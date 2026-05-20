Česká bankovní asociace zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Česká bankovní asociace (ČBA) zhoršila odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktuální predikce jejího prognostického panelu zvýší o dvě procenta, v únoru se očekával růst o 2,6 procenta. Pro rok 2027 vyhlíží návrat k silnějšímu růstu ekonomiky na 2,4 procenta. Průměrná inflace by letos dle ČBA měla zrychlit na 2,5 procenta, v únoru ji čekala ve výši 1,7 procenta.

„Květnová prognóza ČBA přináší méně příznivý letošní výhled dvouprocentního růstu českého hospodářství kvůli návratu spotřebitelské inflace do horní poloviny cíle centrální banky a v důsledku slabší zahraniční poptávky. Vedle nejistoty ohledně Hormuzu, jak měnová, tak fiskální politika představují nejistotu pro naši predikci,“ přiblížil hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.

Růst ekonomiky nadále potáhne především domácí poptávka. Soukromá spotřeba by měla letos vzrůst o 2,7 procenta a v příštím roce o 2,8 procenta, a to navzdory vyšší inflaci a zvýšené nejistotě. Vyšší letošní inflace se však promítá do slabšího výhledu reálných mezd, jejichž růst proti předchozí prognóze asociace snížila přibližně o půl procentního bodu na 3,5 procenta.

Vyšší inflační výhled

Na konci letošního roku by se inflace měla pohybovat okolo tří procent. V roce 2027 prognóza očekává další mírné zrychlení průměrné inflace na 2,7 procenta. Vyšší inflační výhled odráží nejen ceny pohonných hmot a energií, ale i sekundární dopady přes výrobní řetězce, zejména do cen potravin a dalších komoditních složek spotřebního koše.

„Světová ekonomika je už několik let sužována geopolitickým pnutím, které nutně dopadá do hospodářského výkonu. U nás se dopady projevují hlavně nižším ekonomickým růstem a zvýšenou mírou inflace. Na druhou stranu ale prozatím nikdo nepředpokládá, že by se faktory ohrožující naše hospodářství propsaly natolik výrazně, že by ekonomický růst vymazaly úplně,“ upozornil analytik Monety Petr Gapko.

Trh práce by měl zůstat relativně stabilní. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti by měla letos dosáhnout 4,8 procenta a v roce 2027 mírně klesnout na 4,7 procenta. Prognóza tak ani přes slabší ekonomický růst nepředpokládá výraznější zhoršení trhu práce, naopak vidí jeho pozvolné uvolnění.

V měnové politice panel dále v mediánu očekává stabilitu základní sazby České národní banky na úrovni 3,5 procenta na konci letošního i příštího roku. Rozložení názorů panelu se však posunulo směrem k vyšším sazbám. Téměř polovina panelistů pro letošní rok připouští zvýšení sazeb do pásma 3,75 až čtyř procent, což reflektuje vyšší a setrvalejší domácí inflační tlaky, ale i dopad války v Íránu.

Výhled bankovní úvěrové aktivity zůstává navzdory slabšímu makroekonomickému prostředí relativně silný. Panel očekává růst bankovních úvěrů klientům o 7,2 procenta v letošním roce a o šest procent v roce 2027. Tahounem nadále zůstávají úvěry domácnostem, jejichž dynamika by měla letos dosáhnout 8,2 procenta a v příštím roce zvolnit na 7,5 procenta. To odráží pokračující oživení hypotečního trhu.

Česká národní banka zhoršila letošní výhled české ekonomiky před dvěma týdny. Hrubý domácí produkt podle středeční prognózy vzroste o 2,5 procenta, předchozí predikce z února čekala růst 2,9 procenta. Průměrnou inflaci letos ČNB předpokládá 2,2 procenta, v únoru čekala 1,6 procenta. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo už dříve i ministerstvo financí kvůli konfliktu na Blízkém východě.

Česko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, třináct jich skončilo v nemocnici

Putin mluví o „bezprecedentním“ vztahu s Čínou, dohoda na Síle Sibiře 2 zatím není

Pražští radní schválili nový územní plán

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA

Evropská unie (EU) v noci na středu dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.
Video„Malá čínská lavina.“ Nabídka elektromobilů roste, Češi je ale příliš nekupují

Největší tuzemská firma Škoda Auto v úterý ve světové premiéře ve Švýcarsku představila svůj třetí plně elektrický model. S novými vozy plánují přijít i další výrobci. Šéfredaktor portálu Automakers Erich Handl v této souvislosti mluví o modelech některých asijských značek, čekat dle něj lze „malou čínskou lavinu“. Zájem o elektromobily je ale v Česku ve srovnání s některými dalšími státy stále malý.
Zemědělce trápí rostoucí náklady. Ovlivnit mohou i ceny potravin

Zemědělcům podle jejich profesního svazu rostou náklady až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdřív na podzim, ale drahá nafta se v nákladech projevila okamžitě. Výkupní ceny však zůstávají nízké. Zemědělci proto žádají podporu, a to nejlépe na unijní úrovni. Evropská komise v úterý představila Akční plán, jak posílit domácí produkce hnojiv a podpořit farmáře.
VideoPolská ekonomika dál roste, pomáhají i firmy z ciziny

Polsko pokračuje v rychlém hospodářském růstu. Podle Mezinárodního měnového fondu tamní ekonomika loni vzrostla o tři a půl procenta. V Evropské unii je to čtvrtý největší posun. Pomáhají tomu i zahraniční firmy, které stále častěji volí Varšavu jako sídlo svých evropských centrál. Přestože se zemi ekonomicky daří, mezi samotnými Poláky pracovní síly ubývá. K dalšímu rozvoji proto bude podle ekonomů potřeba udržet dobré podmínky i pro přistěhovalce.
Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli místo 700 tisíc dostat 800 tisíc korun. Zvýšení má platit od 1. ledna, týkat se bude nově narozených dětí. Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a v souvislosti nynějším nízkým počtem narozených asi 3,6 miliardy ročně.
USA opět prodloužily výjimku umožňující nákup ruské ropy na tankerech

Spojené státy podruhé prodloužily o třicet dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech, oznámil v pondělí americký ministr financí Scott Bessent. Tvrdí, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí.
Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11 procent více než před měsícem a o 90 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 44,2 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,52 procenta z březnových 4,43 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
