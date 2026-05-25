Rusko oznámilo nové údery na Kyjev, cizince vyzývá k odchodu


25. 5. 2026Aktualizovánopřed 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že za ukrajinský úder na Starobilsk zahajuje „odvetné“ údery na vojenskoprůmyslové objekty, velitelská stanoviště a místa rozhodování v Kyjevě. Moskva rovněž vyzvala zahraniční občany i diplomaty, aby město opustili. Ukrajina se již pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.

Ukrajinská armáda minulý týden uvedla, že u Starobilsku v Ruskem protiprávně okupované Luhanské oblasti zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku. Okupační úřady řízené Moskvou tvrdí, že cílem byl internát pedagogické školy a že zahynulo 21 lidí. Informace nelze nezávisle ověřit. Ruský vládce Vladimir Putin v návaznosti na tato tvrzení nařídil ruským ozbrojeným silám odvetu.

Ruské ministerstvo na telegramu napsalo, že „ozbrojené síly Ruské federace zahajují postupné provádění systematických úderů proti podnikům ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu v Kyjevě“. Údery budou dle Moskvy vedeny i proti „rozhodovacím centrům a velitelským stanovištím“.

Ukrajina hlásí mrtvé, počet obětí roste i v okupovaném Starobilsku
Následky útoku na Starobilsk v okupovaném Luhansku

Ukrajinský útok na Starobilsk ruská diplomacie označila za „důkaz nacistické a teroristické podstaty kyjevského režimu“. Zmínila také, že tímto útokem „přetekl pohár trpělivosti“.

Vyzvala také zahraniční občany, včetně personálu diplomatických misí a zastoupení mezinárodních organizací, aby město co nejdříve opustili. Obyvatelé Kyjeva by se podle ruského ministerstva neměli přibližovat k vojenským a administrativním budovám.

Oznámení ruského ministerstva v pondělí dopoledne avizovala jeho mluvčí Marija Zacharovová.

„Šokující ruský raketový teror,“ zní z Evropy po masivním úderu na Kyjev
Následky ruského nočního útoku na Kyjev

Rozsáhlý sobotní útok na Ukrajinu

Putin v souvislosti s útokem ve Starobilsku v pátek obvinil Kyjev, že šlo o záměr, a nařídil připravit odvetu. V noci na sobotu pak ruská armáda provedla rozsáhlý útok s pomocí stovek dronů a desítek střel na Kyjev a další části Ukrajiny, při kterém zahynuli čtyři lidé a dalších 87 bylo zraněno.

Moskva již začátkem května vyzvala pracovníky diplomatických misí v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili v souvislosti s možným ruským úderem, který by nastal v případě, že by Kyjev svými útoky na Rusko narušil oslavy Dne vítězství 9. května.

Ukrajina už pátým rokem vzdoruje plnohodnotné invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty. Organizace spojených národů (OSN) nedávno uvedla, že ve válce přišlo o život přes 15 tisíc civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ

Indii „zamořilo“ satirické hnutí švábů

Miliony Indů uchvátila nová virální Lidová strana švábů, která se označuje za „hlas líných a nezaměstnaných“. Satirickou kampaň spustila nejapná poznámka předsedy nejvyššího soudu na adresu mladé generace. Protestní hnutí se během týdne stalo symbolem disentu mezi indickou generací Z, kterou trápí nezaměstnanost a frustrace z politického vedení, jež přehlíží mladé. Fenomén se už rozšířil do Pákistánu.
16:33Aktualizovánopřed 29 mminutami

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová.
15:21Aktualizovánopřed 32 mminutami

Děti v Portugalsku častěji mizí z domova než z ulic, upozorňuje expert

Za posledních pět let bylo v Portugalsku nahlášeno 532 pohřešovaných dětí. Údaje zveřejnil Institut pro podporu dětí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí.
před 48 mminutami

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

Nejmenší slovenská vládní strana SNS žádá odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterého do této funkce navrhla po parlamentních volbách z roku 2023. Předseda SNS Andrej Danko v pondělí po schůzce s premiérem Robertem Ficem (Smer) řekl, že návrh je definitivní. Fico odchod šéfa resortu připustil, v nejbližších dnech se tak ale nestane. Taraba uvedl, že na funkci ministra rezignuje, pokud se do konce září se SNS nedohodne.
13:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Řecké vinařství upadá. Pomoci má modernizace a turismus

Současná situace vinařů v Řecku je podle prezidenta Ústředního družstevního svazu vinařských produktů (KEOSOE) Christose Markoua obzvlášť obtížná. Odpovědí na slepou uličku, v níž se tamní vinařství ocitlo, podle něj není ústup, ale komplexní modernizace.
před 2 hhodinami

„Zpomalte.“ Papež zveřejnil encykliku o AI

Papež Lev XIV. ve svém prvním významném dokumentu vyzval vlády, aby zpomalily vývoj systémů umělé inteligence, a varoval, že tyto systémy šíří dezinformace, upřednostňují konflikty a hrozí, že svět zavedou na cestu nekonečné války.
před 4 hhodinami

Na Filipínách po zřícení rozestavěného domu zemřeli čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a dalších sedmnáct se pohřešuje ve filipínském městě Angeles poté, co se tam v neděli zřítila rozestavěná devítipatrová budova. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na záchranáře. Podle úřadů jsou mezi mrtvými a zasypanými hlavně stavební dělníci. Záchranáři z trosek vyprostili blíže neurčený počet lehce zraněných lidí, další se z nich dokázali dostat sami.
před 6 hhodinami
