zavést povinnost tuto skutečnost transparentně označovat.

„Zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků,“ tvrdí se v prohlášení.

K přípravě předpisu o zahraničních vazbách se před dvěma týdny přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu vládní SPD.

Pracovní verze předpisu o zahraničních vazbách, která unikla na veřejnost, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob.

Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu.

Opozice vyzvala Babiše, aby přípravu zákona zastavil. „Nejde o to, abychom na někoho ukazovali prstem, jde o to, aby všichni jste měli přehled,“ tvrdí premiér s tím, že vláda nechce zákon proti neziskovým organizacím, ale zákon o transparentnosti. „To je zásadní rozdíl, který se v celé debatě účelově zamlžuje,“ domnívá se.

Babiš nyní tvrdí, že zákon se má vztahovat na organizace, které ovlivňují vznik legislativy a mají obdobnou náplň jako politické strany, které musejí informace o svém financování zveřejňovat. Lobbování už ale reguluje zákon, který zavedl i registr lobbistů. Neziskové organizace se zase registrují ve veřejném rejstříku a mají povinnost zveřejňovat výroční zprávu, uvádějí informace o financování včetně zahraničních zdrojů.

V souvislosti s Rajchlovým návrhem předpisu opozice kritizovala i zapojení Babišovy poradkyně pro oblast svobody projevu Natálie Vachatové, která opakovaně vyjadřovala proruské postoje a vystupuje v takzvaných alternativních médiích, v nichž kritizuje boj proti dezinformacím, média veřejné služby či neziskové organizace.

Také podle poslance Jana Bartoška (KDU-ČSL) se Vachatová aktivně zastává Ruska a přispívá k šíření jeho propagandy, a věc by proto měla probrat sněmovní komise pro kontrolu BIS. „Požádám o to, abychom byli ředitelem BIS informováni, zda tato paní může být rizikem pro ČR a zda člověk, který má tuto minulost, je dostatečně bezpečný, aby mohl radit premiérovi,“ uvedl dříve Bartošek.

Babiš v osobě Vachatové riziko nevidí. „Vachatová není žádné bezpečností riziko, já jsem ji vzal proto, že se vyzná v tom deep statu, vyzná se v těch neziskovkách, ona rozkryla, jak tečou peníze ze zahraničí, Vachatová je úplně v pohodě, radí mi, vůbec mi to nevadí,“ řekl Babiš v rozhovoru pro Blesk.

Babiš připustil, že schodek rozpočtu příští rok přesáhne ten letošní

Babiš dále v rozhovoru pro Blesk.cz připustil, že státní rozpočet v příštím roce bude mít vyšší schodek než letos. Zdůvodnil to potřebou investic. První rozpočet, který prosadila Babišova koaliční vláda, počítá se schodkem 310 miliard korun. Minulý týden ho podepsal prezident Petr Pavel, účinný je od soboty, což znamenalo konec rozpočtového provizoria.

Možnost, že výše příštího schodku přesáhne tu letošní, připustil Babiš už v sobotním Týdnu v politice České televize.

Výši schodku tak podle Babiše určí investice, které Česko potřebuje. „Musíme investovat do zdravotnictví, to je na prvním místě, do duševního zdraví, musíme pokračovat v dopravní infrastruktuře. Musíme samozřejmě investovat do bezpečnosti,“ tvrdí premiér, přestože obranné výdaje v současném rozpočtu neodpovídají závazkům v rámci NATO.

„Uvidíme, jak to všechno vyjde,“ dodal předseda vlády. Ačkoliv je teprve březen, kabinet podle něj už o příštím rozpočtu musí začít mluvit.

O investicích mluví celá Evropa, řekl Babiš. „Investice jsou na prvním místě, podle toho budeme stavět i ten rozpočet na příští rok,“ dodal premiér. V rozhovoru, který ČT odvysílala o víkendu, Babiš uvedl, že schodek bude „velké číslo“. „Já nevím, vyloučit se to nedá,“ reagoval na dotaz, zda bude schodek vyšší než letos.

