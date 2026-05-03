Bez peněz se obrana zajistit nedá, upozornili Nečas s Rusnokem


Nedělní debata: Petr Nečas (ODS) a Jiří Rusnok
„Doba se změnila v tom, že ohrožení bezpečnosti Evropy je úplně někde jinde, než bylo před pěti, deseti lety,“ míní bývalý premiér, exministr financí a někdejší guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Bez těch peněz se to udělat prostě nedá,“ dodává. „Ty výdaje musí růst,“ souhlasí expremiér Petr Nečas (ODS) a doplňuje, že Česko je podle něj středně bohatým státem EU. „Nejsme ti chudáci, kteří nemají dost peněz pro naše lidi,“ prohlásil. V Nedělní debatě ČT moderované Janou Peroutkovou komentovali oba expremiéři také střety současné vlády s prezidentem ohledně summitu NATO, spor ohledně cesty předsedy Senátu na Tchaj-wan či kabinetem chystanou změnu rozpočtových pravidel.

„Za zahraniční politiku zodpovídá vláda jako celek,“ řekl Nečas v souvislosti s aktuálním sporem ohledně účasti hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře. S odkazem na své zkušenosti podotkl, že prezident může premiérovi v tomto směru pomoct. Podle Rusnoka prezident reprezentuje zemi navenek a měl by víceméně postupovat v liniích vládní zahraniční politiky. „Mně připadá celý ten spor trochu malicherný,“ pokáral kabinet i Hrad za to, že se neumí dohodnout.

Nečas se domnívá, že jde o promítnutí vnitrostátního politického střetu do zahraničněpolitické roviny. „Nepovažuji to za šťastné,“ přiznal. Za zástupný problém spor označil i Rusnok. „Vládní koalice se vymezuje vůči prezidentovi,“ pojmenoval, jak situaci vnímá on.

„Měli by se dohodnout,“ reagoval Rusnok na otázku moderátorky, kdo tedy má na summit jet. A doplnil, že mu přijde směšné, aby to vláda hlavě státu zakazovala. „Ten střet se měl odehrát na jiné rovině, než je zahraniční politika,“ míní Nečas, podle nějž je jádrem sporu nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem.

Oba expremiéři se shodli, že jim nepřijde vhodné, aby kvůli celé věci prezident podával kompetenční žalobu. „Nehledejme jednodušší cestu tím, že všechno pošleme k Ústavnímu soudu,“ vyzval Rusnok, kterému by to připadalo jako nadužívání soudního systému. „Já bych to ke kompetenční žalobě nehnal,“ souhlasil Nečas.

V návaznosti na neposkytnutí vládního speciálu předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) k cestě na Tchaj-wan, k níž se expremiéři vyjádřili skepticky, se oba diskutující zastavili u charakteru zahraniční politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž v souvislosti s tímto krokem argumentoval, že jeho vláda chce dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou zahraniční politiku.

„Čistě pragmatická politika bez hodnot je prostě cynická politika, tu my nechceme,“ deklaroval Nečas. Vzápětí ale podotkl, že „čistě hodnotová politika bez pragmatismu je naivní politika.“ „Politika je buď dobrá, nebo špatná. Politika bez hodnot vede na scestí,“ doplnil Rusnok s tím, že „hodnoty tam musí být vždycky, to je ten kompas“.

Nebýt černým pasažérem

Oba expremiéři se v souvislosti s výdaji na obranu shodli, že není dobré být v Severoatlantické alianci za černého pasažéra. „Vypadáme špatně navenek,“ hodnotí aktuální stav Rusnok, který označil vládní narativ marginalizující dvouprocentní kvótu a zdůrazňující efektivní vynakládání financí „za pohádku“.

Ohledně jmenování vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO byli diskutující skeptičtí. Obávají se, že to má pouze vytvořit dojem, že na tématu kabinetu záleží. „Když nechceme něco řešit, tak buď vytvoříme komisi, nebo nějakého zmocněnce,“ glosoval to Rusnok. Nečas považuje principiálně zřízení koordinační pozice za smysluplné.

