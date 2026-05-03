USA začnou v pondělí doprovázet lodě uvízlé v Perském zálivu, oznámil Trump

Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. V neděli to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádaly země celého světa. Poznamenal také, že tyto lodě se již do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná.
„Pro dobro Íránu, Blízkého východu a Spojených států jsme těmto zemím řekli, že budeme bezpečně vyvádět jejich lodě z těchto omezených vod, takže se budou moci svobodně věnovat svým obchodům,“ napsal Trump. Zdůraznil ale, že nabídka doprovodu se týká lodí z oblastí světa, která nejsou nijak zapojeny do stávající situace na Blízkém východě.
Eskortování lodí nazval Trump projektem Svoboda. Varoval, že pokud bude tato operace, kterou označil za humanitární, narušena, budou ji USA řešit rázně.
USA společně s Izraelem vedou od konce února válku proti Íránu, boje nyní přerušilo příměří. Od počátku války Írán prakticky zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou tepnou pro dopravu ropy, plynu či hnojiv ze zemí Perského zálivu.
