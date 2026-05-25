Děti v Portugalsku častěji mizí z domova než z ulic, upozorňuje expert


před 48 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Za posledních pět let bylo v Portugalsku nahlášeno 532 pohřešovaných dětí. Údaje zveřejnil Institut pro podporu dětí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí.

„Mezi lety 2020 a 2025 se v Portugalsku pohřešovalo 532 dětí. Je to velmi vysoké číslo,“ řekl stanici RTP Antena 1 předseda Institutu pro podporu dětí Manuel Coutinho.

Coutinho zdůrazňuje, že „nemluvíme o únosech spáchaných třetími osobami, jde především o trestné činy související s únosy nezletilých a o útěky z rodin a institucí“.

„Přesto jde o mimořádně vysoké číslo.“ Mělo by podle něj vést k větší obezřetnosti celé společnosti, škol, rodičů i úřadů odpovědných za prevenci.

Coutinho v rozhovoru pro RTP Antena 1 upozornil také na nebezpečí internetu. Právě on-line podle něj často dochází k prvním kontaktům, které mohou nakonec vést ke zmizení dítěte.

„Většina pohřešovaných dětí nemizí z veřejných parků. Nemizí z ulice. Mizí z domova. Kontakty, které navazují s temnou stránkou internetu, je vystavují velkému nebezpečí. A právě tyto kontakty často vedou k tomu, že se děti stanou kořistí predátorů,“ dodal.

Podle předsedy institutu tyto děti už v okamžiku, kdy jsou nalezeny, často utrpěly újmu – „mnohdy jde o špatné zacházení, sexuální zneužívání, strádání a velmi složité situace, kterým musíme všichni pomáhat předcházet“.

Linka pro pohřešované děti

Evropská linka pro pohřešované děti 116 000 je bezplatná a důvěrná linka dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Je určena k podpoře pohřešovaných dětí a jejich rodin.

V Portugalsku ji zajišťuje Institut pro podporu dětí ve spolupráci s kriminální policií. Linka poskytuje emocionální podporu, odbornou pomoc a koordinaci s příslušnými úřady v případech zmizení dětí a mladistvých.

Evropská kampaň

Portugalský Institut pro podporu dětí se letos připojil k evropské kampani BlueForHope, kterou organizuje Missing Children Europe. Institut je zakládajícím členem této evropské organizace.

Kampaň vyzývá veřejné instituce, organizace i jednotlivce, aby podpořili tuto věc nasvícením budov a památek modrou barvou. Cílem je zvýšit povědomí o problematice a zdůraznit význam spolupráce při ochraně dětí.

Institut pro podporu dětí proto vyzval místní samosprávy, veřejné instituce i občanskou společnost, aby se 25. května k iniciativě symbolicky připojily nasvícením budov a památek modře. Iniciativa už podle institutu získala řadu kladných reakcí od různých organizací po celé zemi.

„Domov by měl být bezpečným místem“

Kriminální policie se připojila ke kampani „Náš domov musí být bezpečným místem“, kterou v pondělí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí spustila organizace AMBER Alert Europe ve dvaceti zemích. Cílem je předcházet zmizení dětí, které jsou oběťmi domácího násilí – jedné z nejvíce přehlížených příčin.

„Každý rok zmizí tisíce dětí poté, co utečou z nebezpečného rodinného prostředí. V mnoha případech jsou varovné signály viditelné dlouho před zmizením, dospělí v jejich okolí je ale často přehlížejí, nebo si je vykládají špatně,“ uvedla kriminální policie.

Kampaň, kterou policie zveřejnila také na svých sociálních sítích, upozorňuje na pět varovných signálů: náhlé změny chování, nevysvětlitelná zranění, neustálou ostražitost, strach z návratu domů a potíže mluvit o tom, co se děje.

Tyto signály vycházejí z vědeckého výzkumu a národních pokynů pro ochranu dětí. Posoudili je odborníci z různých oblastí napříč Evropskou unií a Spojeným královstvím.

AMBER Alert Europe a kriminální policie touto kampaní vyzývají dospělé, kteří s dětmi pravidelně přicházejí do styku – učitele, sportovní trenéry, sousedy, zdravotníky a další důvěryhodné osoby – aby dokázali tyto rané varovné signály rozpoznat a jednat dříve, než dítě dospěje k pocitu, že útěk je jeho jedinou možností.

Kampaň „Domov by měl být bezpečný“ byla spuštěna současně ve dvaceti zemích a čtrnácti jazycích: v Austrálii, Rakousku, Belgii, Bulharsku, na Kypru, v Česku, Estonsku, Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Litvě, Polsku, Portugalsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, Spojeném království a Spojených státech.

Mezinárodní přístup, do něhož je zapojena i portugalská kriminální policie, odráží skutečnost, že ochrana dětí ani případy pohřešovaných dětí nekončí na státních hranicích.

Článek napsala Cristina Sambadová (RTP), poprvé byl publikován 25. května 2026 v 12:15 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Miliony Indů uchvátila nová virální Lidová strana švábů, která se označuje za „hlas líných a nezaměstnaných“. Satirickou kampaň spustila nejapná poznámka předsedy nejvyššího soudu na adresu mladé generace. Protestní hnutí se během týdne stalo symbolem disentu mezi indickou generací Z, kterou trápí nezaměstnanost a frustrace z politického vedení, jež přehlíží mladé. Fenomén se už rozšířil do Pákistánu.
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová.
Rusko oznámilo nové údery na Kyjev, cizince vyzývá k odchodu

Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že za ukrajinský úder na Starobilsk zahajuje „odvetné“ údery na vojenskoprůmyslové objekty, velitelská stanoviště a místa rozhodování v Kyjevě. Moskva rovněž vyzvala zahraniční občany i diplomaty, aby město opustili. Ukrajina se již pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

Nejmenší slovenská vládní strana SNS žádá odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterého do této funkce navrhla po parlamentních volbách z roku 2023. Předseda SNS Andrej Danko v pondělí po schůzce s premiérem Robertem Ficem (Smer) řekl, že návrh je definitivní. Fico odchod šéfa resortu připustil, v nejbližších dnech se tak ale nestane. Taraba uvedl, že na funkci ministra rezignuje, pokud se do konce září se SNS nedohodne.
Řecké vinařství upadá. Pomoci má modernizace a turismus

Současná situace vinařů v Řecku je podle prezidenta Ústředního družstevního svazu vinařských produktů (KEOSOE) Christose Markoua obzvlášť obtížná. Odpovědí na slepou uličku, v níž se tamní vinařství ocitlo, podle něj není ústup, ale komplexní modernizace.
„Zpomalte.“ Papež zveřejnil encykliku o AI

Papež Lev XIV. ve svém prvním významném dokumentu vyzval vlády, aby zpomalily vývoj systémů umělé inteligence, a varoval, že tyto systémy šíří dezinformace, upřednostňují konflikty a hrozí, že svět zavedou na cestu nekonečné války.
Na Filipínách po zřícení rozestavěného domu zemřeli čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a dalších sedmnáct se pohřešuje ve filipínském městě Angeles poté, co se tam v neděli zřítila rozestavěná devítipatrová budova. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na záchranáře. Podle úřadů jsou mezi mrtvými a zasypanými hlavně stavební dělníci. Záchranáři z trosek vyprostili blíže neurčený počet lehce zraněných lidí, další se z nich dokázali dostat sami.
