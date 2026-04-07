Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v České republice v březnu zrychlila na 1,9 procenta z 1,4 procenta v únoru, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Oproti únoru v březnu zpomalil na 1,7 procenta meziroční pokles cen energií, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. V únoru statistici evidovali snížení cen energií o 7,8 procenta. Služby v březnu meziročně zdražily o 4,7 procenta a zboží o 0,1 procenta.
Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích po americkém a izraelském útoků na Írán a následném uzavření Hormuzského průlivu.
Vývoj maloobchodu a zahraničního obchodu
Maloobchodní tržby v únoru zpomalily meziroční růst na 4,1 procenta z revidovaných 4,9 procenta v lednu. Meziměsíčně tržby stagnovaly. Podle vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jany Gotvaldové k růstu nejvíce přispěl internetový prodej. „Tržby rostly ve všech sortimentních skupinách prodejen s výjimkou prodejen s výrobky pro domácnost,“ dodala.
Zahraniční obchod Česka skončil v únoru v přebytku 19,3 miliardy korun, meziročně byl o jedenáct miliard nižší. „Přestože dovoz v únoru rostl rychleji než vývoz, obchodní bilance zůstala nadále kladná. Meziročně nejvyšší nárůst jsme zaznamenali u dovozu počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení, které byly původem zejména z Číny, Německa, Vietnamu a Malajsie,“ upřesnila vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jana Mazánková.