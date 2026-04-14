Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) by rád znovu otevřel diskuzi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka to řekl v úterý během návštěvy Izraele po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'arem. Šéf diplomacie židovského státu označil Macinku za přítele a Česko za jednoho z největších přátel Izraele na světě. Macinka se Sa'arem se rovněž poklonili obětem holocaustu v památníku Jad vašem během dne Jom ha-šoa (Den holocaustu a hrdinství).

„Měli bychom toto téma opět otevřít,“ řekl Macinka k přesunutí tuzemské ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Dodal, že se o to bude snažit, ale konkrétní datum nesdělil. „Nezáleží jen na mě, já jsem jen ministr zahraničí,“ řekl s tím, že rozhodnout musí vláda.

Podle Macinky nejde pouze o symbolický význam, ale přesun ambasády do Jeruzaléma by měl podle něj i praktickou výhodu. Ve městě totiž sídlí izraelská vláda, parlament i prezident.

Brífink českého ministra zahraničí Macinky a šéfa izraelské diplomacie Sa'ara
Macinka v úterý také připomněl, že přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma podpořil loni v prosinci v Praze na shromáždění při příležitosti začátku židovského svátku chanuka. Tehdy prohlásil, že česká ambasáda měla být v Jeruzalémě „už dávno“.

České velvyslanectví v Tel Avivu má nicméně v Jeruzalémě od roku 2021 kancelář.

Debata o možném přesunu ambasády se rozvířila mimo jiné v roce 2017 poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že USA uznají Jeruzalém za hlavní město Izraele. USA pak své velvyslanectví v Jeruzalémě otevřely v květnu 2018, což provázely nadšené projevy izraelských politiků, ale i bouřlivé protesty Palestinců.

USA nechaly přivřít „oko NATO na obloze“ pro Blízký východ
Následky útoku na přístav v Bahrajnu (2. března 2026)

Status Jeruzaléma je dlouhodobým předmětem sporu Izraele a Palestinců, kteří jeho východní část okupovanou Izraelem od války v roce 1967 chtějí jako hlavní město svého budoucího státu. Většina zemí OSN má velvyslanectví v Tel Avivu.

„Jeden z největších přátel Izraele,“ mluvil Sa'ar o Česku

Později na síti X Sa'ar označil Macinku za přítele a tuzemsko „za jednoho z největších přátel Izraele na světě“. Podle šéfa izraelské diplomacie spolu ministři ustavili společnou ekonomickou komisi, kterou povedou.

„Posuneme naše strategické přátelství a hospodářské vztahy na vyšší úroveň,“ uvedl Macinkův protějšek.

Macinka se během úterý sešel i s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který jemu a premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO) poděkoval za podporu, kterou Česká republika prokazuje Izraeli.

Macinka se poklonil obětem holocaustu

Oba ministři spolu v úterý zamířili do památníku obětí holocaustu Jad vašem, kde se Macinka poklonil památce zabitých.

„Musíme se z minulosti poučit a nikdy nesmíme zapomenout na okolnosti, které vedly ke druhé světové válce a k holocaustu. Mezi demokratickými státy tehdy nepanovala solidarita, například Československo bylo opuštěno Francií a Velkou Británií... poté byl jeden stát za druhým okupován,“ řekl v památníku šéf izraelské diplomacie. „Svět musí stát společně za svými hodnotami,“ zdůraznil.

Pietní akce se v úterý konají po celém Izraeli. V 10:00 místního času (09:00 SELČ) se v zemi rozezněly sirény, nikoli však varovné jako v případě leteckých útoků, a lidé pak drželi dvě minuty ticha. Na ulicích se zastavila i auta a jejich řidiči vystoupili, aby si se skloněnou hlavou připomněli oběti holocaustu.

Účastníci Pochodu živých si připomněli oběti holocaustu
Účastník Pochodu živých na památku obětí holocaustu

Vzpomínka v židovském státu začala tradičně už o den dříve, tedy v pondělí večer ceremoniálem v památníku Jad vašem, kde pokračoval vzpomínkový ceremoniál i v úterý.

Významný den má pohyblivé datum určované podle židovského kalendáře. Připomíná povstání ve varšavském ghettu z roku 1943. V Izraeli je tento den státním svátkem.

