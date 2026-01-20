Přátelství Česka a Izraele bude sílit, řekl Macinka po jednání se Sa'arem


Pod současnou vládou bude pokračovat a sílit tradiční přátelství Česka s Izraelem, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'arem v Praze. Obě země mají hodně společných postojů, dodal Macinka. Sa'ar uvedl, že vztahy obou zemí se mohou pod novou vládou dostat na novou úroveň.

Macinka při jednání obnovil mandát zmocněnce ministerstva pro záležitosti holokaustu, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Roberta Řeháka, který nově bude mít na starost i boj s antisemitismem. Podle webu české diplomacie byl Řehák zmocněncem od listopadu 2019.

Dále připomněl, že Sa'ar byl prvním ministrem zahraničních věcí, se kterým se telefonicky spojil po svém prosincovém nástupu do funkce. Po pondělním setkání s maďarským šéfem diplomacie Péterem Szijjártóem jde pak o druhou zahraniční návštěvu. „Myslím, že to o něčem svědčí. Kontinuita tradičního přátelství s Izraelem určitě pokračuje, bude se posilovat. Máme hodně společných postojů a máme na čem pracovat.“

Sa'ar vyzdvihl dlouhodobé vztahy a přátelství obou zemí. „Hlavně od obnovení demokracie v Česku jsou naše vztahy vřelé a blízké. Česká republika je jedním z našich nejbližších přátel a spojenců v Evropě i ve světovém měřítku, obzvlášť po 7. říjnu,“ připomněl teroristický útok ozbrojenců Hamásu a jeho spojenců na jihu Izraele z roku 2023.

Pod novou vládou v Česku se mohou podle Sa'ara vzájemné vztahy posunout na novou úroveň. „Chceme posílit naše partnerství ve velkém množství oblastí včetně bezpečnosti a zdravotnictví,“ řekl.

Sa'ar ocenil, že programové prohlášení kabinetu ANO, SPD a Motoristů označuje za důležitou kontinuitu tradičního českého přátelství s Izraelem. Poděkoval i za Macinkovo rozhodnutí o obnovení mandátu ministerského zmocněnce. České politiky pozval do Jeruzaléma.

