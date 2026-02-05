Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let


5. 2. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil předběžný odhad lednové inflace. Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. ČSÚ zveřejnil také údaje o maloobchodní tržbách. Ty bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně stouply o 3,5 procenta, o rok dříve o vzrostly o 4,6 procenta.

Analytici podobný vývoj ohledně růstu spotřebitelských čen očekávali jako důsledek převedení platby za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Meziroční inflace byla nejnižší od listopadu 2016. Definitivní údaje ČSÚ zveřejní 13. února, v předchozích měsících potvrzovaly předběžný odhad. Vloni v prosinci spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,1 procenta. Lednová meziměsíční inflace byla naopak nejvyšší od loňského ledna.

Ceny energií podle předběžného odhadu klesly proti loňskému lednu o 7,9 procenta, u služeb se ale zvýšily o 4,7 procenta. Ceny zboží meziročně klesly o 0,4 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 1,3 procenta, alkoholické nápoje a tabák o téměř pět procent. Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku lednu meziročně zvýšily o rovná tři procenta.

Ve srovnání s prosincem ceny energií klesly o téměř čtyři procenta, u služeb se zvýšily o procento a u zboží o 0,7 procenta. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v lednu platili o 2,7 procenta víc než v prosinci, za alkoholické nápoje a tabák o 4,7 procenta víc.

Maloobchodní tržby

ČSÚ zveřejnil i údaje o maloobchodních tržbách. „Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy zaznamenaly v prosinci meziroční růst, přičemž tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. K růstu maloobchodních tržeb přispěl prodej pohonných hmot, nepotravinářského zboží i potravin,“ uvedla Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby za pohonné hmoty v prosinci meziročně vzrostly o 3,9 procenta, za nepotravinářské zboží o dvě procenta a za potraviny o jedno procento.

Tržby obchodů loni meziročně vzrostly o 4,6 procenta
Ilustrační foto

Výběr redakce

Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let

Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let

09:23Aktualizovánopřed 17 mminutami
Hosté Událostí, komentářů debatovali o obsazení postu ministra životního prostředí

Hosté Událostí, komentářů debatovali o obsazení postu ministra životního prostředí

před 44 mminutami
Arabská menšina v Izraeli se potýká s rostoucím počtem vražd. Stojí za nimi gangy

Arabská menšina v Izraeli se potýká s rostoucím počtem vražd. Stojí za nimi gangy

před 3 hhodinami
Muži, který chtěl předloni zabít Trumpa, uložil soud doživotí

Muži, který chtěl předloni zabít Trumpa, uložil soud doživotí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník

Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník

před 11 hhodinami
Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry

Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
V návrat už skoro nedoufají. Trojici sester vyhnala z Donbasu válka

V návrat už skoro nedoufají. Trojici sester vyhnala z Donbasu válka

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil předběžný odhad lednové inflace. Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. ČSÚ zveřejnil také údaje o maloobchodní tržbách. Ty bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně stouply o 3,5 procenta, o rok dříve o vzrostly o 4,6 procenta.
09:23Aktualizovánopřed 17 mminutami

Na pokutách a nedoplatcích se loni vybralo rekordních 150 milionů korun

Celníci a policisté loni vybrali kolem 150 milionů korun na pokutách a nedoplatcích, jde o rekordní sumu. Týká se to jízdy bez elektronické dálniční známky, neuhrazení mýtného nebo dluhů na starších pokutách. Sem patří například nezaplacení pokut za dopravní přestupky, dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, ale třeba i neuhrazené poplatky za popelnice.
včera v 06:31

Nízké výnosy a vysoké poplatky. Studie poukazuje na problémy penzijního spoření

Systém dobrovolného penzijního spoření dlouhodobě neplní svou základní roli, tedy zajistit lidem smysluplný doplněk ke státnímu důchodu, tvrdí studie think-tanku Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Ekonomickém ústavu Akademie věd ČR. Podle analýzy jsou jedním z hlavních problémů extrémně nízké výnosy, což práce ilustruje na srovnání se Švédskem a Slovenskem. Podle Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) ovšem studie porovnává enormně odlišné systémy, a dochází tak k nerelevantním závěrům.
3. 2. 2026

Čeští turisté dobývají Polsko, loni jich bylo okolo půl milionu

Balt, ale také horské resorty nebo historické a kulturní památky lákají stále více Čechů do Polska. Podle dat polského statistického úřadu za rok 2025 je zřejmé, že loni opět rekordně přibylo českých turistů. I tématu rozvoje turistického ruchu mezi Českem a Polskem se věnuje nová epizoda publicistického pořadu ČT Bilance s podtitulem Polský ekonomický zázrak.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026

Rozpočet byl v lednu v přebytku 32,4 miliardy, výdaje omezilo provizorium

Státní rozpočet skončil v lednu přebytkem 32,4 miliardy korun. Výsledek nicméně ovlivnilo rozpočtové provizorium, které limituje státní výdaje, uvedlo ministerstvo financí. Naposledy byl rozpočet v lednu přebytkový v roce 2022, kdy rovněž Česko fungovalo v rozpočtovém provizoriu. Loni v lednu byl schodek 11,2 miliardy.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026

Je poslední den pro přiznání k dani z nemovitosti

Pondělí 2. února je posledním termínem pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Povinnost se týká těch, kteří loni získali novou nemovitost, některou svou nemovitost prodali nebo provedli její úpravy, které ovlivňují výši daně. Daň je splatná 1. června. Pokud ji finanční úřad vyměří nad pět tisíc korun, lze ji rozdělit do splátek, kdy první je splatná 1. června a druhá do konce listopadu.
2. 2. 2026

Polovina zákazníků dle obchodníků volí samoobslužné pokladny

V českých obchodech přibývá samoobslužných pokladen a roste počet prodejen bez personálu. Obchodníci investují do rozvoje technologií a stále častěji využívají umělou inteligenci. Třeba v roce 2024 na tyto účely vydali dvanáct miliard korun. Nemalá část peněz směřuje také na analýzy nákupního chování zákazníků a rozvoj věrnostních programů. Samoobslužné pokladny podle obchodníků využívá zhruba polovina zákazníků – častěji ti s menším nákupem a mladší generace. Část spotřebitelů ale stále preferuje obsluhu.
2. 2. 2026

Vláda se může dostat do sporu s prezidentem i kvůli rozpočtu

Vládu možná čeká spor s prezidentem o státní rozpočet na letošní rok. Schválila návrh se schodkem 310 miliard korun. Podle Národní rozpočtové rady je ale plánovaný deficit o 63 miliard vyšší, než připouští platný zákon. Prezident Petr Pavel už dříve uvedl, že by měl problém takový rozpočet podepsat. Poslanci začnou předlohu projednávat v prvním čtení 11. února. Sněmovní opozice plánuje navrhnout přesuny za desítky miliard. O změnách uvažují i někteří koaliční poslanci.
1. 2. 2026
Načítání...