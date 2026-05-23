Zdražování zrychluje. ČNB inflaci připustit nechce, kabinet to kritizuje


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
Renomované instituce opouštějí optimistické scénáře a upravují své prognózy. Bankovní asociace i ministerstvo financí nově očekávají letošní inflaci dvě a půl procenta. Důvodem jsou dopady války na Blízkém východě, kvůli které mají navíc příští rok spotřebitelské ceny růst ještě razantněji, a to až nad tři procenta, tedy za hranici tolerančního pásma centrální banky. Její guvernér Aleš Michl růst inflace odmítl připustit i za cenu ekonomických škod, což premiér Andrej Babiš (ANO) kritizuje.

Válka na Blízkém východě zvedla ceny ropy, což prodražilo práci mimo jiné třeba taxikářům. Dražší paliva se ale postupně v Česku projeví i na cenách dalšího zboží. A inflace zrychluje už teď – v dubnu meziročně stoupla hlavně kvůli pohonným hmotám o 2,5 procenta.

Jako brzda proti inflaci funguje Česká národní banka (ČNB). Zvýšením úrokových sazeb peníze zdraží, takže domácnosti a firmy méně utrácí. Tím se sníží objem peněz v ekonomice a ceny nerostou tak rychle.

Základní úrokovou sazbu drží centrální banka už víc než rok na úrovni tři a půl procenta. Pokud právě třeba inflace poroste, v budoucnu se podle guvernéra nebude bát sazby zvýšit. „My budeme tak tvrdí. Klidně zdrtím ekonomiku, mně to vůbec nebude vadit. Uděláme všechno pro to, aby inflace byla nízká,“ uvedl guvernér s tím, že je potřeba „se připravit na to, že ekonomický růst bude pomalejší, protože naše sazby budou vyšší, než jsme byli zvyklí dřív“.

Babiš však s přístupem nesouhlasí, výroku prý nerozumí. „Za mě Česká národní banka zbytečně drží základní sazby vysoko, výš než eurozóna. Vydělávají na tom brutálně banky,“ kritizoval pro ČT. Takovou politiku odmítá: „Hypotéky jsou drahé, doplácí na to občané.“

Exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) si zase myslí, že by guvernér měl používat „více diplomatická slova“. „A já se pak provokativně ptám, proč to ČNB nedělala před několika lety. Když inflace letěla nahoru, tak přeci držela úrokové sazby dole. Mohla je zvýšit mnohem dynamičtěji,“ konstatoval.

Rizikem jsou i vyšší deficity veřejných financí

Podle Michla v minulosti úrokové sazby byly výrazně nižší, než měly být, a k tomu jsou veřejné finance permanentně v deficitu. Zvýšit sazby za určitých okolností doporučují i další ekonomové.

„V situaci, kdy je tu oprávněné riziko očekávat inflaci vyšší než tři procenta, by většina analytiků volala po vyšších úrokových sazbách. Ale spíše menšími kroky,“ sdělila hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, podle níž by ČNB neměla českou ekonomiku drtit.

„Guvernér Michl si tady trošku snaží vykompenzovat to, že v předchozí inflační vlně sám nehlasoval pro žádné zvýšení úrokových sazeb, takže nemá úplně kredibilitu nějakého jestřába,“ tvrdí ekonom z Fakulty sociálních věd UK a bývalý člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub.

Rizikem pro růst inflace jsou i vyšší deficity veřejných financí. „Proto jsme deficity v předchozím období snižovali. Naopak současná vláda je chce dál prohlubovat. To je mimochodem i výsledek toho nedávného schválení rozvolnění rozpočtových pravidel,“ domnívá se předseda ODS Martin Kupka.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) ale kabinet dělá protiinflakční kroky, díky kterým má Česko „meziročně jednu z nejlepších inflací z celé EU“. „Jedna je věc, abychom neměli vysoké schodky. Druhá věc je ta, že si musíme říct, jestli chceme investovat,“ vyjádřil se.

Spotřebitelské ceny mají za sebou dramatický vývoj

Růst spotřebitelských cen má za sebou dramatický vývoj. Zatímco před deseti lety se pohyboval kolem nuly, naopak před čtyřmi lety průměrná celoroční inflace vystoupala nad patnáct procent, i kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Od té doby zase klesala a teď čeká prognóza bankovní asociace znovu růst zdražování směrem ke třem procentům.

Velké výkyvy má za sebou i vývoj HDP. Před devíti lety české hospodářství rostlo víc než pětiprocentním tempem, v roce 2020 kvůli covidovým opatřením stejně rychle padalo. Následné zotavení zadrhlo. Letos se kvůli válce na Blízkém východě čekají dvě procenta, příští rok 2,4 procenta.

Ekonomika trpí hlavně turbulencemi v zahraničí. Dlouhodobě jí ale pomáhá domácí spotřeba, tedy útraty lidí v obchodech, které se prozatím dál zvyšují. A prognózy s tímto trendem nadále počítají.

Mzdy letos porostou zhruba pětiprocentním tempem, což je mírné zpomalení, ale stále solidní číslo. Nezaměstnanost stoupá jen lehce a útratám svědčí i relativně nízký kurz koruny vůči euru. Záležet bude na dalším vývoji inflace.

