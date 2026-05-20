Česko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

ŽivěČesko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem


20. 5. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve středu v Praze jednal s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé). Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátele Izraele. V té souvislosti mimo jiné uvedl, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem EU, který by je blokoval.

Sa'ar byl na návštěvě Česka už letos v lednu. Po společném jednání tehdy Macinka řekl, že pod současnou vládou Andreje Babiše (ANO), složenou z ANO, SPD a Motoristů, bude pokračovat a sílit tradiční přátelství Česka s Izraelem. Šéf diplomacie židovského státu rovněž sdělil, že pod nynějším kabinetem vládnoucím v Česku se mohou vzájemné vztahy posunout na novou úroveň.

Na reciproční návštěvě Izraele byl Macinka v polovině dubna, kromě Sa'ara ho přijal i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten šéfa tuzemské diplomacie při setkání označil za příkladného představitele přátelství mezi Českem a Izraelem.

Středeční setkání obou ministrů mělo podle resortu zahraničí navázat právě na dubnovou cestu, kdy se Macinka a Sa'ar shodli na vytvoření společné komise. Jejím cílem je posilovat vzájemný obchod a spolupráci včetně zdravotnictví nebo kyberbezpečnosti. Součástí delegace izraelského ministra jsou i desítky firem. Ve středu odpoledne se měl Sa'ar na Pražském hradě setkat také s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka ovšem byla zrušena kvůli naléhavým vnitropolitickým událostem v Izraeli a nutnosti dřívějšího návratu ministra.

Přátelství Česka a Izraele bude sílit, řekl Macinka po jednání se Sa'arem
Gideon Sa'ar a Petr Macinka v Praze

Tématem jednání ale podle informací před jednáním mohl být i přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka v dubnu řekl, že by diskusi o možném přesunu rád znovu otevřel. Minulý týden při představení svých poradců pak avizoval, že tato otázka možná na jednání se Sa'arem zazní, není ale jednoduchá.

Mezi poradci českého ministra je i bývalá velvyslankyně v Libanonu či Sýrii Eva Filipi, o které Macinka loni v prosinci řekl, že její znalost a zkušenost může být zásadní právě v procesu přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v památníku obětem holocaustu Jad vašem v Jeruzalému, 14. dubna 2026

Je to důležitý signál, říká o návštěvě velvyslankyně

Česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová v úterý sdělila, že návštěva Sa'ara je důležitým signálem, protože izraelský ministr dorazil s početnou podnikatelskou delegací. „Je to signál, že Izrael bere spolupráci s Českou republikou velmi vážně. I v těch oblastech, kde něco umí a kde dokáže některé naše věci posunout dopředu,“ doplnila velvyslankyně, podle níž platí, že tuzemsko patří mezi nejbližší spojence Jeruzaléma v Evropské unii. Platí podle ní ale zároveň i to, že Česko není jediným spojencem Izraele v Unii.

V rámci spolupráce obou zemí vnímá podle Kuchyňové Šmigolové židovský stát jako strategické oblasti mimo jiné kyberbezpečnost či umělou inteligenci. „To jsou všechno věci, které jdou velmi rychle dopředu a Izrael je dlouhodobě schopný nové trendy zachytit a možná by mohl pomoci i nám se k tomu zachycení připojit nebo nějakým způsobem přispět,“ poznamenala s tím, že ani tuzemské firmy nejsou „vůbec špatné“, a právě proto mají ty izraelské zájem o spolupráci.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Velvyslankyně se vyjádřila i ke slovům Macinky ohledně možného přesunu české ambasády do Jeruzaléma. Židovský stát podle ní považuje Jeruzalém za své hlavní město a spíše mu přijde „divné“, že většina zemí tam své ambasády nemá. „Chápe ovšem politický a mezinárodní kontext, takže všechny signály, že se o nějakém možném přesunu uvažuje (…), jsou vnímány velmi pozitivně,“ dodala.

