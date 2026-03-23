Zákon o registraci neziskových organizací vláda nechystá, zastane ho vyhláška, řekl Tejc

Zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací nechystá ani ministerstvo spravedlnosti, ani vláda, řekl po jednání vlády ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz pak zajistí vyhláška ministerstva financí. K přípravě předpisu o zahraničních vazbách se před dvěma týdny přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu vládní SPD.
Kabinet v programovém prohlášení slibuje zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, který bude zahrnovat nejen stát, ale i obce, kraje a svazky obcí. „Ten bod bude naplněn. Ministerstvo spravedlnosti bude spolugestorem v případě potřeby. Bude naplněn tím, že ministerstvo financí připraví vyhlášku o způsobu, termínech, rozsahu údajů předkládaných pro plnění státního rozpočtu,“ uvedl Tejc.
Pracovní verze předpisu o zahraničních vazbách, jež unikla na veřejnost, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob.
Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu.
U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, slibuje vláda zavést povinnost tuto skutečnost transparentně označovat v programovém prohlášení. Tejc v pondělí zdůraznil, že na předpisu uniklém do médií se ministerstvo nijak nepodílelo.
Ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku či třeba v USA, dodal ministr. „My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá,“ uvedl Tejc.
Zástupci neziskových organizací návrh kritizují. Opozice vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přípravu zákona zastavil. Podle premiéra by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.