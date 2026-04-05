USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
Záchraně předcházela rozsáhlá pátrací a záchranná operace. Druhý z členů dvojčlenné posádky se pohřešoval od pátku, kdy Írán sestřelil jejich letoun F-15E Strike Eagle. Prvního člena posádky se podle médií podařilo zachránit dříve.
Trump uvedl, že je druhý pilot v bezpečí, sice zraněný, ale bude v pořádku. Americká armáda provedla na jeho záchranu jednu z nejodvážnějších pátracích a záchranných operací v historii USA, napsal prezident s tím, že nasazeny do ní byly desítky letadel. Později Trump dodal, že zachráněný voják je vážně zraněný a že se jedná o „vysoce respektovaného plukovníka“. Na pondělí svolal tiskovou konferenci v Bílém domě.
Komplikace po záchraně letce
Podle agentury AFP íránská armáda uvedla, že překazila záchrannou misi americké armády, která využila opuštěného letiště u Isfahánu. Vyzvednutí vojáka americkými silami ale přímo nepopřela.
Íránské síly tvrdí, že zničily čtyři letouny podílející se na americké záchranné misi – dvě dopravní letadla C-130 a dva vrtulníky UH-60. Íránská agentura Tasním podle AFP uvedla, že noční americké údery v provincii Bojerahmad a Kohgílúje, které souvisely se snahou vyzvednout amerického letce, zabily pět lidí. Podle různých zdrojů po americkém vojákovi pátraly i íránské složky, v jihozápadní provincii Bojerahmad a Kohgílúje vyzývaly ke spolupráci i civilní obyvatelstvo s příslibem bohaté odměny.
Deník The New York Times (NYT) a stanice CBS News uvádí, že po záchraně člena posádky sestřeleného letadla nastala komplikace se dvěma letadly určenými pro přepravu speciálních jednotek. Ty uvázly na odlehlé základně v Íránu. Američtí vojáci je nakonec nechali na místě a vyhodili je do povětří. O přepravu se postaraly jiné, nově vyslané letouny. Podle deníku The Wall Seet Journal byly zničenými stroji nákladní letadla MC-130J.
Podle NYT, který mluvil s nejmenovanými zdroji, vyzvednutí amerického vojáka ze sestřeleného letounu byla „masivní operace, do které se zapojily stovky příslušníků speciálních sil a dalšího vojenského personálu“. Lokalizovat vojáka v hornatém terénu se podle listu podařilo americké Ústřední zpravodajské službě (CIA).
Po určení polohy americké síly spustily operaci pro vyzvednutí letce, do které se zapojily desítky letounů a další zdroje. Při ní američtí vojáci útočili na íránské jednotky, aby je udrželi v nezbytné vzdálenosti. Americká média tvrdí, že během operace nebyl žádný americký voják zraněn.
Po určení polohy americké síly spustily operaci pro vyzvednutí letce, do které se zapojily desítky letounů a další zdroje. Při ní američtí vojáci útočili na íránské jednotky, aby je udrželi v nezbytné vzdálenosti. Americká média tvrdí, že se během operace žádný americký voják nezranil.
Údery USA a Izraele proti Íránu zažehly před šesti týdny regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Írán útočil na Kuvajt či Spojené arabské emiráty
Údery Íránu hlásí od nedělního brzkého rána Kuvajt, Spojené arabské emiráty či Bahrajn, později se k nim přihlásily íránské revoluční gardy. Ty varovaly, že údery na „ekonomické zájmy USA“ ještě zesílí, pokud izraelské a americké útoky budou zasahovat íránské civilní obyvatelstvo.
V Kuvajtu byl podle Reuters zasažen komplex, kde mají své kanceláře různá ministerstva, a areál, kde sídlí ministerstvo ropy. Významné škody také způsobily údery na zařízení pro odsolování vody a výrobu energie. O rozsáhlých škodách a požáru ve svém zařízení informovala státní ropná společnost Kuwait Petroleum Corporation.
Podle úřadů Abú Dhabí v areálu petrochemické společnosti Borouge vypukl požár po dopadu trosek po zásazích protivzdušné obrany. Podnik musel zastavit výrobu, rozsah škod prověřuje.
Další požár vznikl kvůli útoku íránských dronů ve skladech bahrajnské státní energetické společnosti Bapco Energies. „Požár byl zcela uhašen,“ informovala firma s tím, že vyhodnocuje škody. Nikdo se podle ní nezranil.
