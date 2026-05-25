Děti v Portugalsku častěji mizí z domova než z ulic, upozorňuje expert

Za posledních pět let bylo v Portugalsku nahlášeno 532 pohřešovaných dětí. Údaje zveřejnil Institut pro podporu dětí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí.
„Mezi lety 2020 a 2025 se v Portugalsku pohřešovalo 532 dětí. Je to velmi vysoké číslo,“ řekl stanici RTP Antena 1 předseda Institutu pro podporu dětí Manuel Coutinho.
Coutinho zdůrazňuje, že „nemluvíme o únosech spáchaných třetími osobami, jde především o trestné činy související s únosy nezletilých a o útěky z rodin a institucí“.
„Přesto jde o mimořádně vysoké číslo.“ Mělo by podle něj vést k větší obezřetnosti celé společnosti, škol, rodičů i úřadů odpovědných za prevenci.
Coutinho v rozhovoru pro RTP Antena 1 upozornil také na nebezpečí internetu. Právě on-line podle něj často dochází k prvním kontaktům, které mohou nakonec vést ke zmizení dítěte.
„Většina pohřešovaných dětí nemizí z veřejných parků. Nemizí z ulice. Mizí z domova. Kontakty, které navazují s temnou stránkou internetu, je vystavují velkému nebezpečí. A právě tyto kontakty často vedou k tomu, že se děti stanou kořistí predátorů,“ dodal.
Podle předsedy institutu tyto děti už v okamžiku, kdy jsou nalezeny, často utrpěly újmu – „mnohdy jde o špatné zacházení, sexuální zneužívání, strádání a velmi složité situace, kterým musíme všichni pomáhat předcházet“.
Linka pro pohřešované děti
Evropská linka pro pohřešované děti 116 000 je bezplatná a důvěrná linka dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Je určena k podpoře pohřešovaných dětí a jejich rodin.
V Portugalsku ji zajišťuje Institut pro podporu dětí ve spolupráci s kriminální policií. Linka poskytuje emocionální podporu, odbornou pomoc a koordinaci s příslušnými úřady v případech zmizení dětí a mladistvých.
Evropská kampaň
Portugalský Institut pro podporu dětí se letos připojil k evropské kampani BlueForHope, kterou organizuje Missing Children Europe. Institut je zakládajícím členem této evropské organizace.
Kampaň vyzývá veřejné instituce, organizace i jednotlivce, aby podpořili tuto věc nasvícením budov a památek modrou barvou. Cílem je zvýšit povědomí o problematice a zdůraznit význam spolupráce při ochraně dětí.
Institut pro podporu dětí proto vyzval místní samosprávy, veřejné instituce i občanskou společnost, aby se 25. května k iniciativě symbolicky připojily nasvícením budov a památek modře. Iniciativa už podle institutu získala řadu kladných reakcí od různých organizací po celé zemi.
„Domov by měl být bezpečným místem“
Kriminální policie se připojila ke kampani „Náš domov musí být bezpečným místem“, kterou v pondělí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí spustila organizace AMBER Alert Europe ve dvaceti zemích. Cílem je předcházet zmizení dětí, které jsou oběťmi domácího násilí – jedné z nejvíce přehlížených příčin.
„Každý rok zmizí tisíce dětí poté, co utečou z nebezpečného rodinného prostředí. V mnoha případech jsou varovné signály viditelné dlouho před zmizením, dospělí v jejich okolí je ale často přehlížejí, nebo si je vykládají špatně,“ uvedla kriminální policie.
Kampaň, kterou policie zveřejnila také na svých sociálních sítích, upozorňuje na pět varovných signálů: náhlé změny chování, nevysvětlitelná zranění, neustálou ostražitost, strach z návratu domů a potíže mluvit o tom, co se děje.
Tyto signály vycházejí z vědeckého výzkumu a národních pokynů pro ochranu dětí. Posoudili je odborníci z různých oblastí napříč Evropskou unií a Spojeným královstvím.
AMBER Alert Europe a kriminální policie touto kampaní vyzývají dospělé, kteří s dětmi pravidelně přicházejí do styku – učitele, sportovní trenéry, sousedy, zdravotníky a další důvěryhodné osoby – aby dokázali tyto rané varovné signály rozpoznat a jednat dříve, než dítě dospěje k pocitu, že útěk je jeho jedinou možností.
Kampaň „Domov by měl být bezpečný“ byla spuštěna současně ve dvaceti zemích a čtrnácti jazycích: v Austrálii, Rakousku, Belgii, Bulharsku, na Kypru, v Česku, Estonsku, Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Litvě, Polsku, Portugalsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, Spojeném království a Spojených státech.
Mezinárodní přístup, do něhož je zapojena i portugalská kriminální policie, odráží skutečnost, že ochrana dětí ani případy pohřešovaných dětí nekončí na státních hranicích.
Článek napsala Cristina Sambadová (RTP), poprvé byl publikován 25. května 2026 v 12:15 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.