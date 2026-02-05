Babišova poradkyně pro svobodu projevu v minulosti aktivně hájila Rusko, píší Novinky.cz

Nová poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO) Natálie Vachatová v minulosti aktivně obhajovala Rusko ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice, kritizovala boj proti dezinformacím či vystupovala v takzvaných alternativních médiích. Bývalá místopředsedkyně středočeské Trikolory má přitom Babišovi podle mluvčí vlády Karly Mráčkové radit s tématem svobody projevu, upozornil server Novinky.cz.
„Paní Natálie Vachatová se dlouhodobě odborně věnuje tématu svobody projevu, a to jak z analytické, tak z praktické roviny. V této oblasti se pohybuje řadu let a spolupracovala na ní v různých odborných a občanských kontextech. Téma svobody projevu je pro pana premiéra důležité jako jedna ze základních hodnot demokratického právního státu, a proto je mu věnována náležitá pozornost i na úrovni Úřadu vlády,“ uvedla pro Novinky.cz mluvčí vlády Mráčková.
Vachatová se podle serveru pravidelně objevuje v takzvaných alternativních médiích jako XTV, Radio Universum nebo Radio Prostor, v nichž kritizuje boj proti dezinformacím, média veřejné služby či neziskové organizace. Během kandidatury za Trikoloru v roce 2021 se zasazovala o vystoupení Česka z Evropské unie, která je podle ní příliš levicová a progresivní a „chrlí na nás velké množství nesmyslných zákonů“.
Odmítala, že MH17 sestřelila ruská raketa
V roce 2014 po napadení Ukrajiny Ruskem byla podle zjištění Novinek členkou facebookové skupiny Přátelé Ruska v České republice, kde mimo jiné kritizovala Ukrajinu. „Je škoda, že Putin na podzim podcenil Majdan, zřejmě kvůli pořádání olympiády. Možná by k tomu nedošlo, kdyby ruské tajné složky včas odhalily blížící se hrozbu. Ale tak to jsou ‚kdyby‘, která nemají v přítomnosti už žádný smysl,“ napsala například v srpnu 2014.
Ve skupině také ve stejném roce odmítala, že by let MH17 sestřelila ruská raketa. Za způsob, jakým média o tragédii referovala, kritizovala například Českou televizi. Vadilo jí, že nevysílala ani neinformovala o tiskové konferenci Ruské federace k sestřelení letu a místo toho přinesla projev tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy.
Kriticky se vyjadřovala také k projektům bojujícím s dezinformacemi, které podle ní neměly jasné financování a nebylo proto jasné, kdo za nimi stojí.
V roce 2020 kritizovala bývalého starostu Prahy 6 a současného europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09) za odstranění sochy sovětského maršála Koněva. Skupina Čeští elfové bojující s dezinformacemi ji tehdy zahrnula do monitoringu dezinformátorů, proti čemuž se Vachatová ohradila.
Do konce loňského roku byla analytičkou ve Společnosti pro obranu svobody projevu vedenou vývojářem videoher Danem Vávrou. V loňském prosinci organizace slíbila vládě sestavit seznam neziskových organizací, které se podle ní „v posledních deseti letech zapojily do aktivit na hraně zákona omezujících svobodu projevu v ČR“, uvedly Novinky.