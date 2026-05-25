V USA se podařilo zažehnat hrozbu výbuchu nádrže s nebezpečnou chemikálií

Hasičům v jižní Kalifornii se podařilo zažehnat nebezpečí výbuchu nádrže s hořlavou chemikálií. S odvoláním na místní úřady o tom v pondělí odpoledne SELČ informovala agentura Reuters. Před hrozbou exploze hasiči varovali v pátek. Kolem 50 tisíc lidí z okolí kvůli tomu muselo opustit své domovy.
„Nebezpečí bylo odstraněno,“ uvedl ve videu zveřejněném na síti X šéf místních hasičů TJ McGovern. Podle jeho kolegy se podařilo stabilizovat teplotu a tlak v nádrži poklesl i díky tomu, že je naprasklá.
Nařízená evakuace ale dle agentury AP nadále zůstává v platnosti.
Problém se objevil ve čtvrtek v závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městě Garden Grove, když se zde přehřála skladovací nádrž obsahující až 26 500 litrů vysoce hořlavého methylmetakrylátu a začala do ovzduší vypouštět výpary.
Garden Grove má kolem 172 tisíc obyvatel a leží asi 60 kilometrů jižně od centra Los Angeles a méně než 1,6 kilometru od dvou zábavních parků Disneylandu, na které se však v pátek evakuační příkazy nevztahovaly.