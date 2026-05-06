Meziroční inflace vzrostla na 2,5 procenta. Podle analytiků bude zrychlovat


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Meziroční inflace v Česku letos v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé odhad potvrdili. Analytici uvádí, že za zrychlením inflace stojí vyšší ceny pohonných hmot. Do jiných kategorií spotřebního koše se vyšší ceny paliv promítnou se zpožděním, další zrychlení inflace se tak podle nich dá očekávat.

V dubnu se zcela zastavil předchozí pokles cen energií, včetně pohonných hmot. Zatímco v březnu ještě energie meziročně zlevňovaly o 1,7 procenta, minulý měsíc už naopak o 1,5 procenta zdražily.

Nejvýrazněji stouply ceny v kategorii alkoholických nápojů a tabáku, kde dubnová inflace činila 5,2 procenta. Oproti březnu zrychlil růst cen o 1,9 procentního bodu. Ve službách inflace dosáhla 4,8 procenta. Také se proti předchozímu měsíci zvýšila, ale jen mírně – o desetinu bodu.

Větší nárůst inflace zaznamenal ČSÚ u zboží, které obsahuje i ceny vodného, a to z 0,1 procenta v březnu na dubnových 1,1 procenta.

Potraviny naopak v dubnu opět meziročně zlevnily, tentokrát o 1,3 procenta. Byl to ještě výraznější pokles cen než v březnu, kdy činil 1,1 procenta. Nezpracované potraviny zlevnily o dvě procenta.

Loni se meziroční inflace od května držela soustavně až do konce roku nad dvěma procenty, v červnu se dostala až na 2,9 procenta. Letos v prvních třech měsících roku zvolnila a držela se pod dvouprocentním cílem České národní banky (ČNB).

V únoru byla dokonce na nejnižší hodnotě od října 2016. Za zvolněním inflace v prvních měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ
Ilustrační foto

Analytici: Inflace vzrostla kvůli palivům, dál zrychlí

„Za zrychlením celkové inflace stál v dubnu dominantně růst cen pohonných hmot, které meziročně vzrostly téměř o čtvrtinu. Nižší spotřební daň z nafty kompenzovala růst pohonných hmot jen minimálně,“ uvedl hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák.

Pohonné hmoty zdražují v důsledku války v Íránu, která vedla k zablokování Hormuzského průlivu, který je hlavní trasou pro vývoz ropy i dalších surovin z Perského zálivu. „Pokud Hormuzský průliv zůstane nedále uzavřený a ve světě se bude prohlubovat nedostatek energetických surovin, lze předpokládat, že vysoké ceny energií se budou postupně rozprostírat do dalších cen v ekonomice a celková inflace ještě poroste,“ upozornil ekonom UniCredit Bank Martin Komrska.

Írán zavedl nový mechanismus pro plavbu Hormuzským průlivem, píše Press TV
Tanker kotvící u Hormuzského průlivu

„Inflace bude v následujících měsících kolísat v závislosti na srovnávacím základu, nicméně trendově bude směřovat ke trojce. Jak rychle to bude, se bude odvíjet od reakce energetických společností, které časem začnou propisovat zdražení plynu a elektřiny na velkoobchodním trhu,“ očekává hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Analytici neočekávají ve čtvrtek zvýšení úrokových sazeb ČNB. „Měnová politika pravděpodobně nebude na současný vzestup inflace reagovat okamžitě. Kombinace výrazného vnějšího nákladového šoku, uvolněné fiskální politiky a rostoucí domácí poptávky si však vyžaduje zvýšenou pozornost,“ sdělil hlavní ekonom Deloitte David Marek.

„ČNB již před íránským konfliktem držela sazby na lehce restriktivní úrovni, což ji nyní dává prostor vyčkávat, jak se bude konflikt dále vyvíjet,“ míní Komrska. „Pokud se však v dalších měsících začnou do spotřebitelských cen postupně propisovat i sekundární inflační efekty vysokých cen energií, může to ČNB přinutit k reakci,“ uzavřel.

Nová spotřebitelská pravidla přinesou tlačítko pro odstoupení od smlouvy
Ilustrační foto

Výběr redakce

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

před 3 mminutami
Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

08:07Aktualizovánopřed 10 mminutami
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěSenát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

10:00Aktualizovánopřed 17 mminutami
USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl Trump

USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl Trump

01:23Aktualizovánopřed 34 mminutami
Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

09:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

ŽivěPoslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

09:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

před 4 hhodinami
Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

ŽivěSenát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři mají schvalovat také snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Změnu ale podpořil jen jeden ze tří senátních výborů, které úpravu projednávaly. Horní komora možná odloží schvalování novely, která má zejména lidem se zrakovým postižením zvýšit komfort při volbách s výjimkou komunálních.
10:00Aktualizovánopřed 17 mminutami

Meziroční inflace vzrostla na 2,5 procenta. Podle analytiků bude zrychlovat

Meziroční inflace v Česku letos v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé odhad potvrdili. Analytici uvádí, že za zrychlením inflace stojí vyšší ceny pohonných hmot. Do jiných kategorií spotřebního koše se vyšší ceny paliv promítnou se zpožděním, další zrychlení inflace se tak podle nich dá očekávat.
před 41 mminutami

ŽivěPoslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

Poslanci se mimořádně sešli k závěrečnému schvalování novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Od 18:00 by měli poslanci pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, kterou v noci přerušili.
09:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Bilance: Bez cizinců se už česká ekonomika neobejde

Už více než deset procent obyvatel Česka tvoří cizinci. A zatímco firmy volají po dalších pracovnících pro provozy 24/7 i dopravu, firmy čelí byrokratickým průtahů a omezeným kapacitám úřadů. Analýza pořadu Bilance navíc ukazuje na fenomén „brain waste“ – tisíce vysokoškolsky vzdělaných uprchlíků pracují u pásu, protože jejich hlubší integrace není dotažená.
4. 5. 2026

Akcie firmy CSG prudce oslabily po zprávě zpochybňující její obchodní model

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí oslabují. Reagují tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala agentura Bloomberg. Během dne se akcie CSG na amsterdamské burze propadly až o 26 procent, později však zhruba polovinu ztrát smazaly. CSG uvedla, že se závěry a tvrzeními ze zprávy firmy Hunterbrook důrazně nesouhlasí.
4. 5. 2026Aktualizováno4. 5. 2026

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
4. 5. 2026Aktualizováno4. 5. 2026

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
4. 5. 2026Aktualizováno4. 5. 2026

Schodek státního rozpočtu po konci provizoria vzrostl na 106 miliard

Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil proti konci března o 78,5 miliardy korun na 106,1 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém Česko bylo do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Schodek je nejnižší za poslední čtyři roky, zároveň pátý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci dubna byl deficit 126,1 miliardy korun.
4. 5. 2026Aktualizováno4. 5. 2026
Načítání...