„V inflaci už máme v podstatě zakalkulovány ty primární dopady zvýšení cen ropy na světových trzích, ale nikoli sekundárních, to znamená zdražení hnojiv a zemědělských produktů, zdražení dopravních služeb. To všechno nás v inflaci teprve čeká,“ upozorňuje hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Renomované instituce opouštějí optimistické scénáře a upravují své prognózy. Bankovní asociace i ministerstvo financí nově očekávají letošní inflaci dvě a půl procenta. Důvodem jsou dopady války na Blízkém východě, kvůli které mají navíc příští rok spotřebitelské ceny růst ještě razantněji, a to až nad tři procenta, tedy za hranici tolerančního pásma centrální banky. Její guvernér Aleš Michl růst inflace odmítl připustit i za cenu ekonomických škod, což premiér Andrej Babiš (ANO) kritizuje.
EU a Mexiko podepsaly dohody. Mají posílit obchod a vést k odstranění cel

Evropská unie (EU) a Mexiko podepsaly dlouho odkládanou prozatímní obchodní dohodu (iTA) a další, takzvanou modernizovanou globální dohodu (MGA). Dohody by měly podle Evropské komise (EK) přispět k posílení politického dialogu a spolupráce mezi EU a Mexikem, vytvořit nové příležitosti v oblastech, jako jsou obchod, investice a čisté technologie, a zároveň posílit dodavatelské řetězce a podpořit cíle v oblasti klimatu. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech a částečně se tak ochránit před cly, která zavedl prezident USA Donald Trump.
Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

Přes sto miliard korun navíc oproti letošku požadují už nyní pro příští rok členové vlády pro své resorty, řekla ČT ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Trvá na tom, že deficit veřejných financí nepřesáhne tři procenta hrubého domácího produktu, tedy 356 miliard korun. První návrh rozpočtu plánuje Alena Schillerová zveřejnit koncem srpna. To v minulosti sama kritizovala u svého předchůdce Zbyňka Stanjury (ODS), který tento termín zavedl namísto dříve obvyklého konce června.
Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie, řekl v pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
Chceme racionalitu, ne obstrukce, řekl k nařízení o obalech Červený

Česko chce vyjednat změny v implementaci evropského nařízení o obalech (PPWR) tak, aby byla „zachována racionalita“, nechce dělat obstrukce. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) to uvedl po jednání s eurokomisařkou Jessikou Roswallovou. Nařízení by mělo vstoupit v účinnost 12. srpna. Zástupci českého průmyslu i obchodu jej považují za nepromyšlené a požadují dvouletý odklad. Červený upozorňuje, že zavádění je drahé. Ministr také uvedl, že chce podpořit třídění kovů, hlavně hliníku, a to i zálohováním. Kritický je naopak k plánu svého předchůdce stanovit zálohy pro plastové lahve.
Správa železnic plánuje do roku 2033 elektrifikovat dalších 590 kilometrů tratí

Generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth v pátek představil plány na modernizaci tratí. Do roku 2033 by podle něj mělo být elektrifikováno dalších 590 kilometrů českých tratí. Systém ETCS by měl pokrýt tranzitní koridory plus dalších sedm stovek kilometrů. Brífinku se účastnil také ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který ocenil „prozákaznické chování“ nového vedení této státní organizace.
VideoVálka USA s Íránem má výrazný dopad na srílanský čajový průmysl

Zamrzlá válka mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na druhé má dopad na ekonomická odvětví a komunity tisíce kilometrů daleko. Postihla například srílanský čajový průmysl, který zaměstnává téměř 2,5 milionu lidí. Trhy Blízkého východu tvoří víc než polovinu exportu cejlonského čaje. Odbyt se s válkou v Íránu výrazně proměnil. „Začalo to 28. února. Na následující aukci se ceny čaje propadly o dvacet procent. A dvacet procent čaje se na aukci vůbec neprodalo,“ uvedl předseda Asociace obchodníků s cejlonským čajem Lusantha de Silva. Dovoz cejlonského čaje do Íránu ze dne na den skončil. Teherán přitom do války odebíral téměř polovinu srílanské produkce, ročně za 680 milionů dolarů. Majitelé plantáží tak stojí před zásadními změnami.
VideoHospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

K rychlejšímu budoucímu růstu hospodářství jsou potřeba bilionové investice, a to zejména do lidského kapitálu, tedy do vysokých škol, vědy a výzkumu, řekl v Interview ČT24 hlavní ekonom Deloitte David Marek. Dalšími oblastmi jsou pak dostavba dopravní infrastruktury a příprava odolnější energetiky, uvedl v rozhovoru, který vedl Daniel Takáč. Pokud jde o současnost, ekonomický růst stál do loňského roku na spotřebě domácností, ale v posledních čtvrtletích se jeho dalším pilířem staly i investice firem. S rychlejším rozvojem spotřeby domácností lze podle ekonoma počítat nadále, protože bude pokračovat relativně rychlý růst mezd (nyní přes šest procent meziročně), i vzhledem k jejich dřívějšímu silnému reálnému propadu. Nyní jsou podle Marka na úrovni roku 2021. Spotřebu domácností bude podporovat též snižování vysoké míry úspor, jež vznikla při několika minulých krizích. Za největší brzdu pro české hospodářství považuje potíže Německa, až pak dění na Blízkém východě.