Výběr redakce

Česko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

ŽivěČesko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

11:33Aktualizovánopřed 2 mminutami
Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

08:13Aktualizovánopřed 3 mminutami
Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, třináct jich skončilo v nemocnici

Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, třináct jich skončilo v nemocnici

10:09Aktualizovánopřed 17 mminutami
Putin mluví o „bezprecedentním“ vztahu s Čínou, dohoda na Síle Sibiře 2 zatím není

Putin mluví o „bezprecedentním“ vztahu s Čínou, dohoda na Síle Sibiře 2 zatím není

08:33Aktualizovánopřed 35 mminutami
Radní schválili návrh územního plánu města Prahy

Radní schválili návrh územního plánu města Prahy

10:15Aktualizovánopřed 45 mminutami
Česká bankovní asociace zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky

Česká bankovní asociace zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky

před 47 mminutami
V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

09:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

00:18Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěČesko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve středu v Praze jednal s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé). Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátele Izraele. V té souvislosti mimo jiné uvedl, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem EU, který by je blokoval.
11:33Aktualizovánopřed 2 mminutami

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Muž s podezřením na nákazu ebolou, který míří do Česka, je bez příznaků, uvedla Fakultní nemocnice Bulovka. Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko, informovala hlavní hygienička Barbora Macková. O přijetí Američana rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Občan USA přiletí na letiště v Ruzyni ve středu večer, uvedl Vojtěch.
08:13Aktualizovánopřed 3 mminutami

Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, třináct jich skončilo v nemocnici

Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezly sanitky do zdravotnických zařízení třináct dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a nohou, sdělila mluvčí krajských záchranářů Karolína Korčíková. Zbývajících osmnáct nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů, dvě děti si převzali jejich zákonní zástupci. Dva účastníci nehody nevyžadovali ošetření a zůstali na místě. K havárii došlo po 9:00.
10:09Aktualizovánopřed 17 mminutami

Česká bankovní asociace zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky

Česká bankovní asociace (ČBA) zhoršila odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktuální predikce jejího prognostického panelu zvýší o dvě procenta, v únoru se očekával růst o 2,6 procenta. Pro rok 2027 vyhlíží návrat k silnějšímu růstu ekonomiky na 2,4 procenta. Průměrná inflace by letos dle ČBA měla zrychlit na 2,5 procenta, v únoru ji čekala ve výši 1,7 procenta.
před 47 mminutami

Nová koncepce armády je otázkou financí, zaznělo v debatě Zůny a Fleka

Ministerstvo obrany chystá novou koncepci české armády. Premiéru Andreji Babišovi (ANO) ji představí šéf resortu obrany Jaromír Zůna (za SPD). Otázkou reformy bude zejména financování, zabezpečení koncepce prý plánuje ve variantách podle vývoje a možností. Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) zdůraznil, že vláda prý při sestavování rozpočtu na letošek nevyslyšela argumenty o chybějících prostředcích. Do debaty v Událostech, komentářích se připojil brigádní generál v záloze František Mičánek. Moderovala Tereza Řezníčková.
před 2 hhodinami

Česko se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na nákazu ebolou

Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, oznámil podle agentury Reuters zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Informaci potvrdilo i české ministerstvo zdravotnictví, které uvedlo, že se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na ebolu. Podle resortu bude převezen ve speciálním izolačním boxu do nemocnice na Bulovce. Podle úřadu pro veřejnost v Česku případ nepředstavuje riziko, dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je bez symptomů.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Babiš se Zůnou projednají novou koncepci armády

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude ve středu ráno jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) o nové koncepci české armády. Schůzka je plánována bez výstupu pro média. Zůna v úterý předestřel, že na základě diskuse a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu.
03:27Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoNa internetu se šíří nebezpečný trend. Řidiči projíždějí kruhové objezdy napříč

Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při němž řidiči přejíždí kruhový objezd napříč. Lidé se při průjezdu natáčejí a následně své jednání sdílí na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče, říká k hrubému porušení dopravních předpisů odborník na dopravní bezpečnost z BESIPu Lukáš Hutta. Jeden takový případ teď řeší policisté v Plzni, kde auto najelo na zalesněný ostrůvek kruhového objezdu za bílého dne a plného provozu. Objezd přitom patří mezi nejvytíženější dopravní uzly v Plzni. Podobný případ se stal minulý týden i v Ústí nad Orlicí, pachateli teď hrozí pokuta až pět tisíc korun.
před 4 hhodinami
Načítání...