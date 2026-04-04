Írán popřel, že by odmítl jednat o konci války. Čas na dohodu se krátí, hrozí Trump

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v sobotu popřel, že by Írán odmítal jednat v Islámábádu o zastavení bojů. V pátek přitom deník The Wall Street Journal napsal, že snahy zorganizovat rokování mezi Íránem a USA v pákistánské metropoli se dostaly na mrtvý bod. Arakčí prohlásil, že Íránu záleží na dojednání definitivního konce války, která začala americkými a izraelskými údery na jeho území. Írán má již jen 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění Hormuzského průlivu, jinak se na něj snese peklo, uvedl později v sobotu prezident USA Donald Trump.
Šéf Bílého domu zároveň prohlásil, že dal původně Teheránu na uzavření dohody deset dní. „Čas se krátí – zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo,“ napsal Trump odpoledne SELČ v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Jeden z vysokých íránských vojenských představitelů generál Alí Abdulláhí Alíabadí označil Trumpovo prohlášení za „bezmocný, nervózní, nevyvážený a hloupý čin“. V podobně vyhroceném tónu jako Trump varoval, že „jednoduchý význam tohoto vzkazu je, že se vám otevřou brány pekla“.
Jednání v Islámábádu se snažil zprostředkovat Pákistán a některé další země, například Egypt a Turecko. Schůzky se podle dostupných informací nicméně zatím neuskutečnily.
„Íránský postoj je americkými médii překroucený,“ tvrdí Arakčí. Podle něj Teherán nikdy neodmítl, aby jednání byla v Islámábádu. „Záleží nám na podmínkách pro definitivní a trvalý konec nelegální války, která je nám vnucena,“ zdůraznil šéf íránské diplomacie.
Podle The Wall Street Journal se zprostředkovatelé snaží zorganizovat jednání v jiné metropoli. V pátek íránská agentura Fars napsala s odkazem na své zdroje, že Teherán odmítl americký návrh na přerušení bojů na 48 hodin.
Agentura AP s odkazem na diplomatické zdroje v sobotu informovala, že Pákistán, Turecko a Egypt se stále snaží o to, aby se uskutečnila jednání mezi Íránem a Spojenými státy právě v Pákistánu. Zprostředkovatelé dle agentury pracují na kompromisním návrhu, který by počítal s dočasným příměřím, které by umožnilo během klidu zbraní dojednat řešení pro ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu.
Prezident USA Donald Trump minulý týden oznámil, že jednání s Íránem probíhají. V souvislosti s tím do pondělí 6. dubna odložil jím avizované rozsáhlé údery na íránskou energetickou infrastrukturu, za které Teherán přislíbil odpovídající odvetu. Není jasné, zda lhůta, která končí na velikonoční pondělí, stále platí.
Írán každopádně jednání se Spojenými státy popírá, ačkoliv zároveň tvrdí, že dostává informace a vzkazy od třetích zemí ohledně možnosti ukončit konflikt. Vedle toho Trump dává najevo, že Spojené státy mohou pokračovat se svými údery a Íránu pohrozil, že ho vojenskými zásahy, které USA a Izrael provádí od 28. února, „vrátí do doby kamenné“.