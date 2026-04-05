Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv


před 10 hhodinami

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.

„V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom. Nic se tomu nevyrovná,“ napsal americký prezident. „Otevřete ten zas***ý průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Jen se dívejte!“ uvedl dále šéf Bílého domu.

V telefonickém rozhovoru s Fox News Trump řekl, že Írán vyjednává a on věří v uzavření dohody v pondělí. Pokud ale dohoda nebude rychle, zvažuje, že „všechno vyhodí do vzduchu a převezme kontrolu nad ropou“. V nedělním rozhovoru pro list Wall Street Journal upřesnil, že Íránu dal lhůtu do úterního večera, aby uvolnil Hormuzský průliv, jinak prý v zemi „nezůstanou žádné elektrárny a žádný most“. Na své sociální síti poté zveřejnil příspěvek s termínem připadajícím na středu 2:00 SELČ. Neupřesnil ale, čeho se týká.

Na otázku WSJ, kdy válka skončí, Trump odpověděl, že to řekne brzy. Na další dotaz, zda má obavy z dopadů případných útoků na civilní infrastrukturu na íránské obyvatelstvo, pak uvedl, že nikoli, a naznačil, že Íránci takový zásah chtějí, protože podle něj žijí v „pekle“.

Írán popřel, že by odmítl jednat o konci války. Čas na dohodu se krátí, hrozí Trump
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí

Íránské zastoupení při OSN v příspěvku na síti X označilo hrozbu úmyslného ničení civilní infrastruktury, jako jsou elektrárny a mosty, za porušení mezinárodního práva. Podle diplomatů není taková rétorika hodná hlavy státu a svědčí o nebezpečném ignorování Ženevských úmluv a ochrany civilistů.

Odmítavé reakce z americké politické scény

Trumpovy výroky vyvolaly ostré reakce části amerických politiků, kteří zpochybňují jeho „duševní stav“, upozornil server listu The Guardian. Kritika zazněla i od jeho někdejší spojenkyně Marjorie Taylorové Greeneové. Tvrdí, že se prezident chová nepříčetně a jeho kroky poškozují samotné Íránce.

Kriticky se vyjádřili představitelé Demokratické strany. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer označil prezidentovy výroky za projev „vyšinutého šílence“. Nezávislý senátor Bernie Sanders uvedl, že jsou to výroky nebezpečného a duševně nevyrovnaného jedince, a vyzval Kongres k okamžitému ukončení války. Senátor Chris Murphy rovněž výroky označil za šílené, a dokonce naznačil možnost využití 25. dodatku ústavy, který by mohl vést k odvolání prezidenta z funkce.

USA začnou v Íránu ničit elektrárny a mosty, prohlásil Trump
Donald Trump

Další politici zároveň varují před dopady eskalace konfliktu. Demokratický člen Sněmovny reprezentantů Ro Khanna vyzval k okamžitému příměří a diplomatickému řešení, zatímco demokratický senátor Tim Kaine upozornil, že prezidentova rétorika zvyšuje riziko pro americké vojáky.

Trump dal první ultimátum Íránu 21. března, kdy Teheránu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března podmínečně odložit o pět dnů, zdůvodnil to „produktivními rozhovory“ o úplném ukončení války. Později také oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.

Írán neprojevil žádné známky ústupu a pokračuje v útocích na ekonomické a infrastrukturní cíle v sousedních zemích, napsala v neděli agentura AP. Írán útočí na země, kde se nacházejí americké vojenské základny. Teherán zároveň popírá jednání se Spojenými státy, ačkoliv tvrdí, že dostává informace a vzkazy od třetích zemí ohledně možnosti ukončit konflikt.

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15
Ilustrační snímek, letoun F-15E Strike Eagle

USA a Izrael provádějí útoky na Írán od 28. února, což v zemi podle různých zdrojů stálo život několik tisíc lidí. Mezi mrtvými jsou i někteří přední představitelé režimu včetně nejvyššího vůdce Alího Chameneího.

Kvůli konfliktu na Blízkém východě se plavba Hormuzským průlivem podle údajů OSN snížila o zhruba 95 procent. Průlivem se tak denně vydává jen několik lodí, místo obvyklých více než sta plavidel. V mírových dobách se průlivem pohybuje zhruba pětina světové ropy přepravované po moři. Utlumení provozu na této námořní trase přispívá k růstu cen ropy na mezinárodních trzích.

Írán na případnou vojenskou agresi „rázně zareaguje“, napsal Teherán šéfovi OSN
Příslušník íránské armády, ilustrační snímek

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

před 6 hhodinami
Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

před 6 hhodinami
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

před 6 hhodinami
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

před 10 hhodinami
Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

před 12 hhodinami
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

Čtyři lidé utrpěli zranění, z toho jeden člověk vážná, a další čtyři osoby se pohřešují v izraelském městě Haifa poté, co tam v neděli íránská balistická střela zasáhla obytnou budovu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda podle něj zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
před 1 hhodinou

Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
před 3 hhodinami

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
před 6 hhodinami

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
před 10 hhodinami

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Srbsko našlo podle Vučiče batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, který vede do Maďarska. Informoval o tom podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury MTI na jednání obranné rady nařídil, aby potrubí začala střežit armáda. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naznačil, že za incidentem stojí Kyjev, ten naopak viní Moskvu. Šéf maďarské opozice Péter Magyar vyjádřil přesvědčení, že jde o akci „pod falešnou vlajkou“, která má vyvolat paniku a zabránit volbám příští týden. Podle ředitele srbské tajné služby má ale akci na svědomí osoba z řad migrantů.
před 13 hhodinami