Macinkovy další plány

Macinka má v úterý v Izraeli na programu také jednání s prezidentem Jicchakem Herzogem. Večer se vrací do Česka.

Šéf tuzemské diplomacie tento týden v komentáři pro izraelský deník Israel Hajom ujistil o české podpoře Izraele. Svůj komentář Macinka otevřel titulkem „Zatímco západ morálně hnije, my stojíme při Izraeli“. 

„V době, kdy Izrael bojoval za nezávislost, jsme posílali zbraně. Dnes se situace nemění a budeme bránit napadený národ,“ sdělil Macinka. Podle něj nyní některé země zastavují vojenské dodávky, ale export zbraní z tuzemska do Izraele naopak roste.

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět
Poškozené sanitky Červeného kříže v libanonském městě Súr (také Týr či Týros)

V palestinském Pásmu Gazy nyní platí křehké příměří mezi izraelskou armádou a palestinským teroristickým hnutím Hamás, při kterém ovšem boje podle dostupných zpráv zcela neustaly. Sever Izraele je zároveň terčem útoků libanonského proíránského teroristického hnutí Hizballáh. Na ty izraelská armáda reaguje vzdušnými údery v poslední době i pozemní invazí na jihu Libanonu.

Hizballáh začal útočit poté, co Izrael a Spojené státy na konci února zahájily údery na Írán, což vyústilo v nynější válečný konflikt na Blízkém východě.

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu. Za první den blokády íránských přístavů neproplula podle velení americké armády CENTCOM jediná loď.
Přední americká firma Planet Labs zabývající se satelitními snímky na žádost Washingtonu omezila na neurčito přístup k fotografiím z Íránu a velké části Blízkého východu. Opatření ztěžuje práci humanitárním skupinám a novinářům, kteří se snaží ověřovat informace na místě. Určitou míru kontroly naznačily i další americké společnosti. USA už dekády omezují snímky z Izraele a palestinských území.
Onemocnění jater spojené s poruchou metabolismu (MASLD), při němž se v játrech hromadí tuk, bylo diagnostikováno u 1,3 miliardy lidí. Studie zveřejněná ve vědeckém časopise The Lancet uvádí, že do roku 2050 bude metabolickými onemocněními jater postiženo 1,8 miliardy lidí, což představuje nárůst o 42 procent oproti roku 2023.
Americký viceprezident JD Vance se zastal prezidenta Donalda Trumpa, který obvinil papeže z toho, že je příliš liberální a slabý v otázce kriminality. Vance dle serveru The New York Times papeže vyzval, aby se „nevměšoval do amerických záležitostí“ a aby se zaměřil na dění v katolické církvi. Papež v minulosti v souvislosti s kritikou z úst šéfa Bílého domu prohlásil, že se „Trumpovy administrativy nebojí“.
Studenti celého světa se zúčastnili 3,5 kilometru dlouhého Pochodu živých, který se koná každoročně v Den památky holocaustu. Trasa vede z koncentračního tábora Osvětim do Osvětimi II Březinky. Připomněli si tak pochody smrti, které se koncem války konaly na řadě míst. Letošního ročníku se zúčastnil i izraelský ministr školství Jo'av Kiš.
Největší evropské aerolinky žádají Evropskou unii, aby jim ulevila od dopadů války na Blízkém východě, informují agentury Bloomberg a Reuters s odvoláním na příslušný dokument sdružení Airlines 4 Europe (A4E). Mezi jeho členy jsou například Lufthansa, Air France-KLM nebo majitel British Airways společnost IAG. Aerolinky po Bruselu žádají, aby zavedl dočasná opatření, jež by jim pomohla překonat případný nedostatek leteckého paliva a vyšší náklady způsobené americko-izraelskou válkou s Íránem.
„Péter Magyar možná v budoucnu může být určitou kopií Viktora Orbána, i když na některé věci může mít jiné názory,“ prohlásil v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle bývalého ministra zahraničí a současného poradce prezidenta Petra Pavla Tomáše Petříčka je otázkou, jak předseda vítězné strany Tisza dostojí velkým očekáváním. Debaty moderované Terezou Řezníčkovou se účastnili také exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a někdejší ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
