Írán zavedl nový mechanismus pro plavbu Hormuzským průlivem, píše Press TV


Zdroj: ČTK

Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly, uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní plavidla musí koordinovat svůj pohyb s íránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.

Íránské revoluční gardy mezitím v prohlášení uvedly, že v tuto chvíli jediná bezpečná cesta průlivem je ta, kterou íránské úřady již dříve vytyčily. Jakýkoliv odklon od této trasy představuje riziko a vyvolá „ráznou reakci“ námořních sil revolučních gard, cituje agentura Reuters z prohlášení.

Podle Press TV je v současnosti v íránském parlamentu předložena nová legislativa, která zahrnuje trvalý zákaz plavby Hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na USA a Izrael a dále zavedení systému poplatků za plavbu průlivem pro plavidla států, které Teherán nepovažuje za nepřátelské.

USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě mimo jiné ochromil lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu.

Průlivem bylo před konfliktem převáženo dvacet procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě, a to i kvůli otázce Hormuzského průlivu.

Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů, jejímž deklarovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.

V neděli večer americký prezident Donald Trump oznámil novou operaci s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda). Podle Trumpa má americké námořnictvo doprovázet obchodní lodě při jejich plavbě. Teherán varoval, že takovouto vojenskou aktivitu bude považovat za porušení příměří.

Bez bezpečnosti není blahobyt, řekl finský prezident pro ČT

Finský prezident Alexander Stubb se v úterý na konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země včetně Ukrajiny. Jde podle něj o geopolitické a strategické rozhodnutí, pro které aktuálně existuje příležitost. Její okno se však může brzy zavřít, hovořil v té souvislosti zhruba o pěti letech. U příležitosti jeho pobytu v Praze udělal s finským prezidentem rozhovor moderátor ČT Martin Řezníček.
Ruské útoky na Záporoží a Kramatorsk zabily podle úřadů nejméně dvě desítky lidí

Nejméně dvě desítky lidí zabily v pondělí ruské útoky na ukrajinská města Záporoží, Kramatorsk a Dnipro, vyplývá z informací úřadů. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, napsal na telegramu náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Dnipru jsou tři zabití, sdělil vedoucí tamní správy Oleksandr Hanža. Rusko informuje o třech zabitých při ukrajinských útocích.
Emirátská protivzdušná obrana opět zasahovala proti íránskému útoku

Emirátská protivzdušná obrana v úterý odpoledne opět zasahovala proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu. Na síti X to uvedlo ministerstvo obrany SAE. Informace o případných obětech či materiálních škodách prozatím tiskové agentury neuvádějí. Íránské vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu.
Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru proevropské vládě premiéra Ilieho Bolojana, informují agentury Reuters a AFP. Podle nich nyní zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu. V Rumunsku se před dvěma týdny rozpadla vládní koalice poté, co ji opustila Sociálnědemokratická strana (PSD) kvůli nesouhlasu s reformami zaměřenými především na snížení rozpočtového schodku. Situace ohrozila ratingy státního dluhu země, její přístup k fondům EU a stabilitu měny, píše stanice Digi24.
Velryba Timmy po vypuštění do moře nejspíš uhynula, uvádějí experti

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Uvedli to odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy.
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 26 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters, která původně zmiňovala 21 obětí. Čínský vůdce Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily. Neštěstí se stalo v Liou-jangu, který je podle Reuters známý jako čínské hlavní město ohňostrojů.
Švýcarští učitelé jsou k zákazům mobilů ve školách skeptičtí

Stále více švýcarských kantonů zakazuje ve školách chytré telefony kvůli obavám z jejich dopadu na soustředění a sociální interakce. Lidé, kteří každý den stojí před třídou, ale nejsou přesvědčeni, že plošné zákazy jsou správným řešením.
