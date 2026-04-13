Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Jiholibanonské město Bint Džubajl v pondělí zažilo silné boje mezi izraelskou armádou (IDF) a militantním teroristickým hnutím Hizballáh. IDF podle AFP tvrdila, že dokončila obléhání města, bojovníci Hizballáhu izraelské síly ostřelovali ve snaze zatlačit je zpět. Při izraelském úderu na středisko Červeného kříže ve městě Súr bylo zničeno několik sanitek a zahynul zraněný pacient, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelské útoky na jižní Libanon si v pondělí vyžádaly nejméně šest mrtvých a několik zraněných, uvedla agentura NNA.
Město Bint Džubajl bylo pro židovský stát klíčové už v minulosti, když Izrael okupoval Libanon osmnáct let. Až do svého stažení v roce 2000 na něj a další vyvýšená místa Jeruzalém spoléhal jako na strategicky výhodné body. Kopcovité město leží zhruba tři kilometry od izraelsko-libanonských hranic. Izraelská armáda tvrdí, že při pondělním útoku zahynulo přes sto bojovníků Hizballáhu.
V uplynulém týdnu izraelské útoky zesílily, když se Írán a Spojené státy dohodly na dočasném příměří, které se však podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Libanonu netýkalo. Krátce poté Netanjahu projevil zájem o navázání přímých jednání s Bejrútem, která by se měla uskutečnit v úterý ve Washingtonu.
Při útoku na město Bazúríja Izrael zabil jednoho člověka a devět dalších zranil, píše NNA. Izraelské útoky zabily také obyvatele v jižních městech Nabatíja al-Fauká, Sír al-Gharbíja a Súr.
Útok na sanitky Červeného kříže a jednotky OSN
Izraelský úder na středisko Červeného kříže ve městě Súr zničil několik sanitek a zabil zraněného pacienta, kterého měl jeden z vozů převážet, uvedlo podle agentury NNA libanonské ministerstvo zdravotnictví. Sama zdravotnická organizace uvedla, že sanitky byly řádně označeny a jejich pohyb koordinován s mírovými silami OSN.
Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) vyjádřil hluboké znepokojení nad izraelskými útoky na zdravotnický personál v Libanonu. „Ztráta těch, kteří zasvětili svůj život záchraně druhých, je velmi znepokojivá, vzhledem k dopadu na civilisty, kteří jsou na jejich pomoci závislí,“ prohlásila podle Reuters Agnes Dhurová, která je vedoucí delegace MVČK v Libanonu.
Prozatímní jednotky OSN v zemi (UNIFIL) zase informovaly, že izraelský tank Merkava v neděli při dvou incidentech narazil do jejich vozidel, z nichž jedno značně poškodil. Také podle vyjádření UNIFIL byla vozidla řádně označena. Izraelská armáda v reakci UNIFIL obvinila, že s ní dostatečně nekoordinuje pohyb v oblasti jižního Libanonu, píše server The Times of Israel.
Hizballáh podniká protiútoky
Proíránské hnutí Hizballáh podle deníku L'Orient-Le Jour oznámilo, že provedlo dronový útok na vojenské oblasti v severním Izraeli. Oběti či škody nebyly bezprostředně hlášeny.
Když se Hizballáh 2. března vzdušnými údery na židovský stát zapojil do izraelsko-americké války proti Íránu, zahájila izraelská armáda rozsáhlé bombardování Libanonu a provedla pozemní invazi na jihu země, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu.
Podle nedělních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2055 lidí, včetně 165 dětí. Mezi oběťmi je dle úřadu také 87 zdravotníků.
V Izraeli bylo při odvetných útocích Íránu a Hizballáhu zabito 23 lidí, na okupovaném Západním břehu při íránských útocích čtyři ženy. Na jihu Libanonu padlo v boji jedenáct izraelských vojáků, píše agentura Reuters.