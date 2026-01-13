Inflace loni mírně zrychlila na 2,5 procenta


Za celý rok 2025 činila průměrná míra inflace 2,5 procenta, předloni byla o desetinu procentního bodu nižší. Ceny zboží vzrostly loni o 1,1 procenta, ceny služeb o 4,7 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V prosinci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1 procenta, stejně jako v listopadu. Důvodem růstu byly zejména ceny bydlení.

Loňské zrychlení celoroční inflace na 2,5 procenta z 2,4 procenta v roce 2024 způsobilo zdražení potravin. Přetrvává také problém zrychleného růstu cen služeb, shodli se analytici.

„Směrem ke zrychlení v roce 2025 táhly celkovou inflaci ceny potravin. Směrem ke zpomalení naopak loni inflaci táhly ceny pohonných hmot a energií pro domácnosti,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Vyzdvihl přitom, že se od začátku roku 2024 drží meziroční inflace v tolerančním pásmu České národní banky (ČNB), tedy mezi jedním a třemi procenty.

Za problematický považují analytici přetrvávající zrychlený růst cen služeb. „Ceny zboží vzrostly o 1,1 procenta a ceny služeb o 4,7 procenta, což potvrzuje dlouhodobě silné inflační tlaky právě v sektoru služeb,“ uvedl analytik PwC Dominik Kohut.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek ale upozornil na to, že v rychlém růstu cen služeb se do značné míry projevuje zdražování nájemného i růst nákladů vlastnického bydlení. „Realitní trh zůstává velice napjatý, a tak jak nájemné, tak ceny nemovitostí v podobě imputovaného nájemného inflaci stále více ovlivňují. Bohužel je to oblast, na kterou je měnová politika s ohledem na dlouhodobě slabou nabídku bytů v podstatě krátká,“ podotkl Dufek

V jednotlivých měsících loňského roku se tempo meziroční inflace pohybovalo mezi dvěma a třemi procenty. Výjimkou byl duben, kdy růst cen dosáhl 1,8 procenta. Nejvyšší inflace byla v červnu, a to 2,9 procenta.

Letos by měla inflace zpomalit

Letos analytici očekávají zvolnění inflace. „Rýsuje se poměrně pravděpodobně, že potraviny budou minimálně v prvním čtvrtletí roku 2026 meziročně levnější a celkovou inflaci potáhnou směrem dolů. V lednu zlevní elektřina v návaznosti na odpouštění poplatku za podporované zdroje energie v kombinaci se zlevněním její silové složky,“ uvedl hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák.

Inflace by se tak mohla podle analytiků dostat pod cíl dvouprocentní centrální banky. „Naše aktuální prognóza průměrné inflace pro letošní rok činí 1,7 procenta,“ uvedl Jáč.

Změnu nastavení úrokových sazeb ČNB ale většina analytiků nepředpokládá. „Bankovní rada dlouhodobě upozorňuje zejména na zvýšené inflační tlaky ve službách a na rychlý růst reálných mezd, které mohou v dalších měsících působit proinflačně. V prostředí stále zvýšené nejistoty proto bude pravděpodobně upřednostňovat opatrnější přístup a stabilitu měnové politiky,“ uzavřel Kohut.

V prosinci byl růst inflace stejný jako v listopadu

V prosinci spotřebitelské ceny v Česku vzrostly meziročně o 2,1 procenta, stejně jako v listopadu. Důvodem růstu byly zejména ceny bydlení.

Náklady vlastnického bydlení se v prosinci meziročně zvýšily o pět procent, nájemné pak zdražilo o 6,4 procenta. Za vodné lidé platili o 4,2 procenta více, za stočné o 3,7 procenta více a za teplo a teplou vodu o 1,6 procenta více. Elektřina naopak zlevnila o 5,1 procenta, tuhá paliva o 2,4 procenta a zemní plyn o 6,7 procenta.

„Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny lihovin o 3,3 procenta, vína o 0,7 procenta a tabákových výrobků o 6,6 procenta,“ uvedli statistici.

Pivo meziročně zlevnilo o 0,8 procenta. Nealkoholické nápoje byly proti prosinci dražší o 3,5 procenta. Maso zdražilo o 4,3 procenta, mléko, sýry, vejce o 3,2 procenta a káva o 17,4 procenta. Za stravovací služby lidé platili o 4,5 procenta více, za ubytovací služby o 6,6 procenta více.

„Vývoj cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn především vyššími cenami rekreačních a kulturních služeb o sedm procent a dovolených s komplexními službami o 2,8 procenta,“ sdělil ČSÚ. Ceny oblečení naopak klesly o dvě procenta, v případě obuvi byl pokles o čtyři procenta. Pohonné hmoty a oleje zlevnily o 4,8 procenta.

Ceny vývozu a dovozu meziročně klesly

Statistici také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za loňský listopad, kdy ceny vývozu a dovozu opět meziročně klesly. Vývozní ceny oproti listopadu 2024 klesly o 4,7 procenta a dovozní o 5,4 procenta. Meziměsíčně ceny vývozu poklesly o 0,3 procenta a ceny dovozu o 0,1 procenta.

„V listopadu byly ceny vývozu a dovozu ovlivněny značným meziročním posílením kurzu koruny vůči euru a dolaru,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

Značně klesly ceny elektřiny, v dovozu o 19,4 procenta a ve vývozu o deset procent. V dovozu meziročně klesly výrazně i ceny ropy a zemního plynu, a to o 26,3 procenta.

