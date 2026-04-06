Írán pohrozil USA a Izraeli ničivější odvetou za útoky na civilní infrastrukturu


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán slíbil mnohem ničivější a rozsáhlejší odvetu v případě dalších americko-izraelských útoků na civilní infrastrukturu, informovala v pondělí s odvoláním na jeho vojenské velení agentura AFP. Americký prezident Donald Trump v neděli znovu pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Íránská diplomacie Trumpovu hrozbu označila za podněcování k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti, napsal server katarské televize Al-Džazíra.

„Pokud budou útoky proti civilním cílům pokračovat, další fáze našich útočných a odvetných operací budou mnohem ničivější a rozsáhlejší a ztráty a škody (...) budou desetinásobné,“ pohrozil mluvčí íránského vojenského velení podle AFP.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí, kterého citovala televize Al-Džazíra, uvedl, že íránské ozbrojené složky budou útočit na podobnou infrastrukturu, kterou vlastní či která je nějakým způsobem spojena se Spojenými státy nebo „napomáhá jejich agresi vůči Íránu“. Reagoval tak na poslední Trumpovy hrozby, které označil za podněcování k válečným zločinům, zločinům proti lidskosti i k podněcování ke genocidě. Útoky na kritickou infrastrukturu země by ohrozily celý národ, řekl Baghaí.

„V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom. (...) Otevřete ten zas***ý průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle,“ napsal v neděli Trump na své sociální síti Truth Social. Poté na ní zveřejnil příspěvek, v němž stálo pouze „úterý, 20:00 ET“, což je středa 02:00 SELČ. Některé média to vykládají tak, že dal Teheránu dalších 24 hodin.

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv
Donald Trump

V sobotu americký prezident prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak podle něj země zažije peklo. V telefonickém rozhovoru s Fox News v neděli Trump řekl, že Írán vyjednává a že věří v uzavření dohody v pondělí.

Trump dal ultimátum Íránu už 21. března, kdy mu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března odložit o pět dnů, což zdůvodnil rozhovory o ukončení války. Později oznámil, že odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.

Americko-izraelské útoky na Írán v noci na pondělí pokračovaly

I v noci na pondělí pokračovaly americko-izraelské útoky na Írán a íránské odvetné údery na Izrael. Podle zpravodaje televize Al-Džazíra v předchozích hodinách útočily Spojené státy a Izrael na víc než deset íránských měst včetně Teheránu. Nejméně pět lidí bylo podle agentury AP zabito nad ránem při leteckém útoku na obytný dům v íránském městě Kom.

Varovné sirény v noci zněly několikrát také v Izraeli. Protivzdušná obrana odrazila opět několik íránských střel také ve Spojených arabských emirátech a v Kuvajtu.

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům
Následky íránského útoku na město Haifa (5. dubna 2026)

USA a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února, což americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu zdůvodnily tím, že Írán představuje pro jejich země hrozbu, zejména proto, že se jeho vedení snaží získat jadernou zbraň. To ale tamní teokratický režim popírá.

Írán v odvetě útočí na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhají mu proíránské milice v Iráku a na Izrael útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci. Izraelská armáda rovněž zesílila útoky na Libanon, kde cílí na Hizballáh a kde minulý měsíc na jihu zahájila invazi.

Írán popřel, že by odmítl jednat o konci války. Čas na dohodu se krátí, hrozí Trump
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

V izraelském městě Haifa v noci na pondělí našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných, informoval deník Haarec. Při útoku také čtyři lidé utrpěli zranění. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel (ToI) už v neděli uvedla, že zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
