Írán zavedl nový mechanismus pro plavbu Hormuzským průlivem, píše Press TV

Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly, uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní plavidla musí koordinovat svůj pohyb s íránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.
Íránské revoluční gardy mezitím v prohlášení uvedly, že v tuto chvíli jediná bezpečná cesta průlivem je ta, kterou íránské úřady již dříve vytyčily. Jakýkoliv odklon od této trasy představuje riziko a vyvolá „ráznou reakci“ námořních sil revolučních gard, cituje agentura Reuters z prohlášení.
Podle Press TV je v současnosti v íránském parlamentu předložena nová legislativa, která zahrnuje trvalý zákaz plavby Hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na USA a Izrael a dále zavedení systému poplatků za plavbu průlivem pro plavidla států, které Teherán nepovažuje za nepřátelské.
USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě mimo jiné ochromil lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu.
Průlivem bylo před konfliktem převáženo dvacet procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě, a to i kvůli otázce Hormuzského průlivu.
Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů, jejímž deklarovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.
V neděli večer americký prezident Donald Trump oznámil novou operaci s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda). Podle Trumpa má americké námořnictvo doprovázet obchodní lodě při jejich plavbě. Teherán varoval, že takovouto vojenskou aktivitu bude považovat za porušení příměří.