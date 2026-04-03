USA ztratily v Perském zálivu druhý bojový letoun v krátké době, píší média

Spojené státy poprvé od začátku války ztratily nad Íránem svůj bojový letoun. Podle nejmenovaných amerických zdrojů, které v pátek citují americká média, byl sestřelen stroj F-15E. Írán uvádí, že zničil modernější F-35. Stanice CBS News a CNN s odkazem na své zdroje kolem 18:00 SELČ uvedly, že se silám USA podařilo zachránit jednoho člena posádky. Letoun F-15E má obvykle na palubě pilota a operátora zbraňových systémů. The New York Times v pátek večer informovaly s odkazem na dva zdroje o zřícení dalšího amerického letounu v Perském zálivu, jehož pilot byl údajně zachráněn.
Příčinu ani místo zřícení stroje A-10 zdroje NYT blíže neupřesnily. Íránská státní média tvrdí, že stroj sestřelila íránská protivzdušná obrana v jižních vodách nedaleko Hormuzského průlivu. Stanice NBC News s odkazem na svůj zdroj uvedla, že se pilotovi podařilo letoun dostat do kuvajtského vzdušného prostoru, kde se následně pilot katapultoval a letoun zřítil. Podle zdroje je letec v pořádku.
Podle dvou zdrojů stanice CNN je zachráněný člen posádky prvního zničeného letounu naživu, v rukou amerických sil a dostává lékařskou péči. Probíhá pátrání po druhém členovi. Podle amerických médií po něm pátrají americké síly i Íránci. Islámská republika od rána tvrdila, že se jí podařilo zničit letoun poslední generace F-35. Zdroje deníku The New York Times a stanice CBS News však tvrdí, že nad Íránem byl sestřelen starší a méně pokročilý letoun F-15E. Analýzy fotografií údajných trosek letounu, které zveřejnily stanice CNN a BBC, rovněž ukazují na F-15E.
Stanice CBS News citovala mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou, podle které byl prezident Donald Trump o situaci informován. Ten mezitím dle stanice NBC News řekl, že aktuální sestřelení amerických letounů na jednání o ukončení války nebude mít vliv. Šéf Bílého domu v pátek večer podle deníku The Independent uvedl, že není připraven říct, jak se USA zachovají, pokud by se amerického letce, po němž se stále pátrá, zmocnily íránské úřady. „Doufáme, že k tomu nedojde,“ vyjádřil se prezident USA.
Kvůli záchraně posádky prvního letounu spustila americká armáda podle médií pátrací a záchrannou akci. Vlastní hledání posádky rozběhly podle íránských oficiálních médií i složky islámské republiky. Místní kanál státní televize v provincii Bojerahmad a Kohgílúje vyzval obyvatele, aby se snažili posádku zničeného amerického letounu zadržet nebo zastřelit. „Pokud dopadnete nepřátelského pilota či piloty naživu a předáte je policii, dostanete hodnotnou odměnu,“ uvedla dle agentury AP televize v této provincii na jihozápadě Íránu.
První dva zničené bojové letouny
Páteční sestřelení je první známou ztrátou bojového letounu USA nad íránským územím od začátku války. Zřícení stroje hlášené NYT pak druhým takovým incidentem. V polovině března americká armáda oznámila, že letoun F-35, který se účastnil bojové mise nad Íránem, musel nouzově přistát. Tehdy se však pilot dostal do bezpečí. Íránské revoluční gardy naopak tvrdily, že se podařilo stroj „zasáhnout a vážně poškodit“.
Na počátku března sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana omylem tři americké stroje F-15, všech šest letců se bezpečně katapultovalo a neutrpěli zranění. Zemřelo naopak všech šest členů posádky tankovacího stroje KC-135, který se 12. března zřítil v severním Iráku.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Írán také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu (LNG), což zvyšuje ceny komodit na světových trzích.
