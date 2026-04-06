Írán pohrozil USA a Izraeli ničivější odvetou za útoky na civilní infrastrukturu

Írán slíbil mnohem ničivější a rozsáhlejší odvetu v případě dalších americko-izraelských útoků na civilní infrastrukturu, informovala v pondělí s odvoláním na jeho vojenské velení agentura AFP. Americký prezident Donald Trump v neděli znovu pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Íránská diplomacie Trumpovu hrozbu označila za podněcování k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti, napsal server katarské televize Al-Džazíra.
„Pokud budou útoky proti civilním cílům pokračovat, další fáze našich útočných a odvetných operací budou mnohem ničivější a rozsáhlejší a ztráty a škody (...) budou desetinásobné,“ pohrozil mluvčí íránského vojenského velení podle AFP.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí, kterého citovala televize Al-Džazíra, uvedl, že íránské ozbrojené složky budou útočit na podobnou infrastrukturu, kterou vlastní či která je nějakým způsobem spojena se Spojenými státy nebo „napomáhá jejich agresi vůči Íránu“. Reagoval tak na poslední Trumpovy hrozby, které označil za podněcování k válečným zločinům, zločinům proti lidskosti i k podněcování ke genocidě. Útoky na kritickou infrastrukturu země by ohrozily celý národ, řekl Baghaí.
„V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom. (...) Otevřete ten zas***ý průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle,“ napsal v neděli Trump na své sociální síti Truth Social. Poté na ní zveřejnil příspěvek, v němž stálo pouze „úterý, 20:00 ET“, což je středa 02:00 SELČ. Některé média to vykládají tak, že dal Teheránu dalších 24 hodin.
V sobotu americký prezident prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak podle něj země zažije peklo. V telefonickém rozhovoru s Fox News v neděli Trump řekl, že Írán vyjednává a že věří v uzavření dohody v pondělí.
Trump dal ultimátum Íránu už 21. března, kdy mu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března odložit o pět dnů, což zdůvodnil rozhovory o ukončení války. Později oznámil, že odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.
Americko-izraelské útoky na Írán v noci na pondělí pokračovaly
I v noci na pondělí pokračovaly americko-izraelské útoky na Írán a íránské odvetné údery na Izrael. Podle zpravodaje televize Al-Džazíra v předchozích hodinách útočily Spojené státy a Izrael na víc než deset íránských měst včetně Teheránu. Nejméně pět lidí bylo podle agentury AP zabito nad ránem při leteckém útoku na obytný dům v íránském městě Kom.
Varovné sirény v noci zněly několikrát také v Izraeli. Protivzdušná obrana odrazila opět několik íránských střel také ve Spojených arabských emirátech a v Kuvajtu.
USA a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února, což americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu zdůvodnily tím, že Írán představuje pro jejich země hrozbu, zejména proto, že se jeho vedení snaží získat jadernou zbraň. To ale tamní teokratický režim popírá.
Írán v odvetě útočí na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhají mu proíránské milice v Iráku a na Izrael útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci. Izraelská armáda rovněž zesílila útoky na Libanon, kde cílí na Hizballáh a kde minulý měsíc na jihu zahájila invazi.