Kriticky se expremiéři staví k rozvolnění rozpočtových pravidel, které připravuje ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Stát nemá jiné možnosti, když přijde nějaká krize, než zvýšit výdaje,“ podotkl Rusnok s tím, že se ale na možnou krizi „evidentně nepřipravujeme“. Podle Nečase vyjmutí některých výdajů z rozpočtových pravidel ve výsledku nic neřeší. „Nakonec je rozhodující prostě výše deficitu veřejných financí vůči HDP a celkový veřejný dluh vůči HDP. A to se těmito operacemi nijak nezmění,“ uzavřel.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Nedělní debatě ČT uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy až na 50 procent mzdy průměrné. Podle předsedy odborové centrály Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech „nedá vyžít". V debatě moderované Janou Peroutkovou se hosté věnovali také možným dopadům konfliktu na Blízkém východě. Šéf lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich zdůraznil, že Česko potřebuje být součástí bezpečnější a soběstačnější Evropy, prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) pak vyzval k přehodnocení priorit, které si EU stanovila před dvaceti lety.
Hasiči v neděli odpoledne stále nemají pod kontrolou požár v národním parku České Švýcarsko, v noci se jim nicméně podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. Na místě zasahuje asi pět set hasičů a sedm vrtulníků, uvedl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda s tím, že dva úseky ze čtyř jsou dál problematické. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Podle Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze okolo jednoho kilometru čtverečního, tedy sta hektarů. Nadále platí zvláštní stupeň poplachu a vyhlášena zůstává i bezletová zóna.
Třetím dnem v neděli pokračovaly šestidenní Slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou na sklonku druhé světové války. Ulicemi projel tradiční Konvoj svobody s přibližně třemi sty kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po tři desetiletí jsou jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří západočeskou metropoli v květnu 1945 osvobozovali.
O plánech firem na omezování náboru absolventů z důvodu ekonomické nejistoty a snižování nákladů, ale také o zavádění umělé inteligence v Událostech, komentářích debatovali výkonný ředitel Grafton Recruitment a Gi Group Martin Malo a ambasador asociace HR Brainstorming a ředitel QuickJOBS Dalibor Herbrich. Svůj pohled na zaměstnávání mladých lidí připojila také viceprezidentka pro lidské zdroje z Vodafone Czech Republic Dana Fajmonová. O zájmu studentů o brigády posléze hovořil obchodní a provozní ředitel Index Nosluš Jindřich Hodek. Pořad se věnoval také tuzemskému textilnictví a nedostatku zaměstnanců v tomto odvětví. Danou problematiku rozebral ředitel školy Průmyslovka Liberec Jaroslav Semerád, své zkušenosti sdíleli spolumajitel společnosti CityZen Pavel Hrstka a René Němeček odpovědný ve stejné firmě za vývoj a technologii. Debatou provázeli Jakub Musil a Kristina Nováková.
Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do půlnoci z úterý na středu. Poté by se měla situace částečně zlepšit, uvedl v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodloužil platnost výstrahy publikované původně v sobotu.
Kamiony a autobusy ve špatném technickém stavu, přetížené soupravy nebo řidiči manipulující s tachografem. Na podobné přestupky se od loňského července zaměřuje nově vzniklá Inspekce silniční dopravy. Za tuto dobu udělila pokuty za více než sto milionů korun. Inspektoři odhalují i jízdu bez karty řidiče, která zaznamenává dobu cesty a odpočinku. Únava a snížená pozornost za volantem pak podle policie mohou mít podobné následky jako řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
Těžaři chtějí rozšířit lom na štěrkopísek ve Vejprnicích u Plzně. Okolní obce jsou proti a obávají se zvýšené dopravy. Stavebního materiálu ale začíná být nedostatek. Štěrkopísek je jednou ze surovin, kvůli nimž loni v říjnu vznikl vládní seznam ložisek strategického významu. O otevření dalších lomů na suroviny pro stavby v těchto měsících usilují těžaři napříč Českem. Stěžují si ale na zdlouhavé povolovací procesy.
