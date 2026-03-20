Prezident podepsal státní rozpočet

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet vyjde ještě v pátek ve Sbírce zákonů a v sobotu začne platit. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Prezident už dříve avizoval, že rozpočet nehodlá vetovat. Po jeho úterní schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) Hrad informoval, že Pavel zákon podepíše v pátek. Zákon nabyde účinnosti v sobotu, čímž skončí rozpočtové provizorium.
Prezident v minulosti kritizoval podle něj nízké letošní výdaje na obranu, zatímco ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je ve sněmovně naopak hájila. Hrad přesto varoval, že pokud výdaje na obranu v příštím rozpočtu nebudou odpovídat závazkům Česka, nevyhnou se obě strany debatě o odmítnutí rozpočtu.
Obrana má letos hospodařit se 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta hrubého domácího produktu. K překročení dvouprocentního minima vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba dvacet miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury.
Hradní výhrady k výdajům na obranu
Hlava státu na nedostatečné obranné výdaje upozornila i v tiskové zprávě, kterou po podpisu zákona zveřejnil na svém webu Hrad. „Prezident republiky (...) vnímá s velkými obavami především stav obranného rozpočtu. Upozorňuje, že při nynějším růstu bezpečnostních hrozeb obranný rozpočet v podstatě stagnuje a neodpovídá závazkům vůči spojencům v NATO,“ stojí ve zprávě.
Vláda podle prezidenta nerespektuje politický závazek daný na summitu NATO v Haagu o zvyšování obranných výdajů směrem k 3,5 procenta HDP a 1,5 procenta HDP na širší výdaje do civilní infrastruktury spojené s obranyschopností do roku 2035. V tiskové zprávě také stojí, že u výdajů na dopravní infrastrukturu, které vláda do plnění obranných závazků započítává, „existuje důvodná pochybnost, že je NATO uzná jako výdaje obranné.“
Navzdory svým výhradám Pavel rozpočet podepsal. „Rozpočtová politika je primárně věcí vlády, která jejím prostřednictvím realizuje své politické priority. Vláda se následně bude za důsledky své rozpočtové politiky zodpovídat občanům,“ zdůvodňuje jeho rozhodnutí zpráva Hradu.
Znepokojení prezident vyjádřil i nad výší schváleného schodku a nad tím, že se vláda odchýlila od zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. „Namísto další potřebné fiskální konsolidace se nůžky mezi příjmy a výdaji tímto rozpočtem rozevírají. To má negativní důsledky pro výši dluhu Česka a jeho obsluhu,“ upozorňuje v tiskové zprávě.