Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Ceny ropy pokračují v růstu, přidávají zhruba od jednoho a půl do dvou procent. Trh sleduje, jak se blíží termín stanovený prezidentem USA Donaldem Trumpem, aby Írán znovu otevřel Hormuzský průliv. Washington varoval, že pokud Teherán do stanovené lhůty nepřistoupí na dohodu, může čelit útokům na důležitou infrastrukturu včetně mostů a elektráren. Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.

Krátce po 08:30 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 1,6 procenta na 111,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala 2,6 procenta a prodávala se téměř za 115,40 USD za barel.

Napětí se dál zvýšilo poté, co Írán odmítl americký návrh na příměří zprostředkovaný Pákistánem a co se brání tlaku na znovuotevření Hormuzského průlivu. Odmítnutí návrhu na příměří udržuje napětí na trhu na vysoké úrovni, uvedla analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova. Investoři se rovněž obávají, že i v případě ukončení bojů by škody na energetické infrastruktuře mohly omezit dodávky ropy na několik měsíců.

Trump Íránu pohrozil tvrdým zásahem, pokud Teherán do úterních 20:00 východoamerického času (středa 02:00 SELČ) neotevře Hormuzský průliv, který je důležitou tepnou pro vývoz ropy. Omezený provoz v průlivu už způsobil propad exportu několika producentů z Perského zálivu. Íránské síly průliv fakticky uzavřely po útoku amerických a izraelských sil z 28. února.

Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“
Analytik společnosti KCM Trade Tim Waterer uvedl, že v případě pokroku by dohoda o příměří mohla vyvolat pokles cen. Přetrvávající obavy o dodávky z Hormuzského průlivu a poškozené energetické infrastruktury však podle něj nadále udrží ceny na vyšších úrovních.

Hlasování Rady bezpečnosti OSN

Rada bezpečnosti OSN by v úterý měla hlasovat o rezoluci na ochranu komerční plavby Hormuzským průlivem. Podle diplomatů však návrh výrazně oslabila Čína, která se postavila proti možnosti použití síly, takže výsledná podoba opatření bude mírnější.

Obavy o dodávky ropy se zvýšily, když Rusko uvedlo, že ukrajinské drony zaútočily na terminál konsorcia CPC, jenž zpracovává asi 1,5 procenta světových dodávek. Útok podle Moskvy poškodil nakládací infrastrukturu i skladovací nádrže. CPC zajišťuje většinu kazachstánského vývozu ropy, Kazachstán ale uvedl, že dodávky jsou stabilní.

Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, se v neděli dohodla na zvýšení těžebních kvót od května o 206 tisíc barelů denně. Nárůst však bude spíše formální, protože důležití členové skupiny nemohou produkci kvůli konfliktu na Blízkém východě výrazně zvýšit, napsala agentura Reuters.

Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

09:19
Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Nedohánět učivo, ale hlavně zvládnout stres, radí ředitelka před přijímačkami

VideoNedohánět učivo, ale hlavně zvládnout stres, radí ředitelka před přijímačkami

Strážníci chtějí dříve do důchodu, ministerstvo potřebuje nejdřív data

Strážníci chtějí dříve do důchodu, ministerstvo potřebuje nejdřív data

Malý princ vyšel před 80 lety. Po Bibli je druhým nejpřekládanějším dílem

VideoMalý princ vyšel před 80 lety. Po Bibli je druhým nejpřekládanějším dílem

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v České republice v březnu zrychlila na 1,9 procenta z 1,4 procenta v únoru, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
Strážníci chtějí dříve do důchodu, ministerstvo potřebuje nejdřív data

Po alespoň dvaceti letech služby dříve do důchodu. Městské policie chtějí, aby stát umožnil strážníkům odejít do penze ještě před dovršením 65 let. Tedy podobně jako to mají třeba zdravotničtí záchranáři nebo podnikoví hasiči.
Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu. Ceny paliv od začátku března výrazně zvyšuje konflikt na Blízkém východě.
Podvodníci na telefonu letos připravili lidi už o skoro čtvrt miliardy

Lidé už letos přišli kvůli podvodným telefonátům o téměř čtvrt miliardy korun. Zloději vydávající se za bankéře nebo policisty přesvědčí oběti, aby převedly své úspory na jiný účet. Výjimkou nejsou ani milionové sumy.
Rozpolcená EU řeší úpravy systému emisního obchodování

Systém emisního obchodování v Unii čeká po dvou dekádách revize. Víc povolenek má zůstávat v rezervě, což má zvýšit stabilitu a předvídatelnost cen. S komplexním návrhem by měla Evropská komise přijít v létě. Na změny tlačí deset států včetně Česka, další jsou ale proti.
VideoZavřené obchody během svátků. Možností nakoupit ale přibývá

Velikonoční pondělí bylo zavíracím dnem pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Možností, kde nakoupit, ale přibývá. A lidé je ve velkém využívají. Prodeje ve srovnání s běžnými dny rostou až o desítky procent. Jako obchod fungují například čerpací stanice, lidé si také nechávají potraviny dovážet z on-line obchodů. Velký rozvoj zažívají prodejny s možností bezobslužného provozu. Počet podobných prodejen by se letos mohl přiblížit ke dvěma stům. Dalším dnem, kdy si lidé v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních nenakoupí, bude 8. květen.
Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Firmy budující dopravní infrastrukturu jsou v nejistotě. Kvůli dopadům války na Blízkém východě dostává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od zhotovitelů napříč projekty upozornění, že současná situace je těžko předvídatelná. Stavební společnosti hlásí výrazné zdražování paliv i asfaltu. U klíčové suroviny navíc panují obavy z možného nedostatku. Podle ŘSD by to mohlo stavby prodražit i zpozdit.
