USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15


5. 4. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČTK
Události: Trump hrozí Íránu ničením mostů a elektráren
Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.

Záchraně předcházela rozsáhlá pátrací a záchranná operace. Druhý z členů dvojčlenné posádky se pohřešoval od pátku, kdy Írán sestřelil jejich letoun F-15E Strike Eagle. Prvního člena posádky se podle médií podařilo zachránit dříve.

Trump uvedl, že je druhý pilot v bezpečí, sice zraněný, ale bude v pořádku. Americká armáda provedla na jeho záchranu jednu z nejodvážnějších pátracích a záchranných operací v historii USA, napsal prezident s tím, že nasazeny do ní byly desítky letadel. Později Trump dodal, že zachráněný voják je vážně zraněný a že se jedná o „vysoce respektovaného plukovníka“. Na pondělí svolal tiskovou konferenci v Bílém domě.

USA ztratily v Perském zálivu druhý bojový letoun v krátké době, píší média
Podle agentury AFP íránská armáda uvedla, že překazila záchrannou misi americké armády, která využila opuštěného letiště u Isfahánu. Vyzvednutí vojáka americkými silami ale přímo nepopřela.

Íránské síly tvrdí, že zničily čtyři letouny podílející se na americké záchranné misi – dvě dopravní letadla C-130 a dva vrtulníky UH-60. Íránská agentura Tasním podle AFP uvedla, že noční americké údery v provincii Bojerahmad a Kohgílúje, které souvisely se snahou vyzvednout amerického letce, zabily pět lidí. Podle různých zdrojů po americkém vojákovi pátraly i íránské složky, v jihozápadní provincii Bojerahmad a Kohgílúje vyzývaly ke spolupráci i civilní obyvatelstvo s příslibem bohaté odměny.

Deník The New York Times (NYT) a stanice CBS News uvádí, že po záchraně člena posádky sestřeleného letadla nastala komplikace se dvěma letadly určenými pro přepravu speciálních jednotek. Ty uvázly na odlehlé základně v Íránu. Američtí vojáci je nakonec nechali na místě a vyhodili je do povětří. O přepravu se postaraly jiné, nově vyslané letouny. Podle deníku The Wall Seet Journal byly zničenými stroji nákladní letadla MC-130J.

Írán popřel, že by odmítl jednat o konci války. Čas na dohodu se krátí, hrozí Trump
Podle NYT, který mluvil s nejmenovanými zdroji, vyzvednutí amerického vojáka ze sestřeleného letounu byla „masivní operace, do které se zapojily stovky příslušníků speciálních sil a dalšího vojenského personálu“. Lokalizovat vojáka v hornatém terénu se podle listu podařilo americké Ústřední zpravodajské službě (CIA).

Po určení polohy americké síly spustily operaci pro vyzvednutí letce, do které se zapojily desítky letounů a další zdroje. Při ní američtí vojáci útočili na íránské jednotky, aby je udrželi v nezbytné vzdálenosti. Americká média tvrdí, že během operace nebyl žádný americký voják zraněn.

USA začnou v Íránu ničit elektrárny a mosty, prohlásil Trump
Údery USA a Izraele proti Íránu zažehly před šesti týdny regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Údery Íránu hlásí od nedělního brzkého rána Kuvajt, Spojené arabské emiráty či Bahrajn, později se k nim přihlásily íránské revoluční gardy. Ty varovaly, že údery na „ekonomické zájmy USA“ ještě zesílí, pokud izraelské a americké útoky budou zasahovat íránské civilní obyvatelstvo.

V Kuvajtu byl podle Reuters zasažen komplex, kde mají své kanceláře různá ministerstva, a areál, kde sídlí ministerstvo ropy. Významné škody také způsobily údery na zařízení pro odsolování vody a výrobu energie. O rozsáhlých škodách a požáru ve svém zařízení informovala státní ropná společnost Kuwait Petroleum Corporation.

Podle úřadů Abú Dhabí v areálu petrochemické společnosti Borouge vypukl požár po dopadu trosek po zásazích protivzdušné obrany. Podnik musel zastavit výrobu, rozsah škod prověřuje.

Další požár vznikl kvůli útoku íránských dronů ve skladech bahrajnské státní energetické společnosti Bapco Energies. „Požár byl zcela uhašen,“ informovala firma s tím, že vyhodnocuje škody. Nikdo se podle ní nezranil.

Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Aktuálně z rubriky Svět

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

Čtyři lidé utrpěli zranění, z toho jeden člověk vážná, a další čtyři osoby se pohřešují v izraelském městě Haifa poté, co tam v neděli íránská balistická střela zasáhla obytnou budovu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda podle něj zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
Srbsko našlo podle Vučiče batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, který vede do Maďarska. Informoval o tom podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury MTI na jednání obranné rady nařídil, aby potrubí začala střežit armáda. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naznačil, že za incidentem stojí Kyjev, ten naopak viní Moskvu. Šéf maďarské opozice Péter Magyar vyjádřil přesvědčení, že jde o akci „pod falešnou vlajkou“, která má vyvolat paniku a zabránit volbám příští týden. Podle ředitele srbské tajné služby má ale akci na svědomí osoba z řad migrantů.
