Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Jiholibanonské město Bint Džubajl v pondělí zažilo silné boje mezi izraelskou armádou (IDF) a militantním teroristickým hnutím Hizballáh. IDF podle AFP tvrdila, že dokončila obléhání města, bojovníci Hizballáhu izraelské síly ostřelovali ve snaze zatlačit je zpět. Při izraelském úderu na středisko Červeného kříže ve městě Súr bylo zničeno několik sanitek a zahynul zraněný pacient, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelské útoky na jižní Libanon si v pondělí vyžádaly nejméně šest mrtvých a několik zraněných, uvedla agentura NNA.

Město Bint Džubajl bylo pro židovský stát klíčové už v minulosti, když Izrael okupoval Libanon osmnáct let. Až do svého stažení v roce 2000 na něj a další vyvýšená místa Jeruzalém spoléhal jako na strategicky výhodné body. Kopcovité město leží zhruba tři kilometry od izraelsko-libanonských hranic. Izraelská armáda tvrdí, že při pondělním útoku zahynulo přes sto bojovníků Hizballáhu.

V uplynulém týdnu izraelské útoky zesílily, když se Írán a Spojené státy dohodly na dočasném příměří, které se však podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Libanonu netýkalo. Krátce poté Netanjahu projevil zájem o navázání přímých jednání s Bejrútem, která by se měla uskutečnit v úterý ve Washingtonu.

Izraelské útoky v jižním Libanonu zabily devatenáct lidí
Jižní Libanon po útocích, 10. dubna 2026

Při útoku na město Bazúríja Izrael zabil jednoho člověka a devět dalších zranil, píše NNA. Izraelské útoky zabily také obyvatele v jižních městech Nabatíja al-Fauká, Sír al-Gharbíja a Súr.

Útok na sanitky Červeného kříže a jednotky OSN

Izraelský úder na středisko Červeného kříže ve městě Súr zničil několik sanitek a zabil zraněného pacienta, kterého měl jeden z vozů převážet, uvedlo podle agentury NNA libanonské ministerstvo zdravotnictví. Sama zdravotnická organizace uvedla, že sanitky byly řádně označeny a jejich pohyb koordinován s mírovými silami OSN.

Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) vyjádřil hluboké znepokojení nad izraelskými útoky na zdravotnický personál v Libanonu. „Ztráta těch, kteří zasvětili svůj život záchraně druhých, je velmi znepokojivá, vzhledem k dopadu na civilisty, kteří jsou na jejich pomoci závislí,“ prohlásila podle Reuters Agnes Dhurová, která je vedoucí delegace MVČK v Libanonu.

Prozatímní jednotky OSN v zemi (UNIFIL) zase informovaly, že izraelský tank Merkava v neděli při dvou incidentech narazil do jejich vozidel, z nichž jedno značně poškodil. Také podle vyjádření UNIFIL byla vozidla řádně označena. Izraelská armáda v reakci UNIFIL obvinila, že s ní dostatečně nekoordinuje pohyb v oblasti jižního Libanonu, píše server The Times of Israel.

Izrael v Gaze zabil novináře al-Džazíry. Tvrdí, že byl člen Hamásu
Lidé stojí poblíž hořícího vozidla po izraelském útoku, při kterém podle zdravotníků zahynul novinář stanice al-Džazíra Mohammad Wišáh

Hizballáh podniká protiútoky

Proíránské hnutí Hizballáh podle deníku L'Orient-Le Jour oznámilo, že provedlo dronový útok na vojenské oblasti v severním Izraeli. Oběti či škody nebyly bezprostředně hlášeny.

Když se Hizballáh 2. března vzdušnými údery na židovský stát zapojil do izraelsko-americké války proti Íránu, zahájila izraelská armáda rozsáhlé bombardování Libanonu a provedla pozemní invazi na jihu země, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu.

Podle nedělních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2055 lidí, včetně 165 dětí. Mezi oběťmi je dle úřadu také 87 zdravotníků.

V Izraeli bylo při odvetných útocích Íránu a Hizballáhu zabito 23 lidí, na okupovaném Západním břehu při íránských útocích čtyři ženy. Na jihu Libanonu padlo v boji jedenáct izraelských vojáků, píše agentura Reuters.

Libanon hlásí další oběti, Izrael zničil raketomet
Raketa vypálená Hizballáhem z Libanonu na Izrael (3. března 2026)

Soudce zamítl Trumpovu žalobu proti deníku kvůli článku o vazbách na Epsteina

Soudce zamítl Trumpovu žalobu proti deníku kvůli článku o vazbách na Epsteina

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

před 26 mminutami
Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem

Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Aktuálně z rubriky Svět

Soudce zamítl Trumpovu žalobu proti deníku kvůli článku o vazbách na Epsteina

Floridský soudce v pondělí zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na deník The Wall Street Journal (WSJ), ve které šéf Bílého domu noviny obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů (208,4 miliardy korun). Žaloba se týká článku o Trumpových vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který list zveřejnil loni v červenci. Soudce ovšem dal prezidentovi možnost podat upravenou verzi žaloby, píše agentura Reuters.
před 12 mminutami

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér země Péter Magyar. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz. Ukrajinu označil za oběť agrese, Rusko je podle něj bezpečnostní hrozbou.
14:33Aktualizovánopřed 24 mminutami

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Jiholibanonské město Bint Džubajl v pondělí zažilo silné boje mezi izraelskou armádou (IDF) a militantním teroristickým hnutím Hizballáh. IDF podle AFP tvrdila, že dokončila obléhání města, bojovníci Hizballáhu izraelské síly ostřelovali ve snaze zatlačit je zpět. Při izraelském úderu na středisko Červeného kříže ve městě Súr bylo zničeno několik sanitek a zahynul zraněný pacient, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelské útoky na jižní Libanon si v pondělí vyžádaly nejméně šest mrtvých a několik zraněných, uvedla agentura NNA.
před 26 mminutami

Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Ruské síly v neděli zabily dva obyvatele ukrajinské Doněcké oblasti, dalšího člověka zranily, oznámil v pondělí ráno na platformě Telegram šéf správy tohoto regionu Vadym Filaškin. Do nedělní půlnoci přitom platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Se začátkem nového týdne ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes deset tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.
12:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Babiš poblahopřál Magyarovi, podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Péteru Magyarovi k vítězství v maďarských parlamentních volbách. Babiš uvedl, že si předseda strany Tisza získal důvěru většiny Maďarů a jsou s ním spojená velká očekávání. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl pro CNN Prima News, že Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy. Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Podle prezidenta Petra Pavla zvítězila demokracie.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský premiér Keir Starmer vítězství Tiszy označil za historický moment nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Porážkou Orbána ztratili spojence Putin, Trump i Fico, píše slovenský tisk

Maďaři porazili režim dlouholetého premiéra Viktora Orbána, v jeho pádu je také odkaz pro slovenského premiéra a Orbánova spojence Roberta Fica (Smer), jakož i ruského vůdce Vladimira Putina, napsal slovenský list Sme k výsledkům voleb v Maďarsku. Podle Denníku N je Orbánova porážka ránou pro Fica. Činitelé EU jsou mírně optimističtí, že by Magyar mohl odblokovat půjčku Kyjevu, ale zároveň opatrní, protože není tak proukrajinský, píší Politico a Euronews. Také ukrajinská média upozorňují na Magyarův nejednoznačný postoj.
12:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
04:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami
