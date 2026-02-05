Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil předběžný odhad lednové inflace. Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. ČSÚ zveřejnil také údaje o maloobchodní tržbách. Ty bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně stouply o 3,5 procenta, o rok dříve o vzrostly o 4,6 procenta.
Analytici podobný vývoj ohledně růstu spotřebitelských čen očekávali jako důsledek převedení platby za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Meziroční inflace byla nejnižší od listopadu 2016. Definitivní údaje ČSÚ zveřejní 13. února, v předchozích měsících potvrzovaly předběžný odhad. Vloni v prosinci spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,1 procenta. Lednová meziměsíční inflace byla naopak nejvyšší od loňského ledna.
Ceny energií podle předběžného odhadu klesly proti loňskému lednu o 7,9 procenta, u služeb se ale zvýšily o 4,7 procenta. Ceny zboží meziročně klesly o 0,4 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 1,3 procenta, alkoholické nápoje a tabák o téměř pět procent. Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku lednu meziročně zvýšily o rovná tři procenta.
Ve srovnání s prosincem ceny energií klesly o téměř čtyři procenta, u služeb se zvýšily o procento a u zboží o 0,7 procenta. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v lednu platili o 2,7 procenta víc než v prosinci, za alkoholické nápoje a tabák o 4,7 procenta víc.
Maloobchodní tržby
ČSÚ zveřejnil i údaje o maloobchodních tržbách. „Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy zaznamenaly v prosinci meziroční růst, přičemž tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. K růstu maloobchodních tržeb přispěl prodej pohonných hmot, nepotravinářského zboží i potravin,“ uvedla Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.
Tržby za pohonné hmoty v prosinci meziročně vzrostly o 3,9 procenta, za nepotravinářské zboží o dvě procenta a za potraviny o jedno procento.