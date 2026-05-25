Íránský prezident nařídil obnovit připojení k internetu, píší média

Íránský prezident Masúd Pezeškján podle státních médií nařídil obnovu internetového připojení v zemi, uvedla v pondělí agentura Reuters, podle které tamní média citují mluvčího ministerstva komunikací. Připojení k internetu úřady v zemi blokují nepřetržitě 87 dní, připomněla organizace NetBlocks.
Úřady blokují připojení k zahraničním internetovým doménám od 28. února, uvádí NetBlocks. Právě 28. února přitom začala válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.
Ministerstvo komunikací obdrželo prezidentský výnos, který nařizuje obnovit připojení k internetu do stavu před letošním lednem, píše s odkazem na íránská média agentura AFP. Tehdy úřady blokovaly přístup k internetu kvůli protirežimním demonstracím. Média neuvádí, kdy by obnovení plného internetového připojení mělo nastat.
NetBlocks blokování internetu ze strany íránských úřadů kritizuje, protože dle organizace krok slouží k omezení přístupu k informacím, které nejsou pod kontrolou režimu ajatolláhů.
Kvůli blokování se internetový provoz v Íránu podle NetBlocks snížil téměř na nulu. Opatření úřadů mohou obejít jen uživatelé, kteří mají k dispozici VPN službu. Těch je ale v zemi pouze zlomek.