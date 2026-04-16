Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha


před 41 mminutami | Zdroj: ČT24
Události: Problematika únosů dětí jedním z rodičů
Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vydal přelomový verdikt, který se týká vnitrostátních únosů dětí jedním z rodičů. Případ se odehrál v tuzemsku. Rozvedený otec se na evropskou instanci obrátil proto, že mu tuzemská justice neumožnila styk s dětmi poté, co je exmanželka bez jeho vědomí a souhlasu přestěhovala z Brna do Prahy. Rozsudek by mohl mít vliv na posuzování podobných případů v budoucnu.

Své dcery měl Stanislav Novák s exmanželkou ve střídavé péči. Každý o ně měl pečovat jeden týden. Všichni bydleli v Brně. Až do srpna roku 2022. Tehdy se matka i s dětmi odstěhovala do Prahy. Bez vědomí a souhlasu jejich otce.

„Změnila jim školku, školu a začala svévolně nastavovat parametry, za kterých se s dětmi můžu stýkat. Třeba, že jestli se s nimi chci vídat, tak si pro ně mám přijet jednou za čtrnáct dní do Prahy na víkend,“ vypráví Novák.

Obrátil se proto na soudy a předběžnými opatřeními se situaci snažil změnit. Ale neuspěl. Podle justice nebyla naléhavá potřeba stav měnit. Než se případem začal zabývat krajský brněnský soud, uplynulo osm měsíců.

U Ústavního soudu muž neuspěl, u evropského ano

„Ve velkém rozhodnutí padlo, že už si děti za osm měsíců v Praze zvykly a že jsou tam spokojené. A že se svěřují do péče matky,“ vzpomíná muž. Nezastal se ho ani Ústavní soud – porušení jeho práv neshledal. Novák se proto obrátil na Evropský soud pro lidská práva. Ten celou situaci viděl opačně s tím, že práva otce i dětí na rodinný život porušena byla.

„Rozhodujícím faktorem v tom rozhodování o péči se stalo takzvané plynutí času. A to je něco, co judikatura Evropského soudu (pro lidská práva) striktně zapovídá,“ vysvětluje koncipient Ondřej Spousta z advokátní kanceláře, která Nováka zastupuje.

Spolu s klientem považují rozhodnutí soudu za přelomové nejen proto, že senát rozhodl jednomyslně, ale i proto, že se zabýval právě vnitrostátním únosem, což není obvyklé. „Sám usoudil, že ta situace se dá označit za vnitrostátní únos, což si myslím, že je do budoucna také docela přelomové,“ míní Spousta.

Zákony v roce 2026: Jednodušší rozvody i ochrana před zneužitím tváře
Volební urna, ilustrační foto

Nováka verdikt ESLP těší, prý teď navíc může říkat, že měl vlastně celou dobu pravdu. Matka dětí ani její právní zástupkyně se k rozhodnutí soudu aktuálně nechtěly vyjadřovat.

Rozsudek, ačkoliv jde proti tuzemskému soudnímu systému, vítá i ministerstvo spravedlnosti. Teď dokument musí pečlivě prostudovat, pak vyhodnotí, jaký bude mít dopad na přístup justice k podobným případům. „To není prohra, je to i šance situaci zlepšit v nějaké obecné rovině. A zlepšit úroveň ochrany práv lidí u nás,“ míní zmocněnec pro zastupování Česka před ESLP Petr Konůpek.

Novák věří, že rozsudek by v podobných případech mohl pomoci dalším rodičům – ale hlavně soudům rozhodovat rychleji a hlavně s ohledem na práva všech zúčastněných stran.

Změny v rozvodovém řízení

Letošek přitom v rodinném právu už zásadní změnu přinesl – řízení o rozvodu a o dětech se propojilo do jednoho společného procesu. Upouští se také od označení jako střídavá nebo výlučná péče. Zákon nově staví na rovnosti rodičů a právu dítěte na péči obou z nich. A právě toto právo mají soudy povinnost aktivně chránit.

Zástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

VideoZástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

ŽivěSkládá se obrázek vlády, která selhává v tom nejzákladnějším, míní Výborný

Nejhorší humanitární krize světa sílí. Súdán doplácí na válku s Íránem

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vydal přelomový verdikt, který se týká vnitrostátních únosů dětí jedním z rodičů. Případ se odehrál v tuzemsku. Rozvedený otec se na evropskou instanci obrátil proto, že mu tuzemská justice neumožnila styk s dětmi poté, co je exmanželka bez jeho vědomí a souhlasu přestěhovala z Brna do Prahy. Rozsudek by mohl mít vliv na posuzování podobných případů v budoucnu.
Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v Praze setkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. Předmětem jednání byly české alianční závazky a armáda. Česká vláda podle Babiše považuje obranyschopnost a závazky vůči NATO za prioritní. Udělá vše pro to, aby je splnila, prohlásil premiér. Kabinet přitom čelí kritice za výši výdajů na obranu. Babiš tvrdí, že obě strany mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na HDP, proto si je vymění. Podle Rutteho musí všichni alianční závazky plnit, zvyšování výdajů je klíčové.
Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
Armádní letadlo mířící na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře vyčlenila vláda pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministry zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Vyplývá to z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. O vedení delegace usiluje prezident Petr Pavel. Babiš v pondělí řekl, je nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací. Podle Pavla by mohl jet on i Babiš, sejde se s ním příští týden.
ŽivěSkládá se obrázek vlády, která selhává v tom nejzákladnějším, míní Výborný

Šéf STAN Vít Rakušan kritizoval vládu za návrh změny financování veřejnoprávních médií. Kabinet by dle předsedy ODS Martina Kupky neměl přijímat chaotická a nepromyšlená opatření ve vztahu k hrozící inflaci a zajištění bezpečnosti. Kabinet a jeho kroky v dolní komoře kritizují i další zástupci opozice. Ta svolala mimořádnou schůzi k debatě o cenách paliv, budoucnosti veřejnoprávních médií, bezpečnosti a evropským dotacím. Premiér Andrej Babiš (ANO) zase osočil opozici, že škodí Česku a není možné s ní diskutovat.
Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky byla ve čtvrtek předána do Česka, uvedla Policie ČR na sociálních sítích. ČT již dříve potvrdil mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, že se tak stane. Žena před dvěma dny s vydáním souhlasila. Krajský soud v Bratislavě ji nejprve poslal po jejím zadržení na Slovensku do předběžné vazby. Pardubický soud pak zřejmě bude rozhodovat o uvalení vazby v Česku, dosud v případu poslal do vazby pět lidí.
Maximální ceny paliv, které určuje stát, v pátek mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti čtvrtku sníží o 14 haléřů na 43,36 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,36 koruny za litr, tedy o 23 haléřů levněji. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Jde o zatím nejnižší ceny od začátku fungování cenového stropu. Průměrná cena pohonných hmot v Česku také v mezitýdenním srovnání ve čtvrtek poprvé od počátku bojů na Blízkém východě klesla.
O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem dvaceti stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