Policejní zásah ve fotbale kvůli možným korupcím iniciovala FAČR, řekl její předseda

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda uvedl, že fotbalová asociace byla iniciátorem zásahu policie kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami. Zároveň zdůraznil, že kauza se netýká nikoho z vedení českého fotbalu. Etická komise FAČR zahájila čtyřicet sedm disciplinárních řízení. Policisté už zadrželi desítky lidí. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) potvrdila, že provádí úkony trestního řízení. Informaci následně potvrdilo i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
09:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoVýborný žádá vládu o informace k řešení cen paliv. Šlachta vyzývá k obezřetnosti

Hosté Událostí, komentářů probrali nově schválený legislativní plán vlády Andreje Babiše (ANO), demonstraci na Letné a ekonomické dopady války na Blízkém východě. Pozvání přijali senátor Róbert Šlachta (Přísaha) a exministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Tato krize je dlouhodobá. Vláda by měla říct, co se stane, pokud ceny benzinu narostou až na 50 korun za litr. Veřejnost by měla vědět, co bude následovat,“ řekl Výborný. Šlachta zdůraznil, že kvůli současnému schodku státního rozpočtu je nutné, aby kabinet byl v přístupu ke snižování spotřební daně u pohonných hmot obezřetný. Hosté se shodli, že by měl stát zasáhnout například tím, že na státních čerpacích stanicích srazí z cen marži. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami

VideoKonflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

Stavbaři avizují, že dlouhodobý konflikt na Blízkém východě a zvyšující se cena paliv se odrazí i v cenách stavebních prací. Podražit by mohly nejen nové silnice, ale i byty a kanceláře. „Stavebnictví je energeticky velmi náročné odvětví,“ varovala výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Váňová. Nedostatek ropy na světovém trhu se však může projevit i v poklesu produkce asfaltu, polystyrenu nebo některých izolačních hmot.
před 5 hhodinami

Tachograf bude muset být vedle kamionů i v některých dodávkách

Od 1. července budou muset být dodávky na zahraničních trasách vybaveny digitálním tachografem. Nařízení vycházející z evropského Balíčku mobility podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia ovlivní stovky firem. Povinnost dodržovat přestávky stejně jako řidiči nákladních aut by sice měla zvýšit bezpečnost, přinese ale také vyšší náklady. Běžných řidičů ani vnitrostátní přepravy se změna nedotkne.
před 5 hhodinami

VideoReportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

Ani dva roky nestačily policii k tomu, aby rozkryla, co přesně stálo za největším podvodem v historii České obce sokolské a kdo za něj nese odpovědnost. V lednu 2024 vyšlo najevo, že z účtu Sokola zmizelo bezmála 45 milionů korun. Krádeže se dopustila asistentka bývalé starostky Hany Moučkové, šestatřicetiletá Eliška Colding, která ve chvíli odhalení spáchala sebevraždu. Reportéři ČT zjistili, že nadále není zřejmé, zda bude někdo v souvislosti s krádeží obviněn. Dosavadní postup policie komplikuje situaci i samotné České obce sokolské. Její starosta už na jaře 2024 ujišťoval, že spolek brzy podá žalobu na náhradu škody vůči Moučkové a jednateli. Kvůli neuzavřenému vyšetřování ale Sokol žalobu dosud nepodal. Natáčel Dalibor Bártek.
před 6 hhodinami

Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody

Policie i tajné služby dál pátrají po pachatelích pátečního požáru průmyslové haly společnosti LPP Holding v Pardubicích. Vyšetřují ho jako podezření z teroristického útoku a pracují se čtyřmi verzemi, podrobnosti zatím zveřejnit nechtějí. Hala je podle firmy zničená, strhnout bude velmi pravděpodobně nutné i druhý zasažený objekt. Přesný rozsah škod se zjišťuje, mají jít do stamilionů. Česká televize natáčela přímo na místě.
před 16 hhodinami
