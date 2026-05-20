Česko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve středu v Praze jednal s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé). Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátele Izraele. V té souvislosti mimo jiné uvedl, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem EU, který by je blokoval.
Sa'ar byl na návštěvě Česka už letos v lednu. Po společném jednání tehdy Macinka řekl, že pod současnou vládou Andreje Babiše (ANO), složenou z ANO, SPD a Motoristů, bude pokračovat a sílit tradiční přátelství Česka s Izraelem. Šéf diplomacie židovského státu rovněž sdělil, že pod nynějším kabinetem vládnoucím v Česku se mohou vzájemné vztahy posunout na novou úroveň.
Na reciproční návštěvě Izraele byl Macinka v polovině dubna, kromě Sa'ara ho přijal i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten šéfa tuzemské diplomacie při setkání označil za příkladného představitele přátelství mezi Českem a Izraelem.
Středeční setkání obou ministrů mělo podle resortu zahraničí navázat právě na dubnovou cestu, kdy se Macinka a Sa'ar shodli na vytvoření společné komise. Jejím cílem je posilovat vzájemný obchod a spolupráci včetně zdravotnictví nebo kyberbezpečnosti. Součástí delegace izraelského ministra jsou i desítky firem. Ve středu odpoledne se měl Sa'ar na Pražském hradě setkat také s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka ovšem byla zrušena kvůli naléhavým vnitropolitickým událostem v Izraeli a nutnosti dřívějšího návratu ministra.
Tématem jednání ale podle informací před jednáním mohl být i přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka v dubnu řekl, že by diskusi o možném přesunu rád znovu otevřel. Minulý týden při představení svých poradců pak avizoval, že tato otázka možná na jednání se Sa'arem zazní, není ale jednoduchá.
Mezi poradci českého ministra je i bývalá velvyslankyně v Libanonu či Sýrii Eva Filipi, o které Macinka loni v prosinci řekl, že její znalost a zkušenost může být zásadní právě v procesu přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.
Je to důležitý signál, říká o návštěvě velvyslankyně
Česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová v úterý sdělila, že návštěva Sa'ara je důležitým signálem, protože izraelský ministr dorazil s početnou podnikatelskou delegací. „Je to signál, že Izrael bere spolupráci s Českou republikou velmi vážně. I v těch oblastech, kde něco umí a kde dokáže některé naše věci posunout dopředu,“ doplnila velvyslankyně, podle níž platí, že tuzemsko patří mezi nejbližší spojence Jeruzaléma v Evropské unii. Platí podle ní ale zároveň i to, že Česko není jediným spojencem Izraele v Unii.
V rámci spolupráce obou zemí vnímá podle Kuchyňové Šmigolové židovský stát jako strategické oblasti mimo jiné kyberbezpečnost či umělou inteligenci. „To jsou všechno věci, které jdou velmi rychle dopředu a Izrael je dlouhodobě schopný nové trendy zachytit a možná by mohl pomoci i nám se k tomu zachycení připojit nebo nějakým způsobem přispět,“ poznamenala s tím, že ani tuzemské firmy nejsou „vůbec špatné“, a právě proto mají ty izraelské zájem o spolupráci.
Velvyslankyně se vyjádřila i ke slovům Macinky ohledně možného přesunu české ambasády do Jeruzaléma. Židovský stát podle ní považuje Jeruzalém za své hlavní město a spíše mu přijde „divné“, že většina zemí tam své ambasády nemá. „Chápe ovšem politický a mezinárodní kontext, takže všechny signály, že se o nějakém možném přesunu uvažuje (…), jsou vnímány velmi pozitivně,“ dodala.