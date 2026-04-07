Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

Ceny ropy pokračují v růstu, přidávají zhruba od jednoho a půl do dvou procent. Trh sleduje, jak se blíží termín stanovený prezidentem USA Donaldem Trumpem, aby Írán znovu otevřel Hormuzský průliv. Washington varoval, že pokud Teherán do stanovené lhůty nepřistoupí na dohodu, může čelit útokům na důležitou infrastrukturu včetně mostů a elektráren. Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Krátce po 08:30 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 1,6 procenta na 111,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala 2,6 procenta a prodávala se téměř za 115,40 USD za barel.
Napětí se dál zvýšilo poté, co Írán odmítl americký návrh na příměří zprostředkovaný Pákistánem a co se brání tlaku na znovuotevření Hormuzského průlivu. Odmítnutí návrhu na příměří udržuje napětí na trhu na vysoké úrovni, uvedla analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova. Investoři se rovněž obávají, že i v případě ukončení bojů by škody na energetické infrastruktuře mohly omezit dodávky ropy na několik měsíců.
Trump Íránu pohrozil tvrdým zásahem, pokud Teherán do úterních 20:00 východoamerického času (středa 02:00 SELČ) neotevře Hormuzský průliv, který je důležitou tepnou pro vývoz ropy. Omezený provoz v průlivu už způsobil propad exportu několika producentů z Perského zálivu. Íránské síly průliv fakticky uzavřely po útoku amerických a izraelských sil z 28. února.
Analytik společnosti KCM Trade Tim Waterer uvedl, že v případě pokroku by dohoda o příměří mohla vyvolat pokles cen. Přetrvávající obavy o dodávky z Hormuzského průlivu a poškozené energetické infrastruktury však podle něj nadále udrží ceny na vyšších úrovních.
Hlasování Rady bezpečnosti OSN
Rada bezpečnosti OSN by v úterý měla hlasovat o rezoluci na ochranu komerční plavby Hormuzským průlivem. Podle diplomatů však návrh výrazně oslabila Čína, která se postavila proti možnosti použití síly, takže výsledná podoba opatření bude mírnější.
Obavy o dodávky ropy se zvýšily, když Rusko uvedlo, že ukrajinské drony zaútočily na terminál konsorcia CPC, jenž zpracovává asi 1,5 procenta světových dodávek. Útok podle Moskvy poškodil nakládací infrastrukturu i skladovací nádrže. CPC zajišťuje většinu kazachstánského vývozu ropy, Kazachstán ale uvedl, že dodávky jsou stabilní.
Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, se v neděli dohodla na zvýšení těžebních kvót od května o 206 tisíc barelů denně. Nárůst však bude spíše formální, protože důležití členové skupiny nemohou produkci kvůli konfliktu na Blízkém východě výrazně zvýšit, napsala agentura Reuters.