V USA se podařilo zažehnat hrozbu výbuchu nádrže s nebezpečnou chemikálií


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hasičům v jižní Kalifornii se podařilo zažehnat nebezpečí výbuchu nádrže s hořlavou chemikálií. S odvoláním na místní úřady o tom v pondělí odpoledne SELČ informovala agentura Reuters. Před hrozbou exploze hasiči varovali v pátek. Kolem 50 tisíc lidí z okolí kvůli tomu muselo opustit své domovy.

„Nebezpečí bylo odstraněno,“ uvedl ve videu zveřejněném na síti X šéf místních hasičů TJ McGovern. Podle jeho kolegy se podařilo stabilizovat teplotu a tlak v nádrži poklesl i díky tomu, že je naprasklá.

Nařízená evakuace ale dle agentury AP nadále zůstává v platnosti.

Problém se objevil ve čtvrtek v závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městě Garden Grove, když se zde přehřála skladovací nádrž obsahující až 26 500 litrů vysoce hořlavého methylmetakrylátu a začala do ovzduší vypouštět výpary.

Garden Grove má kolem 172 tisíc obyvatel a leží asi 60 kilometrů jižně od centra Los Angeles a méně než 1,6 kilometru od dvou zábavních parků Disneylandu, na které se však v pátek evakuační příkazy nevztahovaly.

Toxická nádrž v Kalifornii se rychle přehřívá, platí stav nouze
Ochlazování přehřáté nádrže v Kalifornii

Výběr redakce

Každý druhý člověk v nemocnici bloudí. Nová metodika má zařízení zpřehlednit

Každý druhý člověk v nemocnici bloudí. Nová metodika má zařízení zpřehlednit

před 8 mminutami
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

15:21Aktualizovánopřed 10 mminutami
Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

14:05Aktualizovánopřed 33 mminutami
Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ

Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ

16:32Aktualizovánopřed 50 mminutami
Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

11:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Indii „zamořilo“ satirické hnutí švábů

Indii „zamořilo“ satirické hnutí švábů

16:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

05:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami
SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

13:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová. Rusko později uvedlo, že si kvůli celé věci předvolá vedoucího českého zastupitelského úřadu v Moskvě.
15:21Aktualizovánopřed 10 mminutami

V USA se podařilo zažehnat hrozbu výbuchu nádrže s nebezpečnou chemikálií

Hasičům v jižní Kalifornii se podařilo zažehnat nebezpečí výbuchu nádrže s hořlavou chemikálií. S odvoláním na místní úřady o tom v pondělí odpoledne SELČ informovala agentura Reuters. Před hrozbou exploze hasiči varovali v pátek. Kolem 50 tisíc lidí z okolí kvůli tomu muselo opustit své domovy.
před 1 hhodinou

Rusko oznámilo nové údery na Kyjev, cizince vyzývá k odchodu

Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že za ukrajinský úder na Starobilsk zahajuje „odvetné“ údery na vojenskoprůmyslové objekty, velitelská stanoviště a místa rozhodování v Kyjevě. Moskva rovněž vyzvala zahraniční občany i diplomaty, aby město opustili. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že situaci pečlivě sleduje a všechny informace vyhodnocuje. Ukrajina se již pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
16:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Indii „zamořilo“ satirické hnutí švábů

Miliony Indů uchvátila nová virální Lidová strana švábů, která se označuje za „hlas líných a nezaměstnaných“. Satirickou kampaň spustila nejapná poznámka předsedy nejvyššího soudu na adresu mladé generace. Protestní hnutí se během týdne stalo symbolem disentu mezi indickou generací Z, kterou trápí nezaměstnanost a frustrace z politického vedení, jež přehlíží mladé. Fenomén se už rozšířil do Pákistánu.
16:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Děti v Portugalsku častěji mizí z domova než z ulic, upozorňuje expert

Za posledních pět let bylo v Portugalsku nahlášeno 532 pohřešovaných dětí. Údaje zveřejnil Institut pro podporu dětí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí.
před 2 hhodinami

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

Nejmenší slovenská vládní strana SNS žádá odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterého do této funkce navrhla po parlamentních volbách z roku 2023. Předseda SNS Andrej Danko v pondělí po schůzce s premiérem Robertem Ficem (Smer) řekl, že návrh je definitivní. Fico odchod šéfa resortu připustil, v nejbližších dnech se tak ale nestane. Taraba uvedl, že na funkci ministra rezignuje, pokud se do konce září se SNS nedohodne.
13:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Řecké vinařství upadá. Pomoci má modernizace a turismus

Současná situace vinařů v Řecku je podle prezidenta Ústředního družstevního svazu vinařských produktů (KEOSOE) Christose Markoua obzvlášť obtížná. Odpovědí na slepou uličku, v níž se tamní vinařství ocitlo, podle něj není ústup, ale komplexní modernizace.
před 3 hhodinami

„Zpomalte.“ Papež zveřejnil encykliku o AI

Papež Lev XIV. ve svém prvním významném dokumentu vyzval vlády, aby zpomalily vývoj systémů umělé inteligence, a varoval, že tyto systémy šíří dezinformace, upřednostňují konflikty a hrozí, že svět zavedou na cestu nekonečné války.
před 5 hhodinami
Načítání...